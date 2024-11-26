https://sarabic.ae/20241126/بلينكن-إدارة-بايدن-ستدعم-أوكرانيا-حتى-آخر-يوم-1095226067.html

بلينكن: إدارة بايدن ستدعم أوكرانيا حتى آخر يوم

بلينكن: إدارة بايدن ستدعم أوكرانيا حتى آخر يوم

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستبذل كل ما في وسعها لضمان حصول أوكرانيا على الأموال اللازمة... 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T18:45+0000

2024-11-26T18:45+0000

2024-11-26T18:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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وقال ذلك خلال مؤتمر صحفي في إيطاليا عقب اجتماع دول مجموعة السبع: "سندعم أوكرانيا وأوروبا حتى اليوم الأخير لهذه الإدارة، وينعكس هذا في دعم الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في مجلسي الكونغرس، اللذين وافقا على تمويل إضافي لأوكرانيا، وكذلك في الدعم الشعبي العام". وتابع: "نعتزم بذل كل ما في وسعنا لضمان أن تكون أوكرانيا قادرة إما على مواصلة القتال حتى عام 2025، أو التفاوض من موقع قوة إذا وصل الأمر إلى ذلك".وتعتقد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.خبير عسكري يقر بتفوق الصواريخ الروسية على نظيرتها الأمريكيةضابط أمريكي: الجيش الروسي يتكيف مع أي أسلحة تورد للقوات الأوكرانية

https://sarabic.ae/20241126/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تنفذ-ضربتين-بأسلحة-غربية-بعيدة-المدى-على-أهداف-في-مقاطعة-كورسك-1095208755.html

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا