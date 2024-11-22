https://sarabic.ae/20241122/قوات-كييف-تخسر-150-عسكريا-خلال-24-ساعة-على-محور-كورسك-1095088344.html

قوات كييف تخسر 150 عسكريا خلال 24 ساعة على محور كورسك

قوات كييف تخسر 150 عسكريا خلال 24 ساعة على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت 150عسكرياً والعديد من المعدات... 22.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-22T11:33+0000

2024-11-22T11:33+0000

2024-11-22T12:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت 150عسكرياً، و4 سيارات، ومدفع ميدان، ومدفعي هاون".وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 34690 عسكرياً، و215 دبابة، و147 عربة مشاة قتالية، و120 ناقلة جند مدرعة، و1190 مركبة قتالية مصفحة، و992 سيارة، و297 مدفعا ميدانيا، و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس" و6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و68 محطة حرب إلكترونية، و13 راداراً مضاداً للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي، و27 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77، وكذلك 6 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه خلال الأسبوع المنصرم، استسلم 82 عسكريًا أوكرانيًا للوحدات الروسية، بما في ذلك 52 في مقاطعة كورسك الحدودية.وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "خلال الأسبوع المنصرم، استسلم 82 جنديًا أوكرانياً على خط التماس القتالي، ما في ذلك 52 على محور كورسك".وصرح وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلؤوسوف، أن القوات الروسية سحقت أفضل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية.وقال بيلؤوسوف، اليوم الجمعة: "هذا العمل الذي قمنا به، تم تجميع أفضل الأجزاء فيه الآن، وقد تسارع التقدم في الواقع، لقد تعطلت حملة 2025 بأكملها".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 145 عسكريًا ودبابتين و11 مركبة قتالية مدرعة ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز D-30.وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20241122/بيلاؤوسوف-الجيش-الروسي-عطل-حملة-2025-بأكملها-وسحق-القوات-الأوكرانية-1095077432.html

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روسيا, رصد عسكري