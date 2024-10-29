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بوتين: اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية هو الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد
بوتين: اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية هو الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال الإشراف على جلسة تدريبية لقوات الردع النووي الاستراتيجي، أن روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T13:04+0000
2024-10-29T13:29+0000
روسيا
رصد عسكري
فلاديمير بوتين
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وأوضح بوتين: "أود أن أؤكد أننا لن ننجر إلى سباق تسلح جديد، لكننا سنحافظ على القوات النووية عند مستوى الكفاية اللازمة”.ونوه بوتين، إلى أنه خلال تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية، سيتم التدرب على إطلاق الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.وشدد بوتين على أن، "اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية، هو الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد".وأكد بوتين، أن الثالوث النووي لا يزال ضامناً موثوقاً لسيادة روسيا.وبيّن بوتين، أن قوات الردع الاستراتيجية الروسية، زادت قدراتها للتغلب على أنظمة الدفاع الصاروخي. وتابع: "وفقًا لبرنامج التسلح الحكومي، سنقوم بشكل منهجي بنقل قوات الصواريخ الاستراتيجية، إلى أنظمة صاروخية جديدة ثابتة ومتحركة، والتي تتمتع، مقارنة بالأجيال السابقة، بدقة أعلى، وتقليل وقت التحضير للإطلاق، من المهم للغاية زيادة القدرات للتغلب على أنظمة الدفاع الصاروخي".وفي 25 أيلول/ سبتمبر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الثالوث النووي الروسي يبقى الضمان الأهم لأمن روسيا ومواطنيها.واقترح بوتين حينها، مناقشة تحديث أسس سياسة روسيا في مجال الردع النووي خلال الاجتماع الدائم الانعقاد لمجلس الأمن الروسي بشأن الردع النووي.
https://sarabic.ae/20241027/بوتين-ندرس-خيارات-مختلفة-للرد-على-ضربات-محتملة-بأسلحة-بعيدة-المدى-على-الأراضي-الروسية-1094201620.html
https://sarabic.ae/20241028/باحث-في-الشأن-الروسي-لا-يمكن-هزيمة-روسيا-وتحذير-بوتين-جدي-1094250964.html
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روسيا, رصد عسكري, فلاديمير بوتين
روسيا, رصد عسكري, فلاديمير بوتين

بوتين: اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية هو الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد

13:04 GMT 29.10.2024 (تم التحديث: 13:29 GMT 29.10.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال الإشراف على جلسة تدريبية لقوات الردع النووي الاستراتيجي، أن روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح.
وأوضح بوتين: "أود أن أؤكد أننا لن ننجر إلى سباق تسلح جديد، لكننا سنحافظ على القوات النووية عند مستوى الكفاية اللازمة”.
ونوه بوتين، إلى أنه خلال تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية، سيتم التدرب على إطلاق الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.
نجري اليوم دورة تدريبية أخرى لقوات الردع الاستراتيجية (النووية)، وسنتدرب على تصرفات المسؤولين للسيطرة على استخدام الأسلحة النووية، من خلال الإطلاق العملي للصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.
وشدد بوتين على أن، "اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية، هو الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد".
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال زيارتهما إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
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27 أكتوبر, 06:45 GMT

روسيا تؤكد على موقفها المبدئي بأن استخدام الأسلحة النووية هو إجراء استثنائي للغاية لضمان أمن الدولة

وأكد بوتين، أن الثالوث النووي لا يزال ضامناً موثوقاً لسيادة روسيا.
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أمس, 15:20 GMT

نحن نفهم جيدًا أن الثالوث النووي هو الذي لا يزال ضامنًا موثوقًا لسيادة وأمن بلدنا، ويسمح لنا بحل مشاكل الردع الاستراتيجي، فضلاً عن الحفاظ على التكافؤ النووي وتوازن القوى في العالم، إنها حقيقة موضوعية للاستقرار العالمي.

وبيّن بوتين، أن قوات الردع الاستراتيجية الروسية، زادت قدراتها للتغلب على أنظمة الدفاع الصاروخي.
وتابع: "وفقًا لبرنامج التسلح الحكومي، سنقوم بشكل منهجي بنقل قوات الصواريخ الاستراتيجية، إلى أنظمة صاروخية جديدة ثابتة ومتحركة، والتي تتمتع، مقارنة بالأجيال السابقة، بدقة أعلى، وتقليل وقت التحضير للإطلاق، من المهم للغاية زيادة القدرات للتغلب على أنظمة الدفاع الصاروخي".
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للرئيس، فإن إدخال أحدث طرادات الغواصات النووية إلى البحرية مستمر، فضلا عن تحديث القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى.
وفي 25 أيلول/ سبتمبر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الثالوث النووي الروسي يبقى الضمان الأهم لأمن روسيا ومواطنيها.
واقترح بوتين حينها، مناقشة تحديث أسس سياسة روسيا في مجال الردع النووي خلال الاجتماع الدائم الانعقاد لمجلس الأمن الروسي بشأن الردع النووي.
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