https://sarabic.ae/20241029/بوتين-اللجوء-إلى-استخدام-الأسلحة-النووية-هو-الملاذ-الأخير-لضمان-أمن-البلاد-1094280594.html

بوتين: اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية هو الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد

بوتين: اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية هو الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال الإشراف على جلسة تدريبية لقوات الردع النووي الاستراتيجي، أن روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح. 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T13:04+0000

2024-10-29T13:04+0000

2024-10-29T13:29+0000

روسيا

رصد عسكري

فلاديمير بوتين

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وأوضح بوتين: "أود أن أؤكد أننا لن ننجر إلى سباق تسلح جديد، لكننا سنحافظ على القوات النووية عند مستوى الكفاية اللازمة”.ونوه بوتين، إلى أنه خلال تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية، سيتم التدرب على إطلاق الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.وشدد بوتين على أن، "اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية، هو الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد".وأكد بوتين، أن الثالوث النووي لا يزال ضامناً موثوقاً لسيادة روسيا.وبيّن بوتين، أن قوات الردع الاستراتيجية الروسية، زادت قدراتها للتغلب على أنظمة الدفاع الصاروخي. وتابع: "وفقًا لبرنامج التسلح الحكومي، سنقوم بشكل منهجي بنقل قوات الصواريخ الاستراتيجية، إلى أنظمة صاروخية جديدة ثابتة ومتحركة، والتي تتمتع، مقارنة بالأجيال السابقة، بدقة أعلى، وتقليل وقت التحضير للإطلاق، من المهم للغاية زيادة القدرات للتغلب على أنظمة الدفاع الصاروخي".وفي 25 أيلول/ سبتمبر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الثالوث النووي الروسي يبقى الضمان الأهم لأمن روسيا ومواطنيها.واقترح بوتين حينها، مناقشة تحديث أسس سياسة روسيا في مجال الردع النووي خلال الاجتماع الدائم الانعقاد لمجلس الأمن الروسي بشأن الردع النووي.

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سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري, فلاديمير بوتين