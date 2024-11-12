https://sarabic.ae/20241112/جونسون-بريطانيا-قد-ترسل-قوات-إلى-أوكرانيا-1094740774.html
جونسون: بريطانيا قد ترسل قوات إلى أوكرانيا
جونسون: بريطانيا قد ترسل قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا قد ترسل قوات إلى أوكرانيا. 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T19:32+0000
2024-11-12T19:32+0000
2024-11-12T19:32+0000
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وقال جونسون، في مقابلة مع قناة "جي بي نيوز" التلفزيونية، إن المملكة المتحدة قد ترسل قوات إلى أوكرانيا إذا قطع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التمويل عن كييف.ونقلت القناة عنه، قوله: "لماذا ندعم الأوكرانيين؟ وإلا فإن أمننا الجماعي سوف يتقوض بشكل خطير من خلال إحياء روسيا التي تهدد أجزاء مختلفة من أوروبا، وبعد ذلك سنضطر إلى دفع تكاليف وإرسال قوات بريطانية للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا". ووفقا له، فإن عواقب هزيمة أوكرانيا ستكون محسوسة أيضا في منطقة المحيط الهادئ، في بحر الصين الجنوبي. يذكر، أن ترامب انتقد مرارًا وتكرارًا نهج واشنطن تجاه الصراع في أوكرانيا، وفلاديمير زيلينسكي نفسه. لذلك، وصفه في تجمعاته الانتخابية بـ"المتجول"، الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة.موسكو تتهم جونسون بتحريض الناتو على الصراع مع روسيا"الجميع يرى أننا مهرجون".. مستشار بريطاني يتحدث عن غباء الغرب في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241105/إعلام--الغرب-لم-يعد-يملك-القوة-اللازمة-لدعم-أوكرانيا-1094519216.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا, بوريس جونسون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, بوريس جونسون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
جونسون: بريطانيا قد ترسل قوات إلى أوكرانيا
صرح رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا قد ترسل قوات إلى أوكرانيا.
وقال جونسون، في مقابلة مع قناة "جي بي نيوز" التلفزيونية، إن المملكة المتحدة قد ترسل قوات إلى أوكرانيا إذا قطع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التمويل عن كييف.
ونقلت القناة عنه، قوله: "لماذا ندعم الأوكرانيين؟ وإلا فإن أمننا الجماعي سوف يتقوض بشكل خطير من خلال إحياء روسيا التي تهدد أجزاء مختلفة من أوروبا، وبعد ذلك سنضطر إلى دفع تكاليف وإرسال قوات بريطانية للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا".
وأضاف جونسون، أن دعم كييف يعد "استثمارا جيدا" لأنه بخلاف ذلك سيتعين على أوروبا أن تواجه تهديدا أكبر، خاصة بالنسبة لجورجيا ودول البلطيق.
ووفقا له، فإن عواقب هزيمة أوكرانيا
ستكون محسوسة أيضا في منطقة المحيط الهادئ، في بحر الصين الجنوبي.
يذكر، أن ترامب انتقد مرارًا وتكرارًا نهج واشنطن تجاه الصراع في أوكرانيا، وفلاديمير زيلينسكي نفسه.
لذلك، وصفه في تجمعاته الانتخابية بـ"المتجول"، الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة.