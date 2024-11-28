https://sarabic.ae/20241128/بوتين-إذا-حصلت-كييف-على-أسلحة-نووية-ستستخدم-روسيا-كل-وسائل-التدمير-المتاحة-1095293403.html

بوتين: إذا حصلت كييف على أسلحة نووية ستستخدم روسيا كل وسائل التدمير المتاحة

بوتين: إذا حصلت كييف على أسلحة نووية ستستخدم روسيا كل وسائل التدمير المتاحة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التصريحات التي تطالب بعودة الأسلحة النووية إلى كييف، لا يمكن أن يصدرها إلا أولئك الذين لا يشعرون بالمسؤولية عن مصير... 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T13:50+0000

2024-11-28T13:50+0000

2024-11-28T15:00+0000

روسيا

رصد عسكري

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وقال بوتين للصحفيين: "مثل هذه التصريحات لا يمكن أن يصدرها إلا أشخاص غير مسؤولين، ولا يتحملون، ولا يشعرون بأي مسؤولية على كاهلهم تجاه مصير بلدانهم والعالم أجمع”.وأضاف بوتين أنه في حال حصلت كييف على أسلحة نووية ستستخدم روسيا كل وسائل التدمير المتاحة.ووصل الرئيس الروسي، بناء على دعوة من الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، إلى أستانا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، في زيارة دولة تستغرق يومين. وعقدت محادثات رفيعة المستوى، يوم أمس الأربعاء.ويشارك الرئيس الروسي، مع زعماء آخرين، اليوم الخميس، في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تعقد في أستانا. وتتولى كازاخستان رئاسة المنظمة هذا العام.بوتين: مراكز صنع القرار في كييف قد تصبح أهدافا والدفاع الروسية تعمل على اختيارها

https://sarabic.ae/20241128/بوتين-خطر-استهداف-الأسلحة-الغربية-لأراضينا-ما-زال-قائما-لكننا-سنرد--1095292514.html

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روسيا, رصد عسكري