القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
11:18 GMT 25.11.2024 (تم التحديث: 11:29 GMT 25.11.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 عسكري ومركبتين وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية".
وتابع بيان الدفاع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 12 هجوما مضاد وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 440 من العسكريين، ومركبة قتال مدرعة أمريكية الصنع وعددا من المدافع".
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعة زابوروجيه، وتم صد هجومين مضادين وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 110عسكريين، وعددا من المدافع، ومركبة قتالية مدرعة".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 138منطقة".
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 8 صواريخ باليستية و6 قنابل جوية موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع و45 طائرة دون طيار".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.