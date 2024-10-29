https://sarabic.ae/20241029/بعد-تصريح-بوتين-متى-تستخدم-روسيا-أسلحتها-النووية-وماذا-تملك-1094282713.html

بعد تصريح بوتين.. متى تستخدم روسيا أسلحتها النووية وماذا تملك؟

بعد تصريح بوتين.. متى تستخدم روسيا أسلحتها النووية وماذا تملك؟

سبوتنيك عربي

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحالة التي يمكن أن تلجأ فيها روسيا لاستخدام أسلحتها الذرية الاستراتيجية، مؤكدا أن "الثالوث النووي" لا يزال ضامنا موثوقا... 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T14:01+0000

2024-10-29T14:01+0000

2024-10-29T14:33+0000

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ويسلط ذلك الضوء على القدرات النووية الروسية في 2024، التي تمكن روسيا من الاحتفاظ بالمرتبة الأولى عالميا بين القوى النووية المعروفة عالميا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.ويتم تقييم القدرات النووية لأي دولة بناء على حجم ما تملكه من رؤوس نووية ومدى تطور وسائل توصيلها من البر والبحر والجو.حجم السلاح النوويتحتل روسيا المرتبة الأولى عالميا بأضخم ترسانة نووية في العالم تضم 5 آلاف و889 قنبلة ذرية تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ5 آلاف و244 قنبلة، حسبما تشير إحصائيات "رابطة الحد من التسلح".وتأتي الصين في المرتبة الثالثة بـ410 قنابل، بينما تأتي فرنسا في المرتبة الرابعة بـ290 قنبلة وبريطانيا في المرتبة الخامسة بـ225 قنبلة.وإضافة إلى الدول الـ5 يوجد 4 دول أخرى لديها أسلحة نووية لكنها لا تعترف بامتلاكها رسميا وهي إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان.تنقسم الترسانة النووية الروسية إلى 3 أقسام تشمل:وتشير إحصائيات موقع "ستاتيستا" الأمريكي إلى أن نسبة القنابل النووية في وضع الحشد القتالي لدى الجيش الروسي تمثل نحو 28 في المئة من حجم الترسانة النووية الروسية.ويقدر عدد الرؤوس النووية في 2023 بنحو 12 ألف رأس حربي تملكها 9 دول بينها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تمتلكان أكثر من 90 في المئة منها.ويرجع تاريخ امتلاك روسيا للسلاح النووي إلى عام 1949 عندما أجرت أولى تجاربها النووية، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.تحذير بوتينخلال إشرافه على تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية، أكد بوتين أنه سيتم التدرب على إطلاق الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، لكنه أشار إلى أن موسكو ستحافظ على القوات النووية عند مستوى الكفاية اللازمة دون أن تنجر إلى سباق تسلح جديد.ولفت الرئيس الروسي إلى أن اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية هو الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد، مؤكدا أن روسيا ثابتة على موقفها المبدئي بأن استخدام الأسلحة النووية هو إجراء استثنائي للغاية لضمان أمن الدولة.

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, فلاديمير بوتين