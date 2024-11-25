https://sarabic.ae/20241125/بضربة-مباشرة-سو-34-الروسية-تدمر-تجمعا-للقوات-الأوكرانية-في-كورسك-فيديو-1095155915.html
بضربة مباشرة... "سو-34" الروسية تدمر تجمعا للقوات الأوكرانية في كورسك... فيديو
بضربة مباشرة... "سو-34" الروسية تدمر تجمعا للقوات الأوكرانية في كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف قاذفة روسية من طراز "سو-34" لتجمع للقوات الأوكرانية في المنطقة المحاذية لمقاطعة كورسك... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T10:22+0000
2024-11-25T10:22+0000
2024-11-25T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
سو-34
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095155628_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ab7e5a892cf3ae37f5bccb6df9946b0a.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قام طاقم مقاتلة من طراز "سو-34" بقصف تجمع لأفراد ومدرعات ومعدات عسكرية تابعة لوحدة القوات الجوية الأوكرانية في المنطقة الحدودية في مقاطعة كورسك ليلا".وأظهرت اللقطات لحظة استهداف "سو-34" للقوات الأوكرانية، وتشكل كرات من اللهب نتيجة سقوط الصواريخ الروسية مباشرة على مواقع القوات الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري: انفجار كبير يدمر مقرا عسكريا أوكرانيا ضخما في خاركوفتقرير: 70% من عناصر الجيش الأوكراني مستعدون لتقديم تنازلات إقليمية من أجل السلام
https://sarabic.ae/20241125/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1095146566.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095155628_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_866d4bc7bab9d7e7858530d27871e248.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الجيش الروسي, سو-34, رصد عسكري
روسيا, الجيش الروسي, سو-34, رصد عسكري
بضربة مباشرة... "سو-34" الروسية تدمر تجمعا للقوات الأوكرانية في كورسك... فيديو
10:22 GMT 25.11.2024 (تم التحديث: 10:23 GMT 25.11.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف قاذفة روسية من طراز "سو-34" لتجمع للقوات الأوكرانية في المنطقة المحاذية لمقاطعة كورسك الحدودية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قام طاقم مقاتلة من طراز "سو-34" بقصف تجمع لأفراد ومدرعات ومعدات عسكرية تابعة لوحدة القوات الجوية الأوكرانية في المنطقة الحدودية في مقاطعة كورسك ليلا".
وأظهرت اللقطات لحظة استهداف "سو-34" للقوات الأوكرانية، وتشكل كرات من اللهب نتيجة سقوط الصواريخ الروسية مباشرة على مواقع القوات الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.