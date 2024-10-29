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https://sarabic.ae/20241029/صاروخ-يارس-ينطلق-من-قاعدة-بليسيتسك-إلى-ميدان-كورا-خلال-تدريبات-الردع-الروسية-1094283547.html
صاروخ "يارس" ينطلق من قاعدة "بليسيتسك" إلى ميدان "كورا" خلال تدريبات الردع الروسية
صاروخ "يارس" ينطلق من قاعدة "بليسيتسك" إلى ميدان "كورا" خلال تدريبات الردع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنه وخلال تدريبات قوات الردع تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" من قاعدة "بليسيتسك"، إلى ميدان... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T14:23+0000
2024-10-29T14:36+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، أجريت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تدريبات لقوات ووسائل المكونات البرية والبحرية والجوية التابعة لقوات الردع الاستراتيجية، وتم خلال التدريب إطلاق عملي للصواريخ الباليستية وصواريخ كروز".وأشار البيان إلى أنه وفي إطار تدريب قوات الردع تم إطلاق صواريخ "سينيفا" و"بولافا" الباليستيين من غواصات نووية في بحري بارنتس وأوخوتسك.وأوضح البيان أن قاذفات "تو-95إم إس" الاستراتيجية شاركت في مناورات قوات الردع النووي وأطلقت صواريخ كروز المجنحة.يذكر أن صاروخ "يارس" النووي يحمل 3 رؤوس نووية تتراوح قدرة كل منها بين 150 إلى 200 كيلوطن.وتستطيع تلك الصواريخ ضرب أي موقع في العالم، بسبب مداها الهائل حيث تصنف على أنها عابرة للقارات.وتمتلك روسيا صواريخ عابرة للقارات تمثل قوة ردع استراتيجية لأعدائها حول العالم، وأهم ما يميزها أنها جاهزة للإطلاق في أية لحظة ويمكنها ضرب أي هدف حتى تلك الأهداف التي قد تكون في أي مكان على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20241007/صواريخ-يارس-النووية-الروسية-تخرج-من-مقراتها-وتنتشر-فيديو-1093499513.html
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صاروخ "يارس" ينطلق من قاعدة "بليسيتسك" إلى ميدان "كورا" خلال تدريبات الردع الروسية

14:23 GMT 29.10.2024 (تم التحديث: 14:36 GMT 29.10.2024)
© Sputnik . Sergei Razbakov, Andrei Mazuninإطلاق صاروخ "يارس"
إطلاق صاروخ يارس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Sputnik . Sergei Razbakov, Andrei Mazunin
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أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنه وخلال تدريبات قوات الردع تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" من قاعدة "بليسيتسك"، إلى ميدان تدريب "كورا" في كامتشاتكا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، أجريت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تدريبات لقوات ووسائل المكونات البرية والبحرية والجوية التابعة لقوات الردع الاستراتيجية، وتم خلال التدريب إطلاق عملي للصواريخ الباليستية وصواريخ كروز".

وتابع البيان: "خلال تدريبات قوات الردع تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات طراز "يارس" من قاعدة "بليسيتسك" إلى ميدان تدريب "كورا" في كامتشاتكا".

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صواريخ "يارس" النووية الروسية تخرج من مقراتها وتنتشر... فيديو
7 أكتوبر, 08:52 GMT
وأشار البيان إلى أنه وفي إطار تدريب قوات الردع تم إطلاق صواريخ "سينيفا" و"بولافا" الباليستيين من غواصات نووية في بحري بارنتس وأوخوتسك.
وأوضح البيان أن قاذفات "تو-95إم إس" الاستراتيجية شاركت في مناورات قوات الردع النووي وأطلقت صواريخ كروز المجنحة.
منظومة الصواريخ الاستراتيجية إر إس-24 يارس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2017
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منظومة الصواريخ الاستراتيجية "إر إس-24 يارس" الروسية
3 مايو 2017, 13:53 GMT
يذكر أن صاروخ "يارس" النووي يحمل 3 رؤوس نووية تتراوح قدرة كل منها بين 150 إلى 200 كيلوطن.
وتستطيع تلك الصواريخ ضرب أي موقع في العالم، بسبب مداها الهائل حيث تصنف على أنها عابرة للقارات.
وتمتلك روسيا صواريخ عابرة للقارات تمثل قوة ردع استراتيجية لأعدائها حول العالم، وأهم ما يميزها أنها جاهزة للإطلاق في أية لحظة ويمكنها ضرب أي هدف حتى تلك الأهداف التي قد تكون في أي مكان على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.
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