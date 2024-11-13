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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241113/المشاهد-الأولى-لسد-كوراخوفو-المدمر-في-دونيتسك-فيديو-1094749762.html
المشاهد الأولى لسد كوراخوفو المدمر في دونيتسك... فيديو
المشاهد الأولى لسد كوراخوفو المدمر في دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
حصلت وكالة "سبوتنيك" على لقطات أولية للسد المدمر في بلدة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T08:48+0000
2024-11-13T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تدمير ما لا يقل عن نصف أجزاء السد. كان هناك انفجار قوي للغاية. كانت القوات المسلحة الأوكرانية هي التي فجرته بالتأكيد، ولم تكن قواتنا قادرة على الوصول إلى هناك".وأشار المصدر أيضا إلى أن السد تم تفجيره من أجل تقسيم تقدم القوات الروسية في هذا الاتجاه من الجبهة.وفي وقت سابق، صرح عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، فلاديمير روغوف، بأن القوات الروسية تحصنت في منطقة ​​محطة السكة الحديد الواقعة على المشارف الشرقية لمدينة كوراخوفو التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المحتلة في الجزء الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية.بينما أعلن مصدر عسكري أوكراني، عن الأضرار التي لحقت بسد خزان كوراخوفو في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية من الجمهورية.خبير عسكري: القوات الروسية تتحصن على بعد 4 كيلومترات من كوبيانسكأنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل
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المشاهد الأولى لسد كوراخوفو المدمر في دونيتسك... فيديو

08:48 GMT 13.11.2024 (تم التحديث: 09:00 GMT 13.11.2024)
© Sputnikسد كوراخوفو المدمر في دونيتسك
سد كوراخوفو المدمر في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حصلت وكالة "سبوتنيك" على لقطات أولية للسد المدمر في بلدة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تدمير ما لا يقل عن نصف أجزاء السد. كان هناك انفجار قوي للغاية. كانت القوات المسلحة الأوكرانية هي التي فجرته بالتأكيد، ولم تكن قواتنا قادرة على الوصول إلى هناك".

وتُظهر اللقطات التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك" أن سد خزان كوراخو قد تم تدميره بالكامل تقريبا.

وأشار المصدر أيضا إلى أن السد تم تفجيره من أجل تقسيم تقدم القوات الروسية في هذا الاتجاه من الجبهة.

يقع السد على بعد 10 كيلومترات من خط المواجهة، وتشير طبيعة الأضرار الملحوظة وقوة الانفجار إلى أن المهندسين كانوا من خبراء متفجرات في القوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، صرح عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، فلاديمير روغوف، بأن القوات الروسية تحصنت في منطقة ​​محطة السكة الحديد الواقعة على المشارف الشرقية لمدينة كوراخوفو التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المحتلة في الجزء الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية.

وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين أفاد في وقت سابق أن القوات الروسية تتقدم في كوراخوفو نفسها وتقطع طرق إمداد القوات المسلحة الأوكرانية هناك.

بينما أعلن مصدر عسكري أوكراني، عن الأضرار التي لحقت بسد خزان كوراخوفو في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية من الجمهورية.
خبير عسكري: القوات الروسية تتحصن على بعد 4 كيلومترات من كوبيانسك
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل
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