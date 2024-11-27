https://sarabic.ae/20241127/بوتين-يصل-إلى-كازخستان-في-زيارة-رسمية-فيديو---1095245697.html
بوتين يصل إلى كازاخستان في زيارة رسمية... فيديو
بوتين يصل إلى كازاخستان في زيارة رسمية... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، في زيارة دولة، لمدة يومين. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T12:38+0000
2024-11-27T12:38+0000
2024-11-27T13:11+0000
روسيا
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ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، حيث سيعقد الطرفان مباحثات في إطار مغلق وموسع.وسيلقي كل من الرئيس الروسي ونظيره الكازاخستاني، عبر تقنية الفيديو، كلمة أمام المشاركين في الجلسة العامة للمنتدى العشرين للتعاون الأقاليمي بين روسيا وكازاخستان، الذي سيعقد في مدينة أوفا عاصمة جمهورية بشكورتستان الروسية.وفي اليوم الثاني من الزيارة الرسمية للرئيس الروسي لكازاخستان، سيشارك بوتين في الجلسة الدورية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي سيرأسها الرئيس الكازخستاني.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نشر الكرملين عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، مشاهد من الاستعدادات في مطار "نور سلطان" الدولي في العاصمة أستانا لاستقبال الرئيس الروسي، الذي يقوم بزيارة رسمية لكازاخستان هي الثانية هذا العام.لافروف: روسيا قدمت مقترحاتها إلى كازاخستان لبناء محطة للطاقة النوويةرئيس كازخستان يوقع على تعديلات تمدد فترة الرئاسة إلى 7 سنوات وتعيد اسم أستانا للعاصمة
https://sarabic.ae/20241127/بعرض-جوي-وعسكري-مهيب-كازاخستان-تتحضر-لوصول-بوتين-فيديو-1095244692.html
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى العاصمة الكازخستانية أستانا في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى العاصمة الكازخستانية أستانا في زيارة رسمية
2024-11-27T12:38+0000
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روسيا
بوتين يصل إلى كازاخستان في زيارة رسمية... فيديو
12:38 GMT 27.11.2024 (تم التحديث: 13:11 GMT 27.11.2024)
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، في زيارة دولة، لمدة يومين.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، حيث سيعقد الطرفان مباحثات في إطار مغلق وموسع.
ومن المتوقع، أن يبحث الرئيسان مجموعة واسعة من المسائل الإقليمية والدولية، وسبل التعاون بين الدولتين، كما سيوقعان عدداً من الوثائق المشتركة.
وسيلقي كل من الرئيس الروسي ونظيره الكازاخستاني، عبر تقنية الفيديو، كلمة أمام المشاركين في الجلسة العامة للمنتدى العشرين للتعاون الأقاليمي بين روسيا وكازاخستان، الذي سيعقد في مدينة أوفا عاصمة جمهورية بشكورتستان الروسية.
وفي اليوم الثاني من الزيارة الرسمية للرئيس الروسي لكازاخستان، سيشارك بوتين في الجلسة الدورية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي سيرأسها الرئيس الكازخستاني.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نشر الكرملين عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، مشاهد من الاستعدادات في مطار "نور سلطان" الدولي في العاصمة أستانا لاستقبال الرئيس الروسي، الذي يقوم بزيارة رسمية لكازاخستان هي الثانية هذا العام.