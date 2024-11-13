https://sarabic.ae/20241113/خبير-عسكري-القوات-الروسية-تتحصن-على-بعد-4-كيلومترات-من-كوبيانسك-1094746369.html

خبير عسكري: القوات الروسية تتحصن على بعد 4 كيلومترات من كوبيانسك

خبير عسكري: القوات الروسية تتحصن على بعد 4 كيلومترات من كوبيانسك

سبوتنيك عربي

صرح الخبير العسكري والمقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تتقدم وحصلت على موطئ قدم على بعد أربعة كيلومترات من أطراف مدينة... 13.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-13T05:50+0000

2024-11-13T05:50+0000

2024-11-13T05:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "في غضون أيام قليلة، تمكنت وحداتنا من التقدم والحصول على موطئ قدم شمال شرق كوبيانسك، وتبلغ المسافة بين المواقع الأمامية وأطراف المدينة ما يزيد قليلاً عن أربعة كيلومترات".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن المجموعة الروسية "الغرب" حررت كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونتيجة لأعمالها فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 530 جنديًا. بالإضافة إلى ذلك، استهدفت القوى البشرية والمعدات لسبعة ألوية أوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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