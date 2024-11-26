بلينكن: إدارة بايدن ستدعم أوكرانيا حتى آخر يوم

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ع الموجة مع ايلي
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
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شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
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بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241126/بلينكن-إدارة-بايدن-ستدعم-أوكرانيا-حتى-آخر-يوم-1095226067.html
بلينكن: إدارة بايدن ستدعم أوكرانيا حتى آخر يوم
بلينكن: إدارة بايدن ستدعم أوكرانيا حتى آخر يوم
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستبذل كل ما في وسعها لضمان حصول أوكرانيا على الأموال اللازمة... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T18:45+0000
2024-11-26T18:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال ذلك خلال مؤتمر صحفي في إيطاليا عقب اجتماع دول مجموعة السبع: "سندعم أوكرانيا وأوروبا حتى اليوم الأخير لهذه الإدارة، وينعكس هذا في دعم الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في مجلسي الكونغرس، اللذين وافقا على تمويل إضافي لأوكرانيا، وكذلك في الدعم الشعبي العام". وتابع: "نعتزم بذل كل ما في وسعنا لضمان أن تكون أوكرانيا قادرة إما على مواصلة القتال حتى عام 2025، أو التفاوض من موقع قوة إذا وصل الأمر إلى ذلك".وتعتقد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.خبير عسكري يقر بتفوق الصواريخ الروسية على نظيرتها الأمريكيةضابط أمريكي: الجيش الروسي يتكيف مع أي أسلحة تورد للقوات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241126/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تنفذ-ضربتين-بأسلحة-غربية-بعيدة-المدى-على-أهداف-في-مقاطعة-كورسك-1095208755.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

بلينكن: إدارة بايدن ستدعم أوكرانيا حتى آخر يوم

18:45 GMT 26.11.2024
© AP Photo / Kevin Mohattوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Kevin Mohatt
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستبذل كل ما في وسعها لضمان حصول أوكرانيا على الأموال اللازمة لمواصلة الصراع ضد روسيا في عام 2025.
وقال ذلك خلال مؤتمر صحفي في إيطاليا عقب اجتماع دول مجموعة السبع: "سندعم أوكرانيا وأوروبا حتى اليوم الأخير لهذه الإدارة، وينعكس هذا في دعم الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في مجلسي الكونغرس، اللذين وافقا على تمويل إضافي لأوكرانيا، وكذلك في الدعم الشعبي العام".

وأضاف بلينكن أن أكثر من 50 دولة تقدم الدعم لأوكرانيا، وبحسب قوله فإن هذه العملية ستستمر.

وتابع: "نعتزم بذل كل ما في وسعنا لضمان أن تكون أوكرانيا قادرة إما على مواصلة القتال حتى عام 2025، أو التفاوض من موقع قوة إذا وصل الأمر إلى ذلك".
صواريخ أتاكمز التي أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تنفيذ أوكرانيا ضربتين بأسلحة غربية بعيدة المدى على أهداف في مقاطعة كورسك
13:07 GMT
وتعتقد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع.

وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
خبير عسكري يقر بتفوق الصواريخ الروسية على نظيرتها الأمريكية
ضابط أمريكي: الجيش الروسي يتكيف مع أي أسلحة تورد للقوات الأوكرانية
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