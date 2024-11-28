https://sarabic.ae/20241128/إعلام-بايدن-يعرض-الأمريكيين-للخطر-بقراراته-بشأن-أوكرانيا-1095297669.html

إعلام: بايدن يعرض الأمريكيين للخطر بقراراته بشأن أوكرانيا

إعلام: بايدن يعرض الأمريكيين للخطر بقراراته بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكرت ديمري سكوت غريغو، زميلة مركز أبحاث السياسة الخارجية وأولويات الدفاع الأمريكي، أن الإدارة الرئاسية الأمريكية تلعب بالنار من خلال تشجيع أوكرانيا على تحديد... 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T16:24+0000

2024-11-28T16:24+0000

2024-11-28T16:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضافت في مقال لمجلة "المحافظين الأمريكيين"، أن بايدن رفع الحظر الفعلي على نشر المتعاقدين العسكريين الأمريكيين في أوكرانيا للمساعدة في صيانة وإصلاح أنظمة الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة.وبحسب غريغو، في حين أن التصعيد قصير المدى للحصول على مزايا إضافية على طاولة المفاوضات قد يبدو مفيدًا لأوكرانيا للوهلة الأولى، إلا أنه قد يفسد أي حوار سلمي، خاصة إذا خرج عن نطاق السيطرة.وأضاف الخبير: "بايدن يسمح بتصعيد خطير في أوكرانيا، بينما صوت الأمريكيون ضد التصعيد، واختاروا ترامب الذي وعد بإنهاء الصراع، وللأسف، ليس أمام أعضاء الكونغرس سوى القليل من الخيارات الجيدة لوقف بايدن".وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 2017 ــ2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام 4 سنوات.

https://sarabic.ae/20241128/بوتين-إذا-حصلت-كييف-على-أسلحة-نووية-ستستخدم-روسيا-كل-وسائل-التدمير-المتاحة-1095293403.html

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