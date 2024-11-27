https://sarabic.ae/20241127/بوتين-يصف-كازاخستان-بالشريك-الاستراتيجي-والحليف-الموثوق-1095259217.html
بوتين يصف كازاخستان بالشريك الاستراتيجي والحليف الموثوق
بوتين يصف كازاخستان بالشريك الاستراتيجي والحليف الموثوق
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، كازاخستان بأنها شريك استراتيجي وحليف موثوق لروسيا. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T15:16+0000
2024-11-27T15:16+0000
2024-11-27T15:16+0000
روسيا
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قال بوتين خلال محادثات بصيغة موسعة مع الرئيس الكازاخستان قاسم جومارت توكاييف: "أود أن أشكركم على الدعوة وعلى هذا الترحيب الحار، في الواقع، كازاخستان هي شريكنا الاستراتيجي وحليف موثوق به حقًا".وأكد بوتين أن الوثائق الثنائية المزمع توقيعها في أستانا يمكن أن تصبح أساسًا جيدًا للمضي قدمًا في العلاقات بين روسيا وكازاخستان.وقال: "أنا واثق من أن جميع الوثائق التي أعدها زملاؤنا لاجتماعنا اليوم ستعزز الإطار التنظيمي وستكون أساسًا جيدًا لمزيد من المضي قدمًا".وفي السياق ذاته، قال الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيتم خلال زيارته التوقيع على 20 اتفاقية، مما سيعطي قوة دفع إضافية لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين.وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن العلاقات بين موسكو وأستانا تتطور بأفضل الطرق وأكثرها ديناميكية.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، في زيارة دولة، لمدة يومين.بعرض جوي وعسكري مهيب... كازاخستان تتحضر لوصول بوتين... فيديوبوتين يصل إلى كازاخستان في زيارة رسمية... فيديو
https://sarabic.ae/20241127/بوتين-العلاقات-بين-موسكو-وأستانا-تتطور-بأفضل-الطرق-1095253643.html
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روسيا
بوتين يصف كازاخستان بالشريك الاستراتيجي والحليف الموثوق
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، كازاخستان بأنها شريك استراتيجي وحليف موثوق لروسيا.
قال بوتين خلال محادثات بصيغة موسعة مع الرئيس الكازاخستان قاسم جومارت توكاييف: "أود أن أشكركم على الدعوة وعلى هذا الترحيب الحار، في الواقع، كازاخستان هي شريكنا الاستراتيجي وحليف موثوق به حقًا".
وأشار بوتين إلى أن أستانا وموسكو تريدان البحث عن حلول للقضايا المعقدة في العلاقات الثنائية، وقد تم إيجاد هذه الحلول.
وأكد بوتين أن الوثائق الثنائية المزمع توقيعها في أستانا يمكن أن تصبح أساسًا جيدًا للمضي قدمًا في العلاقات بين روسيا وكازاخستان.
وقال: "أنا واثق من أن جميع الوثائق التي أعدها زملاؤنا لاجتماعنا اليوم ستعزز الإطار التنظيمي وستكون أساسًا جيدًا لمزيد من المضي قدمًا".
وفي السياق ذاته، قال الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيتم خلال زيارته التوقيع على 20 اتفاقية، مما سيعطي قوة دفع إضافية لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين.
وأشار توكاييف إلى أن كازاخستان وروسيا تمكنتا ليس فقط من الحفاظ على الديناميكيات الإيجابية للشراكة الثنائية، بل أيضًا مضاعفتها.
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن العلاقات بين موسكو وأستانا تتطور بأفضل الطرق وأكثرها ديناميكية.
ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "تم إعداد سلسلة كاملة من الوثائق للمحادثات الحالية، وهذا بيان مشترك وحزمة كاملة (من الاتفاقات) في مختلف المجالات".