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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241027/بوتين-ندرس-خيارات-مختلفة-للرد-على-ضربات-محتملة-بأسلحة-بعيدة-المدى-على-الأراضي-الروسية-1094201620.html
بوتين: ندرس خيارات مختلفة للرد على ضربات محتملة بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية
بوتين: ندرس خيارات مختلفة للرد على ضربات محتملة بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع تدرس في كيفية الرد على ضربات بعيدة المدى محتملة على الأراضي الروسية وستقدم خيارات مختلفة. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T06:45+0000
2024-10-27T07:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين في تعليقه على الضربات المحتملة في عمق الأراضي الروسية: ": "بالطبع، تفكر إدارتنا العسكرية في هذا الأمر وستقدم خيارات مختلفة للرد على ذلك".وقال بوتين ردا على سؤال عما إذا كانت إشاراته مسموعة في الغرب: "لم يخبروني بأي شيء عن هذا، لكني آمل أن يكونوا قد سمعوا بذلك، لأنه بالطبع سيتعين علينا أيضًا اتخاذ بعض القرارات بأنفسنا".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقًا أن دول الناتو لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن تصريح الرئيس حول عواقب الضربات التي تشنها الأسلحة الغربية في عمق روسيا واضح للغاية ولا لبس فيه، ولا شك في أنه وصل إلى المستفيدين المقصودين.
https://sarabic.ae/20241025/بوتين-الجيش-الروسي-طوق-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-ويعمل-حاليا-على-تضييق-الخناق-عليها-وسحقها--1094171309.html
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روسيا

بوتين: ندرس خيارات مختلفة للرد على ضربات محتملة بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية

06:45 GMT 27.10.2024 (تم التحديث: 07:07 GMT 27.10.2024)
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال زيارتهما إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال زيارتهما إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع تدرس في كيفية الرد على ضربات بعيدة المدى محتملة على الأراضي الروسية وستقدم خيارات مختلفة.
وقال بوتين في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين في تعليقه على الضربات المحتملة في عمق الأراضي الروسية: ": "بالطبع، تفكر إدارتنا العسكرية في هذا الأمر وستقدم خيارات مختلفة للرد على ذلك".

وأشار إلى أن "ما يحدث الآن يتم بأيدي ضباط الناتو".

وقال بوتين ردا على سؤال عما إذا كانت إشاراته مسموعة في الغرب: "لم يخبروني بأي شيء عن هذا، لكني آمل أن يكونوا قد سمعوا بذلك، لأنه بالطبع سيتعين علينا أيضًا اتخاذ بعض القرارات بأنفسنا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: الجيش الروسي طوق القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك ويعمل حاليا على تضييق الخناق عليها وسحقها
25 أكتوبر, 17:03 GMT
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقًا أن دول الناتو لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن تصريح الرئيس حول عواقب الضربات التي تشنها الأسلحة الغربية في عمق روسيا واضح للغاية ولا لبس فيه، ولا شك في أنه وصل إلى المستفيدين المقصودين.
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