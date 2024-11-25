https://sarabic.ae/20241125/القوات-الروسية-تكبد-كييف-خسائر-فادحة-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-1095159318.html

القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T11:18+0000

2024-11-25T11:18+0000

2024-11-25T11:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 عسكري ومركبتين وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية".وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعة زابوروجيه، وتم صد هجومين مضادين وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 110عسكريين، وعددا من المدافع، ومركبة قتالية مدرعة".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 8 صواريخ باليستية و6 قنابل جوية موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع و45 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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