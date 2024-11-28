https://sarabic.ae/20241128/بوتين-مراكز-صنع-القرار-في-كييف-قد-تصبح-أهدافا-والدفاع-الروسية-تعمل-على-اختيارها-----1095287859.html
بوتين: مراكز صنع القرار في كييف قد تصبح أهدافا والدفاع الروسية تعمل على اختيارها
بوتين: مراكز صنع القرار في كييف قد تصبح أهدافا والدفاع الروسية تعمل على اختيارها
سبوتنيك عربي
أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى أن وزارة الدفاع الروسية، وهيئة الأركان العامة للجيش الروسي، تعملان على اختيار أهداف لضربها على الأراضي... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T11:18+0000
2024-11-28T11:18+0000
2024-11-28T11:19+0000
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وقال بوتين في جلسة لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "في الوقت الحالي، تقوم وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للجيش الروسي باختيار أهداف لضربها على أراضي أوكرانيا، وقد تكون هذه منشآت عسكرية، أو مؤسسات صناعة الدفاع، أو مراكز صنع القرار في كييف".وأضاف بوتين: "علاوة على ذلك، حاول نظام كييف مرارا وتكرارا ضرب أهداف ذات أهمية وطنية في روسيا في سان بطرسبورغ، وموسكو".ووصل الرئيس الروسي، بناء على دعوة من الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، إلى أستانا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، في زيارة دولة تستغرق يومين. وعقدت محادثات رفيعة المستوى، يوم أمس الأربعاء.ويشارك الرئيس الروسي، مع زعماء آخرين، اليوم الخميس، في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تعقد في أستانا. وتتولى كازاخستان رئاسة المنظمة هذا العام.زيلينسكي يقول إنه طلب من الغرب نظام دفاع جوي جديد بعد إطلاق صاروخ أوريشنيك الروسي الخارقبلينكن: إدارة بايدن ستدعم أوكرانيا حتى آخر يوم
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, كازاخستان, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, كازاخستان, فلاديمير بوتين
بوتين: مراكز صنع القرار في كييف قد تصبح أهدافا والدفاع الروسية تعمل على اختيارها
11:18 GMT 28.11.2024 (تم التحديث: 11:19 GMT 28.11.2024)
أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى أن وزارة الدفاع الروسية، وهيئة الأركان العامة للجيش الروسي، تعملان على اختيار أهداف لضربها على الأراضي الأوكرانية.
وقال بوتين في جلسة لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "في الوقت الحالي، تقوم وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للجيش الروسي باختيار أهداف لضربها على أراضي أوكرانيا، وقد تكون هذه منشآت عسكرية، أو مؤسسات صناعة الدفاع، أو مراكز صنع القرار في كييف".
وأضاف بوتين: "علاوة على ذلك، حاول نظام كييف مرارا وتكرارا ضرب أهداف ذات أهمية وطنية في روسيا في سان بطرسبورغ، وموسكو".
وأكد بوتين، في معرض حديثه عن الهجمات على الأراضي الروسية بصواريخ "أتاكمز"، أنه سيكون هناك دائمًا رد من روسيا.
ووصل الرئيس الروسي، بناء على دعوة من الرئيس الكازاخستاني،
قاسم جومارت توكاييف، إلى أستانا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، في زيارة دولة تستغرق يومين. وعقدت محادثات رفيعة المستوى، يوم أمس الأربعاء.
ويشارك الرئيس الروسي، مع زعماء آخرين، اليوم الخميس، في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تعقد في أستانا. وتتولى كازاخستان رئاسة المنظمة هذا العام.