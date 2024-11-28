بوتين: إذا حصلت كييف على أسلحة نووية ستستخدم روسيا كل وسائل التدمير المتاحة
13:50 GMT 28.11.2024 (تم التحديث: 15:00 GMT 28.11.2024)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع "بريكس بلس"
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التصريحات التي تطالب بعودة الأسلحة النووية إلى كييف، لا يمكن أن يصدرها إلا أولئك الذين لا يشعرون بالمسؤولية عن مصير بلادهم والعالم أجمع.
وقال بوتين للصحفيين: "مثل هذه التصريحات لا يمكن أن يصدرها إلا أشخاص غير مسؤولين، ولا يتحملون، ولا يشعرون بأي مسؤولية على كاهلهم تجاه مصير بلدانهم والعالم أجمع”.
وأضاف بوتين أنه في حال حصلت كييف على أسلحة نووية ستستخدم روسيا كل وسائل التدمير المتاحة.
📹لكل هدف في أوكرانيا سيكون لدى روسيا ردها الخاص، وفقًا لما صرّح به الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين:— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 28, 2024
"على سبيل المثال، توجيه ضربة بصاروخ فرط صوتي إلى هدف يبدو غير مهم وصغير الحجم هو أمر لا معنى له. يشبه ذلك إطلاق النار من مدفع على عصفور". pic.twitter.com/kSYhPOpAzr
وقال بوتين للصحفيين، تعليقًا على تصرفات روسيا المستقبلية المحتملة إذا حصلت كييف على أسلحة نووية: "في هذه الحالة، سوف نستخدم كل شيء، وأريد التأكيد على ذلك، وبالتحديد جميع وسائل التدمير الموجودة تحت تصرف روسيا، كل شيء، لن نسمح بهذا (امتلاك أوكرانيا أسلحة نووية)".
ووصل الرئيس الروسي، بناء على دعوة من الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، إلى أستانا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، في زيارة دولة تستغرق يومين. وعقدت محادثات رفيعة المستوى، يوم أمس الأربعاء.
ويشارك الرئيس الروسي، مع زعماء آخرين، اليوم الخميس، في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تعقد في أستانا. وتتولى كازاخستان رئاسة المنظمة هذا العام.