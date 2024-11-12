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https://sarabic.ae/20241112/جونسون-بريطانيا-قد-ترسل-قوات-إلى-أوكرانيا-1094740774.html
جونسون: بريطانيا قد ترسل قوات إلى أوكرانيا
جونسون: بريطانيا قد ترسل قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا قد ترسل قوات إلى أوكرانيا. 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T19:32+0000
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وقال جونسون، في مقابلة مع قناة "جي بي نيوز" التلفزيونية، إن المملكة المتحدة قد ترسل قوات إلى أوكرانيا إذا قطع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التمويل عن كييف.ونقلت القناة عنه، قوله: "لماذا ندعم الأوكرانيين؟ وإلا فإن أمننا الجماعي سوف يتقوض بشكل خطير من خلال إحياء روسيا التي تهدد أجزاء مختلفة من أوروبا، وبعد ذلك سنضطر إلى دفع تكاليف وإرسال قوات بريطانية للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا". ووفقا له، فإن عواقب هزيمة أوكرانيا ستكون محسوسة أيضا في منطقة المحيط الهادئ، في بحر الصين الجنوبي. يذكر، أن ترامب انتقد مرارًا وتكرارًا نهج واشنطن تجاه الصراع في أوكرانيا، وفلاديمير زيلينسكي نفسه. لذلك، وصفه في تجمعاته الانتخابية بـ"المتجول"، الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة.موسكو تتهم جونسون بتحريض الناتو على الصراع مع روسيا"الجميع يرى أننا مهرجون".. مستشار بريطاني يتحدث عن غباء الغرب في أوكرانيا
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا, بوريس جونسون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, بوريس جونسون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

جونسون: بريطانيا قد ترسل قوات إلى أوكرانيا

19:32 GMT 12.11.2024
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс
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تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا قد ترسل قوات إلى أوكرانيا.
وقال جونسون، في مقابلة مع قناة "جي بي نيوز" التلفزيونية، إن المملكة المتحدة قد ترسل قوات إلى أوكرانيا إذا قطع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التمويل عن كييف.
ونقلت القناة عنه، قوله: "لماذا ندعم الأوكرانيين؟ وإلا فإن أمننا الجماعي سوف يتقوض بشكل خطير من خلال إحياء روسيا التي تهدد أجزاء مختلفة من أوروبا، وبعد ذلك سنضطر إلى دفع تكاليف وإرسال قوات بريطانية للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا".

وأضاف جونسون، أن دعم كييف يعد "استثمارا جيدا" لأنه بخلاف ذلك سيتعين على أوروبا أن تواجه تهديدا أكبر، خاصة بالنسبة لجورجيا ودول البلطيق.

أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
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ووفقا له، فإن عواقب هزيمة أوكرانيا ستكون محسوسة أيضا في منطقة المحيط الهادئ، في بحر الصين الجنوبي.
يذكر، أن ترامب انتقد مرارًا وتكرارًا نهج واشنطن تجاه الصراع في أوكرانيا، وفلاديمير زيلينسكي نفسه. لذلك، وصفه في تجمعاته الانتخابية بـ"المتجول"، الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة.
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