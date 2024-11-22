https://sarabic.ae/20241122/إعلام-يتحدث-عن-تغييرات-وشيكة-في-الجيش-الأوكراني-وسط-نقص-كارثي-في-الموارد-1095100272.html
إعلام يتحدث عن تغييرات وشيكة في الجيش الأوكراني وسط نقص كارثي في الموارد
إعلام يتحدث عن تغييرات وشيكة في الجيش الأوكراني وسط نقص كارثي في الموارد
سبوتنيك عربي
ذكرت وكالة أوكرانية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر في القوات الأوكرانية، أنه بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، ستقدم القوات المسلحة الأوكرانية مفهوم الإصلاح،... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T16:02+0000
2024-11-22T16:02+0000
2024-11-22T16:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت وكالة "أوكرينفورم" الاوكرانية، أنه "بحلول نهاية نوفمبر، ستقدم القوات المسلحة الأوكرانية مفهومًا للإصلاح، والذي بموجبه سيتحول الجيش إلى نظام الفيلق. مثل هذا النظام سيوفر بشكل كبير الموارد البشرية والمادية ".وصرح نائب قائد قوات الصواريخ والمدفعية في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي موسينكو، في وقت سابق أن النقص الكارثي في عدد الأشخاص في الوحدات وعدم القدرة على استعادتهم بالكامل هو المشكلة الرئيسية للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241122/الدوما-الروسي-تصريح-أوكرانيا-بامتلاكها-صواريخ-بعيدة-المدى-يؤكد-أن-الناتو-يقاتل-ضد-روسيا-1095094508.html
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روسيا
إعلام يتحدث عن تغييرات وشيكة في الجيش الأوكراني وسط نقص كارثي في الموارد
ذكرت وكالة أوكرانية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر في القوات الأوكرانية، أنه بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، ستقدم القوات المسلحة الأوكرانية مفهوم الإصلاح، والذي بموجبه سيتحول الجيش إلى نظام سلاح أقل تكلفة.
وأضافت وكالة "أوكرينفورم" الاوكرانية، أنه "بحلول نهاية نوفمبر، ستقدم القوات المسلحة الأوكرانية مفهومًا للإصلاح، والذي بموجبه سيتحول الجيش إلى نظام الفيلق. مثل هذا النظام سيوفر بشكل كبير الموارد البشرية والمادية ".
ويُقال إن هذا النظام أقل تكلفة من نظام تقسيم الفيلق، الذي يتطلب موارد بشرية ومالية ومادية تفوق أضعاف ما لا تستطيع أوكرانيا تحمله في الوقت الحالي، وفقا للوكالة.
وصرح نائب قائد قوات الصواريخ والمدفعية في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي موسينكو، في وقت سابق أن النقص الكارثي في عدد الأشخاص في الوحدات وعدم القدرة على استعادتهم بالكامل هو المشكلة الرئيسية للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.