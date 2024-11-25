https://sarabic.ae/20241125/روسيا-تدرس-إمكانية-نشر-صواريخ-في-آسيا-ردا-على-الإجراءات-الأمريكية--1095166586.html

روسيا تدرس إمكانية نشر صواريخ في آسيا ردا على الإجراءات الأمريكية

روسيا تدرس إمكانية نشر صواريخ في آسيا ردا على الإجراءات الأمريكية

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا تدرس إمكانية نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا، في حال ظهور صواريخ أمريكية... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T13:00+0000

2024-11-25T13:00+0000

2024-11-25T13:00+0000

روسيا

العالم

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وأردف ريابكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تدرس إمكانية نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في دول آسيا: "بالطبع، هذا أحد الخيارات، التي تمت مناقشتها أيضًا مرارًا وتكرارًا. إن ظهور المنظومات الأمريكية المماثلة في أي منطقة من العالم سيحدد مسبقًا خطواتنا الإضافية، بما في ذلك في مجال تنظيم الرد العسكري والعسكري الفني".وأشار ريابكوف إلى أنه لا توجد قيود على النشر المحتمل لصواريخ "أوريشنيك" الروسية المتوسطة المدى وفقا للالتزامات الدولية القائمة في هذا المجال، ومصير تعليق الجانب الروسي لنشر الصواريخ النووية المتوسطة المدى يعتمد على إجراءات الولايات المتحدة.وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن مثل هذه الأنظمة لا علاقة لها بمعاهدة "ستارت" الجديدة، مؤكدا أن مذكرة التفاهم بين روسيا والولايات المتحدة بشأن إخطارات إطلاق الصواريخ من عام 1998 لا تزال سارية، وفي إطار هذه الوثيقة أخطرت روسيا الولايات المتحدة باختبار إطلاق صاروخ "أوريشنيك".وقال ريابكوف إن الولايات المتحدة لم تحاول الاتصال بروسيا بعد اختبارات الصاروخ "أوريشنيك" .ونوه ريابكوف إلى أن القواعد الأمريكية في أوروبا، بما في ذلك تلك التي تضم أسلحة نووية تكتيكية، قد تصبح أهدافًا محتملة لروسيا في حال نشوب صراع عسكري افتراضي.وقال ريابكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت القواعد الأمريكية في أوروبا يمكن أن تصبح هدفا مشروعا لروسيا في حالة نشوب صراع عسكري افتراضي: "تنتمي قائمة الأهداف دائمًا إلى فئة العناصر الأكثر سرية في التخطيط العسكري. أولئك الذين يتعاملون مع هذه المشكلة بشكل احترافي يفهمون جيدًا أنواع المنشآت التي تعتبر أهدافًا ذات أولوية في حالة وجود صراع افتراضي. وعناصر نظام النشر المتقدم للأسلحة الأمريكية الموجهة نحو أراضينا، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية، بالطبع، لا يتم استبعادها بأي حال من الأحوال من المعادلة".الكرملين: أنصار ترامب يتحدثون عن السلام والإدارة الأمريكية الحالية تؤجج الصراعضابط أمريكي: ضربة "أوريشنيك" أصبحت بمثابة تحذير للسياسيين الغربيين الصم

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