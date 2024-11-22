https://sarabic.ae/20241122/بيلاؤوسوف-الجيش-الروسي-عطل-حملة-2025-بأكملها-وسحق-القوات-الأوكرانية-1095077432.html
بيلاؤوسوف: الجيش الروسي عطل حملة 2025 بأكملها وسحق القوات الأوكرانية
بيلاؤوسوف: الجيش الروسي عطل حملة 2025 بأكملها وسحق القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلؤوسوف، أن القوات الروسية سحقت أفضل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T08:18+0000
2024-11-22T08:18+0000
2024-11-22T08:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال بيلؤوسوف، اليوم الجمعة: "هذا العمل الذي قمنا به، تم تجميع أفضل الأجزاء فيه الآن، وقد تسارع التقدم في الواقع، لقد تعطلت حملة 2025 بأكملها".وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة: "عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف، اجتماع عمل في مركز قيادة قوات مجموعة الشمال، حيث استمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الحالي، ودعم القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وطبيعة تصرفات العدو".واستهدفت وحدات من مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، على محور خاركوف، تشكيلات القوات الأوكرانية في منطقتي ليبيديفكا وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف، حسب بيان وزارة الدفاع، يوم أمس الخميس.وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات
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رصد عسكري
بيلاؤوسوف: الجيش الروسي عطل حملة 2025 بأكملها وسحق القوات الأوكرانية
08:18 GMT 22.11.2024 (تم التحديث: 08:31 GMT 22.11.2024)
صرح وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلؤوسوف، أن القوات الروسية سحقت أفضل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية.
وقال بيلؤوسوف، اليوم الجمعة: "هذا العمل الذي قمنا به، تم تجميع أفضل الأجزاء فيه الآن، وقد تسارع التقدم في الواقع، لقد تعطلت حملة 2025 بأكملها".
وجاء كلام بيلؤوسوف، أثناء عقده اجتماعا، في مركز قيادة مجموعة "الشمال"، حيث استمع إلى تقارير من القيادة، حول الوضع ودعم القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة: "عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف، اجتماع عمل في مركز قيادة قوات مجموعة الشمال، حيث استمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الحالي، ودعم القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وطبيعة تصرفات العدو".
وبحسب الوزارة، أبلغ قائد المجموعة، ألكسندر لابين، الوزير عن تقدم المهام القتالية في الاتجاهات العملياتية للمجموعة، وتفاصيل استخدام الطيران العملياتي التكتيكي وطيران الجيش والمدفعية والطائرات المسيرة في العمليات القتالية.
واستهدفت وحدات من مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، على محور خاركوف، تشكيلات القوات الأوكرانية في منطقتي ليبيديفكا وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف، حسب بيان وزارة الدفاع، يوم أمس الخميس.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 145 عسكريًا ودبابتين و11 مركبة قتالية مدرعة ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز D-30.
وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.