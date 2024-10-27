https://sarabic.ae/20241027/بوتين-ندرس-خيارات-مختلفة-للرد-على-ضربات-محتملة-بأسلحة-بعيدة-المدى-على-الأراضي-الروسية-1094201620.html

بوتين: ندرس خيارات مختلفة للرد على ضربات محتملة بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية

بوتين: ندرس خيارات مختلفة للرد على ضربات محتملة بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع تدرس في كيفية الرد على ضربات بعيدة المدى محتملة على الأراضي الروسية وستقدم خيارات مختلفة. 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T06:45+0000

2024-10-27T06:45+0000

2024-10-27T07:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بوتين في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين في تعليقه على الضربات المحتملة في عمق الأراضي الروسية: ": "بالطبع، تفكر إدارتنا العسكرية في هذا الأمر وستقدم خيارات مختلفة للرد على ذلك".وقال بوتين ردا على سؤال عما إذا كانت إشاراته مسموعة في الغرب: "لم يخبروني بأي شيء عن هذا، لكني آمل أن يكونوا قد سمعوا بذلك، لأنه بالطبع سيتعين علينا أيضًا اتخاذ بعض القرارات بأنفسنا".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقًا أن دول الناتو لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن تصريح الرئيس حول عواقب الضربات التي تشنها الأسلحة الغربية في عمق روسيا واضح للغاية ولا لبس فيه، ولا شك في أنه وصل إلى المستفيدين المقصودين.

https://sarabic.ae/20241025/بوتين-الجيش-الروسي-طوق-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-ويعمل-حاليا-على-تضييق-الخناق-عليها-وسحقها--1094171309.html

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