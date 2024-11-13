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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241113/الجيش-الروسي-يصد-6-هجمات-أوكرانية-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1094758454.html
الجيش الروسي يصد 6 هجمات أوكرانية ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
الجيش الروسي يصد 6 هجمات أوكرانية ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي ألحق بالقوات الأوكرانية خسائر جسيمة وصد 6 هجمات في مقاطعة كورسك. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T11:59+0000
2024-11-13T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات مجموعة قوات الشمال تنفيذ العمليات الهجومية، ضد القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو وليونيدوفو ومالايا لوكنيا ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا، وصدت الوحدات 6 هجمات مضادة للعدو، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 80 عسكريًا بين قتيل وجريح وتدميردبابة وعربة مشاة قتالية "برادلي" وناقلتي جند مدرعتين، واستسلم أحد جنود القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف: "استهدف طيران الحيش والمدفعية تجمعات القوى البشرية والمعدات العكسرية لـ14 لواء أوكرانيا في مناطق مختلفة".وبحسب بيان الدفاع فإن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بدء العمليات القتالية تتجاوز 32 ألف عسكري.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241113/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-روفنوبول-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094753923.html
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روسيا

الجيش الروسي يصد 6 هجمات أوكرانية ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك

11:59 GMT 13.11.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي ألحق بالقوات الأوكرانية خسائر جسيمة وصد 6 هجمات في مقاطعة كورسك.
وقالت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات مجموعة قوات الشمال تنفيذ العمليات الهجومية، ضد القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دارينو وليونيدوفو ومالايا لوكنيا ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا، وصدت الوحدات 6 هجمات مضادة للعدو، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 80 عسكريًا بين قتيل وجريح وتدميردبابة وعربة مشاة قتالية "برادلي" وناقلتي جند مدرعتين، واستسلم أحد جنود القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف: "استهدف طيران الحيش والمدفعية تجمعات القوى البشرية والمعدات العكسرية لـ14 لواء أوكرانيا في مناطق مختلفة".

وأشارت الدفاع إلى أن "القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ نفذت هجمات على مناطق التمركز في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 450 عسكريا ودبابة ودبابتين وثلاث مركبات قتال للمشاة، وناقلتي جند مدرعتين، و33 مدرعة مركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية".

وبحسب بيان الدفاع فإن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بدء العمليات القتالية تتجاوز 32 ألف عسكري.
تصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة فوستوك (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة روفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:24 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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