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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241126/الجيش-الروسي-ينفذ-ضربات-موجعة-عدة-ضد-قوات-نظام-كييف-1095187980.html
الجيش الروسي ينفذ ضربات موجعة عدة ضد قوات نظام كييف
الجيش الروسي ينفذ ضربات موجعة عدة ضد قوات نظام كييف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي نفذ ضربات على مواقع عدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ونقاط... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T06:09+0000
2024-11-26T06:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة جيتومير، تم تنفيذ ضربات على نقاط الانتشار المؤقتة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا له، كان هناك مرتزقة من أمريكا اللاتينية.وأضاف: "تم بالضبط توجيه ضربات على هيكل الطاقة والمركز اللوجستي"، ووفقا له، فقد أصابت الضربات أيضا أفرادا ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية.وأشار ليبيديف إلى أنه نُفذت مساء أمس الاثنين، ضربات على مطار ومخزن في ستاروكونسستانتينوف، الواقعة في مقاطعة خميلنيتسكي في أوكرانيا.وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يدمر 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف دون أضرار
https://sarabic.ae/20241126/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-39-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1095187178.html
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روسيا, العالم

الجيش الروسي ينفذ ضربات موجعة عدة ضد قوات نظام كييف

06:09 GMT 26.11.2024
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمي-28إن
مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
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أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي نفذ ضربات على مواقع عدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ونقاط انتشار للمرتزقة الأجانب التابعين لها.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة جيتومير، تم تنفيذ ضربات على نقاط الانتشار المؤقتة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
ووفقا له، كان هناك مرتزقة من أمريكا اللاتينية.

وتابع: "في كييف وضواحيها، تم توجيه ضربة على نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، وعلى مواقع إنتاج الطائرات المسيرة وعلى ورش إصلاحها".

وأضاف: "تم بالضبط توجيه ضربات على هيكل الطاقة والمركز اللوجستي"، ووفقا له، فقد أصابت الضربات أيضا أفرادا ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية.
صاروخ مضاد للسفن الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 39 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:29 GMT
وأشار ليبيديف إلى أنه نُفذت مساء أمس الاثنين، ضربات على مطار ومخزن في ستاروكونسستانتينوف، الواقعة في مقاطعة خميلنيتسكي في أوكرانيا.

ووفقا له، فإنه في الليلة الماضية، في مقاطعة ترنوبل في أوكرانيا بموقع لتخزين المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
الدفاع الجوي الروسي يدمر 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف دون أضرار
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