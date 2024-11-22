https://sarabic.ae/20241122/المجر-تحذر-الغرب-من-تجاهل-تهديدات-روسيا-بعد-اختبار-الصاروخ-أوريشنيك-1095080296.html

المجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"

المجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"

سبوتنيك عربي

حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، من تجاهل تهديدات روسيا بعد اخبتارها للصاورخ الباليتسي "أوريشنيك"، مؤكدًا أن على الدول الغربية أن تأخذ... 22.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-22T09:27+0000

2024-11-22T09:27+0000

2024-11-22T09:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال أوربان: "إن التغيير في العقيدة النووية لروسيا الاتحادية وخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول اختبار الصاروخ الباليستي "أوريشنيك" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت ليسا خدعا ويجب على الغرب أن يأخذ التحذير على محمل الجد".ووفقا له، فإن "وزن ومعنى الكلمة المنطوقة" في الغرب وروسيا مختلفان: في الغرب، تتكون السياسة، خاصة في السنوات الأخيرة، من 80% من الكلام و20% من الأفعال، ونتيجة لذلك "ليس للخطابات عواقب"، وحتى في المسائل الجيوسياسية أو الحرب فإن العديد من السياسيين الأوروبيين "يطلقون الخطب الكلامية بسهولة، معتقدين أن ذلك لن يكون له عواقب وخيمة، كل ذلك مجرد صراع سياسي داخلي تواصلي".وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أن النزاع في أوكرانيا سبقه مباشرة سؤال روسيا لدول الناتو حول ضمانات عدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف، والذي ”رد عليه الغرب كالعادة على سؤال اتصالي بسيط، وأجاب بلهجة وقحة“ بأن الانضمام إلى الناتو مسألة طوعية لكل دولة.وقال أوربان في تصريحات صحفية: "في الليلة الماضية خاطب الرئيس الروسي المواطنين على شاشة التلفزيون وقال بوضوح أنهم يعتبرون أنفسهم مخولين بإعلان تلك الدول التي تعطي مثل هذه الأسلحة البعيدة المدى لأوكرانيا كأهداف عسكرية. هذه ليست حيلة تواصل. عندما تقول دولة مثل روسيا... شيئًا ما حول هذا الموضوع، فهذا بالضبط ما يجب أن يُنظر إليه".ووفقاً له، في الشهرين المقبلين قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، يتعين على أوروبا أن تتصرف ليس من منطلق عادة الخطابات، بل استناداً إلى المنطق السليم، وتقييم كل كلمة، وإلا "فستكون هناك مشكلة".خبير بريطاني: أوكرانيا في أضعف موقف لها منذ بداية الصراعالسفير الروسي لدى لندن: بريطانيا حاليا متورطة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني

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