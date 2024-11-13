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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241113/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-روفنوبول-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094753923.html
الجيش الروسي يحرر بلدة روفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة روفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وازرة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة روفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T09:24+0000
2024-11-13T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" بتحرير بلدة روفنوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوات الروسية القوي المسلحة الأوكرانية والمعدات العسكرية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت القوات هجومين مضادين للمجموعات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 150 جنديًا وناقلة جنود مدرعة وسبع مركبات وعددا من المدافع الميدانية".وقالت الوزارة: "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 720 عسكريًا ودبابتين وثماني مركبات وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة الميدانية".وبحسب البيان فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 139 منطقة".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخ من طراز "هيمارس" و 3 قنابل من طراز "هامر" و85 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241113/المشاهد-الأولى-لسد-كوراخوفو-المدمر-في-دونيتسك-فيديو-1094749762.html
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روسيا

الجيش الروسي يحرر بلدة روفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:24 GMT 13.11.2024 (تم التحديث: 09:32 GMT 13.11.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورتصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة "فوستوك" (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة
تصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة فوستوك (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أفادت وازرة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة روفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" بتحرير بلدة روفنوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوات الروسية القوي المسلحة الأوكرانية والمعدات العسكرية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت القوات هجومين مضادين للمجموعات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 150 جنديًا وناقلة جنود مدرعة وسبع مركبات وعددا من المدافع الميدانية".

وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وتم صد 7 هجمات مضادة وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 عسكريا، وعددا من المدافغ، وثلاث دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست سيارات، ومحطتين للحرب الإلكترونية "Enklav-N" و"Kvertus". كما تم تدمير خمسة مستودعات ذخيرة ميدانية".

وقالت الوزارة: "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 720 عسكريًا ودبابتين وثماني مركبات وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة الميدانية".

وتابع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 10 هجمات مضادة وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 480 من العسكريين، ودبابة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة وعددا من المدافع".

وبحسب البيان فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 139 منطقة".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخ من طراز "هيمارس" و 3 قنابل من طراز "هامر" و85 طائرة دون طيار".
سد كوراخوفو المدمر في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المشاهد الأولى لسد كوراخوفو المدمر في دونيتسك... فيديو
08:48 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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