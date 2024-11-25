https://sarabic.ae/20241125/روسيا-تدرس-إمكانية-نشر-صواريخ-في-آسيا-ردا-على-الإجراءات-الأمريكية--1095166586.html
روسيا تدرس إمكانية نشر صواريخ في آسيا ردا على الإجراءات الأمريكية
روسيا تدرس إمكانية نشر صواريخ في آسيا ردا على الإجراءات الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا تدرس إمكانية نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا، في حال ظهور صواريخ أمريكية... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T13:00+0000
2024-11-25T13:00+0000
2024-11-25T13:00+0000
روسيا
العالم
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وأردف ريابكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تدرس إمكانية نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في دول آسيا: "بالطبع، هذا أحد الخيارات، التي تمت مناقشتها أيضًا مرارًا وتكرارًا. إن ظهور المنظومات الأمريكية المماثلة في أي منطقة من العالم سيحدد مسبقًا خطواتنا الإضافية، بما في ذلك في مجال تنظيم الرد العسكري والعسكري الفني".وأشار ريابكوف إلى أنه لا توجد قيود على النشر المحتمل لصواريخ "أوريشنيك" الروسية المتوسطة المدى وفقا للالتزامات الدولية القائمة في هذا المجال، ومصير تعليق الجانب الروسي لنشر الصواريخ النووية المتوسطة المدى يعتمد على إجراءات الولايات المتحدة.وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن مثل هذه الأنظمة لا علاقة لها بمعاهدة "ستارت" الجديدة، مؤكدا أن مذكرة التفاهم بين روسيا والولايات المتحدة بشأن إخطارات إطلاق الصواريخ من عام 1998 لا تزال سارية، وفي إطار هذه الوثيقة أخطرت روسيا الولايات المتحدة باختبار إطلاق صاروخ "أوريشنيك".وقال ريابكوف إن الولايات المتحدة لم تحاول الاتصال بروسيا بعد اختبارات الصاروخ "أوريشنيك" .ونوه ريابكوف إلى أن القواعد الأمريكية في أوروبا، بما في ذلك تلك التي تضم أسلحة نووية تكتيكية، قد تصبح أهدافًا محتملة لروسيا في حال نشوب صراع عسكري افتراضي.وقال ريابكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت القواعد الأمريكية في أوروبا يمكن أن تصبح هدفا مشروعا لروسيا في حالة نشوب صراع عسكري افتراضي: "تنتمي قائمة الأهداف دائمًا إلى فئة العناصر الأكثر سرية في التخطيط العسكري. أولئك الذين يتعاملون مع هذه المشكلة بشكل احترافي يفهمون جيدًا أنواع المنشآت التي تعتبر أهدافًا ذات أولوية في حالة وجود صراع افتراضي. وعناصر نظام النشر المتقدم للأسلحة الأمريكية الموجهة نحو أراضينا، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية، بالطبع، لا يتم استبعادها بأي حال من الأحوال من المعادلة".الكرملين: أنصار ترامب يتحدثون عن السلام والإدارة الأمريكية الحالية تؤجج الصراعضابط أمريكي: ضربة "أوريشنيك" أصبحت بمثابة تحذير للسياسيين الغربيين الصم
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روسيا, العالم
روسيا تدرس إمكانية نشر صواريخ في آسيا ردا على الإجراءات الأمريكية
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا تدرس إمكانية نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا، في حال ظهور صواريخ أمريكية هناك.
وأردف ريابكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تدرس إمكانية نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في دول آسيا: "بالطبع، هذا أحد الخيارات، التي تمت مناقشتها أيضًا مرارًا وتكرارًا. إن ظهور المنظومات الأمريكية المماثلة في أي منطقة من العالم سيحدد مسبقًا خطواتنا الإضافية، بما في ذلك في مجال تنظيم الرد العسكري والعسكري الفني".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أنه "لا ينبغي أن يكون لدى خصومنا وأتباعهم شعور زائف بالأمان أو الرضا عن النفس"، مشيرا إلى أن "الوقت قد حان لتطبيق تدابير أكثر قوة وفعالية".
وأشار ريابكوف إلى أنه لا توجد قيود على النشر المحتمل لصواريخ "أوريشنيك" الروسية المتوسطة المدى وفقا للالتزامات الدولية القائمة في هذا المجال، ومصير تعليق الجانب الروسي لنشر الصواريخ النووية المتوسطة المدى يعتمد على إجراءات الولايات المتحدة.
وقال ريابكوف للصحفيين: "لا، صرح الرئيس بوضوح أننا نتحدث عن نظام جديد متوسط المدى، وبالتالي، لا توجد قيود في هذا المجال، بما في ذلك بسبب خطوة خاطئة للغاية من قبل الإدارة الأمريكية الأولى للانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، لا توجد قيود على نشر مثل هذه الأنظمة".
سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي
وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن مثل هذه الأنظمة لا علاقة لها بمعاهدة "ستارت" الجديدة، مؤكدا أن مذكرة التفاهم بين روسيا والولايات المتحدة بشأن إخطارات إطلاق الصواريخ من عام 1998 لا تزال سارية، وفي إطار هذه الوثيقة أخطرت روسيا الولايات المتحدة باختبار إطلاق صاروخ "أوريشنيك".
وقال ريابكوف إن الولايات المتحدة لم تحاول الاتصال بروسيا بعد اختبارات الصاروخ "أوريشنيك"
.
ونوه ريابكوف إلى أن القواعد الأمريكية في أوروبا، بما في ذلك تلك التي تضم أسلحة نووية تكتيكية، قد تصبح أهدافًا محتملة لروسيا في حال نشوب صراع عسكري افتراضي.
وقال ريابكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت القواعد الأمريكية في أوروبا يمكن أن تصبح هدفا مشروعا لروسيا في حالة نشوب صراع عسكري افتراضي: "تنتمي قائمة الأهداف دائمًا إلى فئة العناصر الأكثر سرية في التخطيط العسكري. أولئك الذين يتعاملون مع هذه المشكلة بشكل احترافي يفهمون جيدًا أنواع المنشآت التي تعتبر أهدافًا ذات أولوية في حالة وجود صراع افتراضي. وعناصر نظام النشر المتقدم للأسلحة الأمريكية الموجهة نحو أراضينا، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية، بالطبع، لا يتم استبعادها بأي حال من الأحوال من المعادلة".