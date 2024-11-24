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ضابط أمريكي: ضربة "أوريشنيك" أصبحت بمثابة تحذير للسياسيين الغربيين الصم
ضابط أمريكي: ضربة "أوريشنيك" أصبحت بمثابة تحذير للسياسيين الغربيين الصم
سبوتنيك عربي
أفاد المحلل الجيوسياسي والعسكري السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، بأن هجوم "أوريشنيك" الروسي على أوكرانيا، كان ينبغي أن يكون بمثابة تحذير واضح... 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T13:03+0000
2024-11-24T13:03+0000
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وقال بيرليتيك: "هذا (ضربة أوريشنيك) هو تحذير خطير سيسمعه الصم والمتهورون (السياسيون).ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك. كما تم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى "أوريشنيك"، بصاروخ باليستي في معدات غير نووية تفوق سرعتها سرعة الصوت.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إلى أنه يتم اختبار العديد من الأنظمة المشابهة لنظام أوريشنيك في روسيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، أن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.وأكد بوتين على أن "نظام "أوريشنيك" عند استخدامه على نطاق واسع ضد أهداف العدو سيكون مشابهًا للسلاح الاستراتيجي".وقال أوربان: "إن التغيير في العقيدة النووية لروسيا الاتحادية وخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول اختبار الصاروخ الباليستي "أوريشنيك" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت ليسا خدعا ويجب على الغرب أن يأخذ التحذير على محمل الجد".بايدن يناقش آخر التطورات في أوكرانيا مع ماكرونصاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي خال من حشوة نووية يدمر مجمعا صناعيا عسكريا أوكرانياالمجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"
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ضابط أمريكي: ضربة "أوريشنيك" أصبحت بمثابة تحذير للسياسيين الغربيين الصم

13:03 GMT 24.11.2024
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أفاد المحلل الجيوسياسي والعسكري السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، بأن هجوم "أوريشنيك" الروسي على أوكرانيا، كان ينبغي أن يكون بمثابة تحذير واضح للسياسيين الغربيين الصم وقصيري النظر.
وقال بيرليتيك: "هذا (ضربة أوريشنيك) هو تحذير خطير سيسمعه الصم والمتهورون (السياسيون).

وأشار إلى أن السياسة العدوانية الحالية للناتو يمكن أن تستمر حتى يواجه الحلف من تجربته الخاصة العواقب السلبية لتصرفاته المتهورة.

ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك.
كما تم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى "أوريشنيك"، بصاروخ باليستي في معدات غير نووية تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إلى أنه يتم اختبار العديد من الأنظمة المشابهة لنظام أوريشنيك في روسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
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بوتين: لا توجد أي أنظمة مضادة لصواريخ "أوريشنيك" حتى الآن ونحن مستمرون في اختبارها... فيديو
22 نوفمبر, 16:48 GMT
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، أن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.
وأكد بوتين على أن "نظام "أوريشنيك" عند استخدامه على نطاق واسع ضد أهداف العدو سيكون مشابهًا للسلاح الاستراتيجي".

حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم الجمعة، من تجاهل تهديدات روسيا بعد اخبتارها للصاورخ الباليتسي "أوريشنيك"، مؤكدًا أن على الدول الغربية أن تأخذ التحذيرات على محمل الجد.

وقال أوربان: "إن التغيير في العقيدة النووية لروسيا الاتحادية وخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول اختبار الصاروخ الباليستي "أوريشنيك" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت ليسا خدعا ويجب على الغرب أن يأخذ التحذير على محمل الجد".
بايدن يناقش آخر التطورات في أوكرانيا مع ماكرون
صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي خال من حشوة نووية يدمر مجمعا صناعيا عسكريا أوكرانيا
المجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"
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