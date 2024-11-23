https://sarabic.ae/20241123/إعلام-فرنسي-يتحدث-عن-مشاكل-خطيرة-يواجهها-زيلينسكي-بسبب-هجوم-القوات-الروسية--1095116872.html
إعلام فرنسي يتحدث عن مشاكل خطيرة يواجهها زيلينسكي بسبب هجوم القوات الروسية
إعلام فرنسي يتحدث عن مشاكل خطيرة يواجهها زيلينسكي بسبب هجوم القوات الروسية
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة فرنسية، اليوم السبت، أن فلاديمير زيلينسكي واجه مشاكل خطيرة على الجبهة بسبب هجوم القوات الروسية. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T16:11+0000
2024-11-23T16:11+0000
2024-11-23T16:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن "الوضع الصعب حقًا، يتطور بالنسبة لقوات فلاديمير زيلينسكي على الأرض، حيث يواصل الجيش الروسي التقدم في شرق البلاد، ويستولي على المزيد والمزيد من المناطق أو يحاصرها كل يوم".وأوضح كاتب المقال أن هذه المدينة مهمة لضمان الإمدادات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه.وفي الوقت نفسه، يحذر المنشور من أن المساعدة الأمريكية للقوات المسلحة الأوكرانية أصبحت الآن أيضًا مهددة بسبب الصعود المرتقب للرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241123/صحيفة-أمريكية-تكشف-عن-مشاكل-تواجهها-كييف-في-تمويل-برنامجها-لتطوير-الصواريخ-1095113350.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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روسيا
إعلام فرنسي يتحدث عن مشاكل خطيرة يواجهها زيلينسكي بسبب هجوم القوات الروسية
ذكرت صحيفة فرنسية، اليوم السبت، أن فلاديمير زيلينسكي واجه مشاكل خطيرة على الجبهة بسبب هجوم القوات الروسية.
وأضافت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن "الوضع الصعب حقًا، يتطور بالنسبة لقوات فلاديمير زيلينسكي على الأرض، حيث يواصل الجيش الروسي التقدم في شرق البلاد، ويستولي على المزيد والمزيد من المناطق أو يحاصرها كل يوم".
ويلاحظ أن القوات الروسية تقترب من مدينة بوكروفسك المهمة (كما يطلق عليها نظام كييف كراسنوارميسك).
وأوضح كاتب المقال أن هذه المدينة مهمة لضمان الإمدادات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه.
وفي الوقت نفسه، يحذر المنشور من أن المساعدة الأمريكية للقوات المسلحة الأوكرانية أصبحت الآن أيضًا مهددة بسبب الصعود المرتقب للرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.