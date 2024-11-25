https://sarabic.ae/20241125/مصدر-عسكري-انفجار-كبير-يدمر-مقرا-عسكريا-أوكرانيا-ضخما-في-خاركوف-1095152948.html

مصدر عسكري: انفجار كبير يدمر مقرا عسكريا أوكرانيا ضخما في خاركوف

مصدر عسكري: انفجار كبير يدمر مقرا عسكريا أوكرانيا ضخما في خاركوف

سبوتنيك عربي

أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، بأن انفجارا قويا وقع في مقاطعة خاركوف في المكان الذي من المحتمل أن يقع فيه... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T09:28+0000

2024-11-25T09:28+0000

2024-11-25T09:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "بحسب معلوماتنا، فقد وصل (الاستهداف) على بعد مبنيين من محطة مترو "الجامعة". هناك مبنيان إداريان سجل "منسقينا" عدة مرات تراكمًا كبيرًا للمركبات العسكرية، بما في ذلك سيارات مدرعة من إحدى دول أمريكا الشمالية، وفقًا للإعلام. كان هناك الكثير من السيارات التابعة للوحدة النازية "كراكن"، واستنادا إلى العديد من المصادر، كان أحد المقرات النازية هناك".وبحسب ليبيديف، توجهت بعد الانفجار أكثر من اثنتي عشرة سيارة إسعاف، بما في ذلك سيارات عسكرية، إلى الموقع.وأشار ليبيديف إلى إنه قبل ذلك بقليل، وقع انفجار في قرية كوشيتوك، وهي إحدى ضواحي تشوغويف أيضًا. ووفقا له، يوجد معسكر للأفراد العسكريين الأوكرانيين.وأوضح أنه "يوجد موقع تخييم بجوار المعسكر مباشرةً، حيث شوهدت أيضًا القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب من أصل لاتيني".تم تشكيل وحدة التخريب القومية "كراكن" في مارس/آذار 2022، من قبل قادة فوج "آزوف" ومديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية. وكما قالت شرطة جمهورية لوغانسك لـ"سبوتنيك"، فإن التشكيل ميز نفسه بشكل خاص في اتجاه خاركوف، حيث قام مسلحوه بإساءة معاملة المدنيين والسجناء. تم وضع قائد "كراكن" سيرغي فيليشكو على قائمة المطلوبين في روسيا بسبب تعذيب أسرى الحرب.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20241125/تقرير-70-من-عناصر-الجيش-الأوكراني-مستعدون-لتقديم-تنازلات-إقليمية-من-أجل-السلام-1095146917.html

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