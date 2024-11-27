https://sarabic.ae/20241127/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1095241763.html

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية في عدد من المناطق على محور كورسك، وكبدها خسائر فادحة في العدة... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T11:33+0000

2024-11-27T11:33+0000

2024-11-27T11:33+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات الألوية 21، 41، 44، 47، 17، 5، والألوية المحمولة جوا 80، 82 95، واللواء 36 مشاة البحرية، وألوية الدفاع الإقليمي 112، 116، 117، 129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، وفيكتوروفكا، وداريينو، وليبيدفكا، وليونيدوفكا، ونيجني كلين، ونيكولايفو دارينو، ونيكولسكي، ونوفويفانوفكا، وبليخوفو، وسفيردليكوفو.ودمرت الضربات العملياتية والتكتيكية، وطيران الجيش، ونيران المدفعية، تجمعات الأفراد، والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بونداريفكا، وغويفو، وكازاتشيا لوكنيا، وكوريلوفكا، ومارتينوفكا، ونوفايا سوروتشينا، وبليخوفو، وتشيركاسكوي بوريتشنوي، وباسوفكا، وبيلوفودي، وزورافكا، وبافلوفكا، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 36010 عسكريين، 223 دبابة، 157 عربة قتال مشاة، 122 ناقلة جند مدرعة، 1199 مركبة قتالية مدرعة، 1038 مركبة، 304 قطعة مدفعية، 40 قاذفة متعددة لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك 11 نظام "هيمارس"، و6 "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و13 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و7 مركبات نقل وتحميل، و70 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و27 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة هندسية، ومركبة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، بالإضافة إلى ست مركبات إصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات

https://sarabic.ae/20241126/الجيش-الروسي-يفكك-القوات-الأوكرانية-على-محور-كورسك-ويكبدها-خسائر-فادحة-1095200016.html

https://sarabic.ae/20241126/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تنفذ-ضربتين-بأسلحة-غربية-بعيدة-المدى-على-أهداف-في-مقاطعة-كورسك-1095208755.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي