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https://sarabic.ae/20241029/بعد-تصريح-بوتين-متى-تستخدم-روسيا-أسلحتها-النووية-وماذا-تملك-1094282713.html
بعد تصريح بوتين.. متى تستخدم روسيا أسلحتها النووية وماذا تملك؟
بعد تصريح بوتين.. متى تستخدم روسيا أسلحتها النووية وماذا تملك؟
سبوتنيك عربي
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحالة التي يمكن أن تلجأ فيها روسيا لاستخدام أسلحتها الذرية الاستراتيجية، مؤكدا أن "الثالوث النووي" لا يزال ضامنا موثوقا... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T14:01+0000
2024-10-29T14:33+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الأخبار
فلاديمير بوتين
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ويسلط ذلك الضوء على القدرات النووية الروسية في 2024، التي تمكن روسيا من الاحتفاظ بالمرتبة الأولى عالميا بين القوى النووية المعروفة عالميا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.ويتم تقييم القدرات النووية لأي دولة بناء على حجم ما تملكه من رؤوس نووية ومدى تطور وسائل توصيلها من البر والبحر والجو.حجم السلاح النوويتحتل روسيا المرتبة الأولى عالميا بأضخم ترسانة نووية في العالم تضم 5 آلاف و889 قنبلة ذرية تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ5 آلاف و244 قنبلة، حسبما تشير إحصائيات "رابطة الحد من التسلح".وتأتي الصين في المرتبة الثالثة بـ410 قنابل، بينما تأتي فرنسا في المرتبة الرابعة بـ290 قنبلة وبريطانيا في المرتبة الخامسة بـ225 قنبلة.وإضافة إلى الدول الـ5 يوجد 4 دول أخرى لديها أسلحة نووية لكنها لا تعترف بامتلاكها رسميا وهي إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان.تنقسم الترسانة النووية الروسية إلى 3 أقسام تشمل:وتشير إحصائيات موقع "ستاتيستا" الأمريكي إلى أن نسبة القنابل النووية في وضع الحشد القتالي لدى الجيش الروسي تمثل نحو 28 في المئة من حجم الترسانة النووية الروسية.ويقدر عدد الرؤوس النووية في 2023 بنحو 12 ألف رأس حربي تملكها 9 دول بينها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تمتلكان أكثر من 90 في المئة منها.ويرجع تاريخ امتلاك روسيا للسلاح النووي إلى عام 1949 عندما أجرت أولى تجاربها النووية، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.تحذير بوتينخلال إشرافه على تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية، أكد بوتين أنه سيتم التدرب على إطلاق الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، لكنه أشار إلى أن موسكو ستحافظ على القوات النووية عند مستوى الكفاية اللازمة دون أن تنجر إلى سباق تسلح جديد.ولفت الرئيس الروسي إلى أن اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية هو الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد، مؤكدا أن روسيا ثابتة على موقفها المبدئي بأن استخدام الأسلحة النووية هو إجراء استثنائي للغاية لضمان أمن الدولة.
https://sarabic.ae/20241027/بوتين-ندرس-خيارات-مختلفة-للرد-على-ضربات-محتملة-بأسلحة-بعيدة-المدى-على-الأراضي-الروسية-1094201620.html
https://sarabic.ae/20220920/ليس-لها-مثيل-في-العالم-معلومات-عن-قنبلة-القيصر-النووية-الروسية-1068009859.html
https://sarabic.ae/20241029/بوتين-اللجوء-إلى-استخدام-الأسلحة-النووية-هو-الملاذ-الأخير-لضمان-أمن-البلاد-1094280594.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, فلاديمير بوتين
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, فلاديمير بوتين

