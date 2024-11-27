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https://sarabic.ae/20241127/بعرض-جوي-وعسكري-مهيب-كازاخستان-تتحضر-لوصول-بوتين-فيديو-1095244692.html
بعرض جوي وعسكري مهيب... كازاخستان تتحضر لوصول بوتين... فيديو
بعرض جوي وعسكري مهيب... كازاخستان تتحضر لوصول بوتين... فيديو
سبوتنيك عربي
يزور الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أستانا عاصمة كازاخستان، للمرة الثانية في هذا العام، ومن المقرر أن يجري بوتين محادثات مع رئيس الجمهورية قاسم جومارت توكاييف. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
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ونشر الكرملين على "تلغرام" الاستعدادات في مطار "نور سلطان" الدولي في أستانا لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يقوم بزيارة إلى كازاخستان هي الثانية هذا العام.وبحسب الفيديو، كازاخستان بعرض جوي وعسكري مهيب، استعدادا لاستقبال الرئيس الروسي.ونشر الكرملين لقطات من الاستعدادات لاستقبال بوتين في المطار. واصطفت مجموعة من حرس الشرف على مدرج مطار أستانا، ورسمت ست طائرات مقاتلة السماء فوق عاصمة كازاخستان باللون الأبيض والأزرق والأحمر.وأفاد الكرملين في وقت سابق، عقب المحادثات بين بوتين وتوكاييف من المقرر التوقيع على بيان وعدد من الوثائق الحكومية المشتركة بين الوزارات والهيئات التجارية.وأشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أن قادة البلدين سيناقشون تطوير الشراكة الاستراتيجية والتحالف في مختلف المجالات، بما في ذلك مع الأخذ في الاعتبار رئاسة كازاخستان لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي هذا العام، ورئاسة روسيا لرابطة الدول المستقلة و"بريكس".ومن المقرر أن يقوم بوتين، بناء على دعوة من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، بزيارة دولة للبلاد يومي 27 و28 نوفمبر/تشرين الثاني.لافروف: روسيا قدمت مقترحاتها إلى كازاخستان لبناء محطة للطاقة النوويةرئيس كازخستان يوقع على تعديلات تمدد فترة الرئاسة إلى 7 سنوات وتعيد اسم أستانا للعاصمة
https://sarabic.ae/20230228/كازخستان-تؤكد-على-متانة-العلاقة-مع-روسيا--1074142561.html
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نادي الفيديو, روسيا, خارجية كازخستان
نادي الفيديو, روسيا, خارجية كازخستان

بعرض جوي وعسكري مهيب... كازاخستان تتحضر لوصول بوتين... فيديو

12:14 GMT 27.11.2024
© Sputnikمقاتلات إمراراتية ترسم ألوان العلم الروسي ترحيبا بوصول الرئيس الروسي
مقاتلات إمراراتية ترسم ألوان العلم الروسي ترحيبا بوصول الرئيس الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
يزور الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أستانا عاصمة كازاخستان، للمرة الثانية في هذا العام، ومن المقرر أن يجري بوتين محادثات مع رئيس الجمهورية قاسم جومارت توكاييف.
ونشر الكرملين على "تلغرام" الاستعدادات في مطار "نور سلطان" الدولي في أستانا لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يقوم بزيارة إلى كازاخستان هي الثانية هذا العام.
وبحسب الفيديو، كازاخستان بعرض جوي وعسكري مهيب، استعدادا لاستقبال الرئيس الروسي.

قامت الطائرات المقاتلة الكازاخستانية بطلاء سماء أستانا بالألوان الثلاثة الروسية بمناسبة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونشر الكرملين لقطات من الاستعدادات لاستقبال بوتين في المطار. واصطفت مجموعة من حرس الشرف على مدرج مطار أستانا، ورسمت ست طائرات مقاتلة السماء فوق عاصمة كازاخستان باللون الأبيض والأزرق والأحمر.
وأفاد الكرملين في وقت سابق، عقب المحادثات بين بوتين وتوكاييف من المقرر التوقيع على بيان وعدد من الوثائق الحكومية المشتركة بين الوزارات والهيئات التجارية.
رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكايف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
كازخستان تؤكد على متانة العلاقة مع روسيا
28 فبراير 2023, 14:22 GMT
وأشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أن قادة البلدين سيناقشون تطوير الشراكة الاستراتيجية والتحالف في مختلف المجالات، بما في ذلك مع الأخذ في الاعتبار رئاسة كازاخستان لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي هذا العام، ورئاسة روسيا لرابطة الدول المستقلة و"بريكس".
ومن المقرر أن يقوم بوتين، بناء على دعوة من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، بزيارة دولة للبلاد يومي 27 و28 نوفمبر/تشرين الثاني.
لافروف: روسيا قدمت مقترحاتها إلى كازاخستان لبناء محطة للطاقة النووية
رئيس كازخستان يوقع على تعديلات تمدد فترة الرئاسة إلى 7 سنوات وتعيد اسم أستانا للعاصمة
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