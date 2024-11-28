https://sarabic.ae/20241128/بوتين-خطر-استهداف-الأسلحة-الغربية-لأراضينا-ما-زال-قائما-لكننا-سنرد--1095292514.html
بوتين: خطر استهداف الأسلحة الغربية لأراضينا ما زال قائما لكننا سنرد
بوتين: خطر استهداف الأسلحة الغربية لأراضينا ما زال قائما لكننا سنرد
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، اليوم الخميس، أن استهداف الأسلحة الغربية لأراضي روسيا ما زال قائما، قائلا "لكننا سنرد". 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T13:37+0000
2024-11-28T13:37+0000
2024-11-28T13:42+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بوتين في مؤتمر صحفي بعد جلسة لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن الأضرار الناجمة عن صواريخ "أتاكمز" في مقاطعة كورسك ضئيلة.ووفقا للرئيس بوتين، فإنه "لا نستبعد استخدام صواريخ "أوريشنيك" لضرب المنشآت العسكرية ومراكز صنع القرار في كييف".وأكد بوتين على أنه "سنرد على كل هدف في أوكرانيا كما يليق به ولن نستخدم المدافع لصيد العصافير".وأشار بوتين إلى أن "حصول كييف على الأسلحة النووية انتهاك لجميع الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وروسيا لن تسمح بذلك".
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بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا في أستانا
سبوتنيك عربي
بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا في أستانا
2024-11-28T13:37+0000
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فلاديمير بوتين, روسيا, видео
فلاديمير بوتين, روسيا, видео
بوتين: خطر استهداف الأسلحة الغربية لأراضينا ما زال قائما لكننا سنرد
13:37 GMT 28.11.2024 (تم التحديث: 13:42 GMT 28.11.2024)
يتبع
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، اليوم الخميس، أن استهداف الأسلحة الغربية لأراضي روسيا ما زال قائما، قائلا "لكننا سنرد".
وقال بوتين في مؤتمر صحفي بعد جلسة لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن الأضرار الناجمة عن صواريخ "أتاكمز" في مقاطعة كورسك ضئيلة.
ووفقا للرئيس بوتين، فإنه "لا نستبعد استخدام صواريخ "أوريشنيك" لضرب المنشآت العسكرية ومراكز صنع القرار في كييف".
وأكد بوتين على أنه "سنرد على كل هدف في أوكرانيا كما يليق به ولن نستخدم المدافع لصيد العصافير".
وأشار بوتين إلى أن "حصول كييف على الأسلحة النووية انتهاك لجميع الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وروسيا لن تسمح بذلك".