بعد تصريح بوتين.. متى تستخدم روسيا أسلحتها النووية وماذا تملك؟

14:01 GMT 29.10.2024 (تم التحديث: 14:33 GMT 29.10.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ "سارمات"
صاروخ سارمات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحالة التي يمكن أن تلجأ فيها روسيا لاستخدام أسلحتها الذرية الاستراتيجية، مؤكدا أن "الثالوث النووي" لا يزال ضامنا موثوقا لسيادة البلاد.
ويسلط ذلك الضوء على القدرات النووية الروسية في 2024، التي تمكن روسيا من الاحتفاظ بالمرتبة الأولى عالميا بين القوى النووية المعروفة عالميا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتم تقييم القدرات النووية لأي دولة بناء على حجم ما تملكه من رؤوس نووية ومدى تطور وسائل توصيلها من البر والبحر والجو.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال زيارتهما إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: ندرس خيارات مختلفة للرد على ضربات محتملة بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية
27 أكتوبر, 06:45 GMT

حجم السلاح النووي

تحتل روسيا المرتبة الأولى عالميا بأضخم ترسانة نووية في العالم تضم 5 آلاف و889 قنبلة ذرية تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ5 آلاف و244 قنبلة، حسبما تشير إحصائيات "رابطة الحد من التسلح".
وتأتي الصين في المرتبة الثالثة بـ410 قنابل، بينما تأتي فرنسا في المرتبة الرابعة بـ290 قنبلة وبريطانيا في المرتبة الخامسة بـ225 قنبلة.
وإضافة إلى الدول الـ5 يوجد 4 دول أخرى لديها أسلحة نووية لكنها لا تعترف بامتلاكها رسميا وهي إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان.

تنقسم الترسانة النووية الروسية إلى 3 أقسام تشمل:

قنابل في وضع الحشد القتالي: 1400 رأس حربي.
قنابل مخزنة: 2815 قنبلة.
أسلحة تم إحالتها للتقاعد دون أن يتم تفكيكها: 1674 قنبلة.
قنبلة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
ليس لها مثيل في العالم… معلومات عن قنبلة "القيصر" النووية الروسية
20 سبتمبر 2022, 15:44 GMT
وتشير إحصائيات موقع "ستاتيستا" الأمريكي إلى أن نسبة القنابل النووية في وضع الحشد القتالي لدى الجيش الروسي تمثل نحو 28 في المئة من حجم الترسانة النووية الروسية.
ويقدر عدد الرؤوس النووية في 2023 بنحو 12 ألف رأس حربي تملكها 9 دول بينها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تمتلكان أكثر من 90 في المئة منها.
ويرجع تاريخ امتلاك روسيا للسلاح النووي إلى عام 1949 عندما أجرت أولى تجاربها النووية، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم تراجع حجم الترسانة النووية الروسية تدريجيا خلال العقود الماضية، إلا أن موسكو لا تزال تحافظ على تفوقها على واشنطن في حجم الترسانة النووية، وفي وسائل إيصالها وخاصة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ المجنحة، إضافة إلى تطويرها صواريخ فرط صوتية تجمع بين مزايا النوعين السابقين من حيث مسار الإطلاق إضافة إلى سرعتها التي تتراوح بين 6 آلاف و20 ألف كيلومترا في الساعة بصورة تجعل عملية اعتراضها شبه مستحيلة بالنسبة لأنظمة الدفاع الجوي الصاروخية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيين في الوقت الحالي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
بوتين: اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية هو الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد
13:04 GMT

تحذير بوتين

خلال إشرافه على تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية، أكد بوتين أنه سيتم التدرب على إطلاق الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، لكنه أشار إلى أن موسكو ستحافظ على القوات النووية عند مستوى الكفاية اللازمة دون أن تنجر إلى سباق تسلح جديد.
© Sputnikالأسلحة النووية في دول العالم
الأسلحة النووية في دول العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
الأسلحة النووية في دول العالم
© Sputnik
ولفت الرئيس الروسي إلى أن اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية هو الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد، مؤكدا أن روسيا ثابتة على موقفها المبدئي بأن استخدام الأسلحة النووية هو إجراء استثنائي للغاية لضمان أمن الدولة.
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