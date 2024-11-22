https://sarabic.ae/20241122/بيلاؤوسوف-الجيش-الروسي-عطل-حملة-2025-بأكملها-وسحق-القوات-الأوكرانية-1095077432.html

بيلاؤوسوف: الجيش الروسي عطل حملة 2025 بأكملها وسحق القوات الأوكرانية

بيلاؤوسوف: الجيش الروسي عطل حملة 2025 بأكملها وسحق القوات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلؤوسوف، أن القوات الروسية سحقت أفضل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية. 22.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-22T08:18+0000

2024-11-22T08:18+0000

2024-11-22T08:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0e/1088825188_0:210:2897:1840_1920x0_80_0_0_9d158f6e7874de710f4e728f6231877c.jpg

وقال بيلؤوسوف، اليوم الجمعة: "هذا العمل الذي قمنا به، تم تجميع أفضل الأجزاء فيه الآن، وقد تسارع التقدم في الواقع، لقد تعطلت حملة 2025 بأكملها".وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة: "عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلؤوسوف، اجتماع عمل في مركز قيادة قوات مجموعة الشمال، حيث استمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الحالي، ودعم القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وطبيعة تصرفات العدو".واستهدفت وحدات من مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، على محور خاركوف، تشكيلات القوات الأوكرانية في منطقتي ليبيديفكا وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف، حسب بيان وزارة الدفاع، يوم أمس الخميس.وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات

https://sarabic.ae/20241121/مشاهد-للحظة-سقوط-صاروخ-أوريشنيك-الباليستي-الذي-أعلن-عنه-بوتين-1095070172.html

https://sarabic.ae/20241121/بوتين-لا-أحد-يمتلك-اليوم-الوسائل-لمواجهة-أحدث-الأسلحة-الروسية-1095066769.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري