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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241125/مصدر-عسكري-انفجار-كبير-يدمر-مقرا-عسكريا-أوكرانيا-ضخما-في-خاركوف-1095152948.html
مصدر عسكري: انفجار كبير يدمر مقرا عسكريا أوكرانيا ضخما في خاركوف
مصدر عسكري: انفجار كبير يدمر مقرا عسكريا أوكرانيا ضخما في خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، بأن انفجارا قويا وقع في مقاطعة خاركوف في المكان الذي من المحتمل أن يقع فيه... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T09:28+0000
2024-11-25T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "بحسب معلوماتنا، فقد وصل (الاستهداف) على بعد مبنيين من محطة مترو "الجامعة". هناك مبنيان إداريان سجل "منسقينا" عدة مرات تراكمًا كبيرًا للمركبات العسكرية، بما في ذلك سيارات مدرعة من إحدى دول أمريكا الشمالية، وفقًا للإعلام. كان هناك الكثير من السيارات التابعة للوحدة النازية "كراكن"، واستنادا إلى العديد من المصادر، كان أحد المقرات النازية هناك".وبحسب ليبيديف، توجهت بعد الانفجار أكثر من اثنتي عشرة سيارة إسعاف، بما في ذلك سيارات عسكرية، إلى الموقع.وأشار ليبيديف إلى إنه قبل ذلك بقليل، وقع انفجار في قرية كوشيتوك، وهي إحدى ضواحي تشوغويف أيضًا. ووفقا له، يوجد معسكر للأفراد العسكريين الأوكرانيين.وأوضح أنه "يوجد موقع تخييم بجوار المعسكر مباشرةً، حيث شوهدت أيضًا القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب من أصل لاتيني".تم تشكيل وحدة التخريب القومية "كراكن" في مارس/آذار 2022، من قبل قادة فوج "آزوف" ومديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية. وكما قالت شرطة جمهورية لوغانسك لـ"سبوتنيك"، فإن التشكيل ميز نفسه بشكل خاص في اتجاه خاركوف، حيث قام مسلحوه بإساءة معاملة المدنيين والسجناء. تم وضع قائد "كراكن" سيرغي فيليشكو على قائمة المطلوبين في روسيا بسبب تعذيب أسرى الحرب.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241125/تقرير-70-من-عناصر-الجيش-الأوكراني-مستعدون-لتقديم-تنازلات-إقليمية-من-أجل-السلام-1095146917.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مصدر عسكري: انفجار كبير يدمر مقرا عسكريا أوكرانيا ضخما في خاركوف

09:28 GMT 25.11.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationلحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف
لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، بأن انفجارا قويا وقع في مقاطعة خاركوف في المكان الذي من المحتمل أن يقع فيه المقر الرئيسي لتشكيل النازيين الجدد "كراكن".
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "بحسب معلوماتنا، فقد وصل (الاستهداف) على بعد مبنيين من محطة مترو "الجامعة". هناك مبنيان إداريان سجل "منسقينا" عدة مرات تراكمًا كبيرًا للمركبات العسكرية، بما في ذلك سيارات مدرعة من إحدى دول أمريكا الشمالية، وفقًا للإعلام. كان هناك الكثير من السيارات التابعة للوحدة النازية "كراكن"، واستنادا إلى العديد من المصادر، كان أحد المقرات النازية هناك".
وبحسب ليبيديف، توجهت بعد الانفجار أكثر من اثنتي عشرة سيارة إسعاف، بما في ذلك سيارات عسكرية، إلى الموقع.

وأضاف: "في تمام الساعة 21.30 (22.30 بتوقيت موسكو) في ضواحي تشوغويف، سمع انفجار آخر في اتجاه الوحدة العسكرية "أي-1310)... وبعد الانفجار توجهت العديد من سيارات الإسعاف نحو المنطقة المحمية.. ومن المعروف أن التدريب على إطلاق النار من الأسلحة ذات النمط الغربي تم على يد مدربين من دول الناتو".

وأشار ليبيديف إلى إنه قبل ذلك بقليل، وقع انفجار في قرية كوشيتوك، وهي إحدى ضواحي تشوغويف أيضًا. ووفقا له، يوجد معسكر للأفراد العسكريين الأوكرانيين.
وأوضح أنه "يوجد موقع تخييم بجوار المعسكر مباشرةً، حيث شوهدت أيضًا القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب من أصل لاتيني".
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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04:56 GMT
تم تشكيل وحدة التخريب القومية "كراكن" في مارس/آذار 2022، من قبل قادة فوج "آزوف" ومديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية. وكما قالت شرطة جمهورية لوغانسك لـ"سبوتنيك"، فإن التشكيل ميز نفسه بشكل خاص في اتجاه خاركوف، حيث قام مسلحوه بإساءة معاملة المدنيين والسجناء. تم وضع قائد "كراكن" سيرغي فيليشكو على قائمة المطلوبين في روسيا بسبب تعذيب أسرى الحرب.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:53 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 12:47 GMT
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