https://sarabic.ae/20241107/بث-مباشر-لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-في-نهاية-زيارته-إلى-كازخستان-1094567707.html
بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في نهاية زيارته إلى كازخستان
بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في نهاية زيارته إلى كازخستان
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عقب زيارته إلى كازخستان. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T09:34+0000
2024-11-07T09:34+0000
2024-11-07T09:44+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094567548_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_b43d540c3800f865efa0992e73924951.jpg
وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "روسيا ليست مستعدة للمساعدة فقط. لقد قدمت روسيا مقترحاتها بالفعل، وقد تابعنا الاستفتاء الذي أجراه الرئيس توكاييف (رئيس كازاخستان قاسم جومارت) في كازاخستان وحصلنا على دعم لخططه لتطوير الطاقة النووية. "روساتوم" على استعداد تام لتقديم كفاءاتها من أجل حل هذه المشكلة مع أصدقائنا الكازاخستانيين. ونحن على استعداد للتعاون مع الوكالات والهياكل ذات الصلة في الدول الأخرى".وأضاف: "لقد عقدنا للتو اجتماعاً مطولاً مع الرئيس قاسم جومارت توكاييف. وناقشنا أولاً وقبل كل شيء التحضيرات لزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس بوتين إلى أستانا، وستجري الزيارة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، عشية قمة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي ستعقد أيضاً في العاصمة الكازاخستانية".وأشار لافروف إلى أن الجانبين أشارا خلال المحادثات إلى درجة عالية من الاستعدادات لزيارة بوتين إلى أستانا، بما في ذلك بيان صادر عن الرئيسين.وفي وقت سابق من اليوم، قال لافروف خلال اجتماعه مع نظيره الكازاخستاني مراد نورتليو: "نحن، كما ذكرتم، نجري استعدادات جادة لزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الروسي إلى كازاخستان في 27 نوفمبر".وأضاف أنه يجري إعداد عشرات الوثائق لـ"القمة المرتقبة".
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب زيارته لأستانا
سبوتنيك عربي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب زيارته لأستانا
2024-11-07T09:34+0000
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PT1S
سبوتنيك عربي
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روسيا, видео
بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في نهاية زيارته إلى كازخستان
09:34 GMT 07.11.2024 (تم التحديث: 09:44 GMT 07.11.2024)
يتبع
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عقب زيارته إلى كازخستان.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "روسيا ليست مستعدة للمساعدة فقط. لقد قدمت روسيا مقترحاتها بالفعل، وقد تابعنا الاستفتاء الذي أجراه الرئيس توكاييف (رئيس كازاخستان قاسم جومارت) في كازاخستان وحصلنا على دعم لخططه لتطوير الطاقة النووية. "روساتوم" على استعداد تام لتقديم كفاءاتها من أجل حل هذه المشكلة مع أصدقائنا الكازاخستانيين. ونحن على استعداد للتعاون مع الوكالات والهياكل ذات الصلة في الدول الأخرى".
وأضاف: "لقد عقدنا للتو اجتماعاً مطولاً مع الرئيس قاسم جومارت توكاييف. وناقشنا أولاً وقبل كل شيء التحضيرات لزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس بوتين إلى أستانا، وستجري الزيارة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، عشية قمة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي ستعقد أيضاً في العاصمة الكازاخستانية".
وأشار لافروف إلى أن الجانبين أشارا خلال المحادثات إلى درجة عالية من الاستعدادات لزيارة بوتين إلى أستانا، بما في ذلك بيان صادر عن الرئيسين.
وفي وقت سابق من اليوم، قال لافروف خلال اجتماعه مع نظيره الكازاخستاني مراد نورتليو: "نحن، كما ذكرتم، نجري استعدادات جادة لزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الروسي إلى كازاخستان في 27 نوفمبر".
وأضاف أنه يجري إعداد عشرات الوثائق لـ"القمة المرتقبة".