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بوتين: العلاقات بين موسكو وأستانا تتطور على أفضل وجه
بوتين: العلاقات بين موسكو وأستانا تتطور على أفضل وجه
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن العلاقات بين موسكو وأستانا تتطور بأفضل الطرق وأكثرها ديناميكية. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T13:52+0000
2024-11-27T13:53+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال محادثات بصيغة ضيقة مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف: "نحن أصدقاء ونحافظ على علاقة عمل، وكل شيء يتطور بأفضل طريقة ممكنة، ونحن على اتصال دائم".وقال: "تظل روسيا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين والاقتصاديين (لكازاخستان)، بلغ حجم التبادل التجاري ما يقرب نحو 28.5 مليار دولار العام الماضي، وهي تنمو والاستثمارات جيدة، 13 مليار دولار في الاقتصاد الكازاخستاني".وأوضح بوتين أن روسيا تقدر بشدة تطوير العلاقات الإنسانية مع كازاخستان.وقال: "بالطبع، نحن نقدر كثيراً تنمية العلاقات الإنسانية من خلال المجتمعات المدنية والتعليم والعلوم".وشكر بوتين توكاييف على اهتمامه المستمر بتنمية العلاقات الروسية الكازاخستانية، قائلا: "نشعر بذلك، ونشعر باهتمام رئيس كازاخستان، ونعتبر كازاخستان صديقًا موثوقًا به".ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، في زيارة دولة، لمدة يومين.بعرض جوي وعسكري مهيب... كازاخستان تتحضر لوصول بوتين... فيديوبوتين يصل إلى كازاخستان في زيارة رسمية... فيديو
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روسيا

بوتين: العلاقات بين موسكو وأستانا تتطور على أفضل وجه

13:52 GMT 27.11.2024 (تم التحديث: 13:53 GMT 27.11.2024)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن العلاقات بين موسكو وأستانا تتطور بأفضل الطرق وأكثرها ديناميكية.
وقال بوتين خلال محادثات بصيغة ضيقة مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف: "نحن أصدقاء ونحافظ على علاقة عمل، وكل شيء يتطور بأفضل طريقة ممكنة، ونحن على اتصال دائم".

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "تم إعداد سلسلة كاملة من الوثائق للمحادثات الحالية، وهذا بيان مشترك وحزمة كاملة (من الاتفاقات) في مختلف المجالات".

وقال: "تظل روسيا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين والاقتصاديين (لكازاخستان)، بلغ حجم التبادل التجاري ما يقرب نحو 28.5 مليار دولار العام الماضي، وهي تنمو والاستثمارات جيدة، 13 مليار دولار في الاقتصاد الكازاخستاني".
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وأوضح بوتين أن روسيا تقدر بشدة تطوير العلاقات الإنسانية مع كازاخستان.
وقال: "بالطبع، نحن نقدر كثيراً تنمية العلاقات الإنسانية من خلال المجتمعات المدنية والتعليم والعلوم".

ووفقا له، فإن غالبية الطلاب الأجانب الذين يدرسون في روسيا هم من كازاخستان. مشيرا إلى نجاح تطوير التعاون الأقاليمي بين روسيا وكازاخستان.

وشكر بوتين توكاييف على اهتمامه المستمر بتنمية العلاقات الروسية الكازاخستانية، قائلا: "نشعر بذلك، ونشعر باهتمام رئيس كازاخستان، ونعتبر كازاخستان صديقًا موثوقًا به".
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، في زيارة دولة، لمدة يومين.
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