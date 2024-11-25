https://sarabic.ae/20241125/تقرير-70-من-عناصر-الجيش-الأوكراني-مستعدون-لتقديم-تنازلات-إقليمية-من-أجل-السلام-1095146917.html

تقرير: 70% من عناصر الجيش الأوكراني مستعدون لتقديم تنازلات إقليمية من أجل السلام

تقرير: 70% من عناصر الجيش الأوكراني مستعدون لتقديم تنازلات إقليمية من أجل السلام

سبوتنيك عربي

أفاد تقرير صحفي أمريكي، بأن السلطات الأوكرانية قد أوفت بخطة التعبئة بثلثي الأهداف فقط، ويتفاقم الوضع بسبب نقص المجندين و"نوعيتهم"، كما أن العديد منهم على... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T04:56+0000

2024-11-25T04:56+0000

2024-11-25T04:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال التقرير: "الجيش الأوكراني بالكاد يتمكن من تعبئة ثلثي العدد المطلوب".وقال ضابط في مقر قيادة اللواء لصحيفة "ذا إيكونوميست"، إن "70 % من العسكريين مستعدون لتقديم تنازلات إقليمية".وقال قائد كتيبة في اللواء 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية: "يرسلون رجالًا تزيد أعمارهم عن 50 عاما مع ملاحظات طبية تفيد بأنهم مرضى لدرجة أنهم لا يستطيعون الخدمة. في بعض الأحيان يبدو الأمر كأنني أدير روضة أطفال، وليس وحدة قتالية".في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن فلاديمير زيلينسكي، عن نظام عقود الخدمة العسكرية للمواطنين الأوكرانيين، الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، بالإضافة إلى تبسيط ترقية الأفراد دون ربط الرتب بالمناصب.يذكر أنه في 16 أبريل/ نيسان الماضي، وقّع فلاديمير زيلينسكي، على "قانون" لتعزيز التعبئة في أوكرانيا، ودخل "القانون" الجديد حيز التنفيذ في 18 مايو/ أيار الماضي، ووفقا للـ"قانون" تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات شديدة على التهرب من الخدمة، كما ألغى التسريح من الخدمة.إعلام فرنسي يتحدث عن مشاكل خطيرة يواجهها زيلينسكي بسبب هجوم القوات الروسية"لعبة خطيرة"... خبير بريطاني: يبدو مستقبل أوروبا وكييف كئيبا للغاية بعد فوز ترامبموسكو: "خطة زيلينسكي للصمود" هي مجموعة أوهام للحفاظ على سلطته

https://sarabic.ae/20241122/إعلام-يتحدث-عن-تغييرات-وشيكة-في-الجيش-الأوكراني-وسط-نقص-كارثي-في-الموارد-1095100272.html

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