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مساحة حرة
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12:03 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241128/إعلام-بايدن-يعرض-الأمريكيين-للخطر-بقراراته-بشأن-أوكرانيا-1095297669.html
إعلام: بايدن يعرض الأمريكيين للخطر بقراراته بشأن أوكرانيا
إعلام: بايدن يعرض الأمريكيين للخطر بقراراته بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت ديمري سكوت غريغو، زميلة مركز أبحاث السياسة الخارجية وأولويات الدفاع الأمريكي، أن الإدارة الرئاسية الأمريكية تلعب بالنار من خلال تشجيع أوكرانيا على تحديد... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T16:24+0000
2024-11-28T16:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضافت في مقال لمجلة "المحافظين الأمريكيين"، أن بايدن رفع الحظر الفعلي على نشر المتعاقدين العسكريين الأمريكيين في أوكرانيا للمساعدة في صيانة وإصلاح أنظمة الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة.وبحسب غريغو، في حين أن التصعيد قصير المدى للحصول على مزايا إضافية على طاولة المفاوضات قد يبدو مفيدًا لأوكرانيا للوهلة الأولى، إلا أنه قد يفسد أي حوار سلمي، خاصة إذا خرج عن نطاق السيطرة.وأضاف الخبير: "بايدن يسمح بتصعيد خطير في أوكرانيا، بينما صوت الأمريكيون ضد التصعيد، واختاروا ترامب الذي وعد بإنهاء الصراع، وللأسف، ليس أمام أعضاء الكونغرس سوى القليل من الخيارات الجيدة لوقف بايدن".وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 2017 ــ2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام 4 سنوات.
https://sarabic.ae/20241128/بوتين-إذا-حصلت-كييف-على-أسلحة-نووية-ستستخدم-روسيا-كل-وسائل-التدمير-المتاحة-1095293403.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: بايدن يعرض الأمريكيين للخطر بقراراته بشأن أوكرانيا

16:24 GMT 28.11.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ذكرت ديمري سكوت غريغو، زميلة مركز أبحاث السياسة الخارجية وأولويات الدفاع الأمريكي، أن الإدارة الرئاسية الأمريكية تلعب بالنار من خلال تشجيع أوكرانيا على تحديد أهداف غير واقعية.
وأضافت في مقال لمجلة "المحافظين الأمريكيين"، أن بايدن رفع الحظر الفعلي على نشر المتعاقدين العسكريين الأمريكيين في أوكرانيا للمساعدة في صيانة وإصلاح أنظمة الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة.
وتقول أيضا: "هذا أمر خطير للغاية: الأمريكيون الآن في خطر، وإذا أصيبوا أو قُتلوا، فيمكن استخدام هذه الوفيات كذريعة للتصعيد في حين أنه لم يكن من المفترض أن يكونوا هناك في المقام الأول".
وبحسب غريغو، في حين أن التصعيد قصير المدى للحصول على مزايا إضافية على طاولة المفاوضات قد يبدو مفيدًا لأوكرانيا للوهلة الأولى، إلا أنه قد يفسد أي حوار سلمي، خاصة إذا خرج عن نطاق السيطرة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع بريكس بلس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
بوتين: إذا حصلت كييف على أسلحة نووية ستستخدم روسيا كل وسائل التدمير المتاحة
13:50 GMT
وأضاف الخبير: "بايدن يسمح بتصعيد خطير في أوكرانيا، بينما صوت الأمريكيون ضد التصعيد، واختاروا ترامب الذي وعد بإنهاء الصراع، وللأسف، ليس أمام أعضاء الكونغرس سوى القليل من الخيارات الجيدة لوقف بايدن".
ووفقا لها، لا يسع المرء إلا أن يأمل في أن تتحرك واشنطن وكييف نحو استراتيجية أكثر واقعية.
وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 2017 ــ2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام 4 سنوات.
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