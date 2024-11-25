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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241125/تقرير-70-من-عناصر-الجيش-الأوكراني-مستعدون-لتقديم-تنازلات-إقليمية-من-أجل-السلام-1095146917.html
تقرير: 70% من عناصر الجيش الأوكراني مستعدون لتقديم تنازلات إقليمية من أجل السلام
تقرير: 70% من عناصر الجيش الأوكراني مستعدون لتقديم تنازلات إقليمية من أجل السلام
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير صحفي أمريكي، بأن السلطات الأوكرانية قد أوفت بخطة التعبئة بثلثي الأهداف فقط، ويتفاقم الوضع بسبب نقص المجندين و"نوعيتهم"، كما أن العديد منهم على... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T04:56+0000
2024-11-25T04:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وقال التقرير: "الجيش الأوكراني بالكاد يتمكن من تعبئة ثلثي العدد المطلوب".وقال ضابط في مقر قيادة اللواء لصحيفة "ذا إيكونوميست"، إن "70 % من العسكريين مستعدون لتقديم تنازلات إقليمية".وقال قائد كتيبة في اللواء 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية: "يرسلون رجالًا تزيد أعمارهم عن 50 عاما مع ملاحظات طبية تفيد بأنهم مرضى لدرجة أنهم لا يستطيعون الخدمة. في بعض الأحيان يبدو الأمر كأنني أدير روضة أطفال، وليس وحدة قتالية".في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن فلاديمير زيلينسكي، عن نظام عقود الخدمة العسكرية للمواطنين الأوكرانيين، الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، بالإضافة إلى تبسيط ترقية الأفراد دون ربط الرتب بالمناصب.يذكر أنه في 16 أبريل/ نيسان الماضي، وقّع فلاديمير زيلينسكي، على "قانون" لتعزيز التعبئة في أوكرانيا، ودخل "القانون" الجديد حيز التنفيذ في 18 مايو/ أيار الماضي، ووفقا للـ"قانون" تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات شديدة على التهرب من الخدمة، كما ألغى التسريح من الخدمة.إعلام فرنسي يتحدث عن مشاكل خطيرة يواجهها زيلينسكي بسبب هجوم القوات الروسية"لعبة خطيرة"... خبير بريطاني: يبدو مستقبل أوروبا وكييف كئيبا للغاية بعد فوز ترامبموسكو: "خطة زيلينسكي للصمود" هي مجموعة أوهام للحفاظ على سلطته
https://sarabic.ae/20241122/إعلام-يتحدث-عن-تغييرات-وشيكة-في-الجيش-الأوكراني-وسط-نقص-كارثي-في-الموارد-1095100272.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

تقرير: 70% من عناصر الجيش الأوكراني مستعدون لتقديم تنازلات إقليمية من أجل السلام

04:56 GMT 25.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفاد تقرير صحفي أمريكي، بأن السلطات الأوكرانية قد أوفت بخطة التعبئة بثلثي الأهداف فقط، ويتفاقم الوضع بسبب نقص المجندين و"نوعيتهم"، كما أن العديد منهم على استعداد لتقديم تنازلات إقليمية من أجل المفاوضات والسلام.
وقال التقرير: "الجيش الأوكراني بالكاد يتمكن من تعبئة ثلثي العدد المطلوب".

وأشار إلى أن "الضعف المنهجي"، الذي تعاني منه أوكرانيا، يؤثر أيضًا على معنويات العسكريين على خط المواجهة، ويلاحظ أن بعضهم يميل بالفعل إلى الاعتقاد بأن الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا هي التفاوض مع روسيا.

وقال ضابط في مقر قيادة اللواء لصحيفة "ذا إيكونوميست"، إن "70 % من العسكريين مستعدون لتقديم تنازلات إقليمية".

كما أشار مسؤول أوكراني، لم تسمه الصحيفة، إلى أن وضع التجنيد العسكري في بلاده سيصبح كارثيا بحلول ربيع عام 2025، ووصفت الصحيفة "نوعية المجندين" بأنها مشكلة خطيرة أخرى، إذ أن العديد منهم بالفعل هم من كبار السن أو يفتقرون إلى الدافع للمشاركة في القتال.

وقال قائد كتيبة في اللواء 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية: "يرسلون رجالًا تزيد أعمارهم عن 50 عاما مع ملاحظات طبية تفيد بأنهم مرضى لدرجة أنهم لا يستطيعون الخدمة. في بعض الأحيان يبدو الأمر كأنني أدير روضة أطفال، وليس وحدة قتالية".
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام يتحدث عن تغييرات وشيكة في الجيش الأوكراني وسط نقص كارثي في الموارد
22 نوفمبر, 16:02 GMT
في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن فلاديمير زيلينسكي، عن نظام عقود الخدمة العسكرية للمواطنين الأوكرانيين، الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، بالإضافة إلى تبسيط ترقية الأفراد دون ربط الرتب بالمناصب.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن موجة جديدة من التعبئة في أوكرانيا، ستتسبب في أضرار جسيمة لاقتصاد البلاد المتدهور أصلًا، لأنها ستزيد من نقص الأيدي العاملة.

يذكر أنه في 16 أبريل/ نيسان الماضي، وقّع فلاديمير زيلينسكي، على "قانون" لتعزيز التعبئة في أوكرانيا، ودخل "القانون" الجديد حيز التنفيذ في 18 مايو/ أيار الماضي، ووفقا للـ"قانون" تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات شديدة على التهرب من الخدمة، كما ألغى التسريح من الخدمة.
إعلام فرنسي يتحدث عن مشاكل خطيرة يواجهها زيلينسكي بسبب هجوم القوات الروسية
"لعبة خطيرة"... خبير بريطاني: يبدو مستقبل أوروبا وكييف كئيبا للغاية بعد فوز ترامب
موسكو: "خطة زيلينسكي للصمود" هي مجموعة أوهام للحفاظ على سلطته
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