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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241122/المجر-تحذر-الغرب-من-تجاهل-تهديدات-روسيا-بعد-اختبار-الصاروخ-أوريشنيك-1095080296.html
المجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"
المجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"
سبوتنيك عربي
حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، من تجاهل تهديدات روسيا بعد اخبتارها للصاورخ الباليتسي "أوريشنيك"، مؤكدًا أن على الدول الغربية أن تأخذ... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T09:27+0000
2024-11-22T09:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أوربان: "إن التغيير في العقيدة النووية لروسيا الاتحادية وخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول اختبار الصاروخ الباليستي "أوريشنيك" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت ليسا خدعا ويجب على الغرب أن يأخذ التحذير على محمل الجد".ووفقا له، فإن "وزن ومعنى الكلمة المنطوقة" في الغرب وروسيا مختلفان: في الغرب، تتكون السياسة، خاصة في السنوات الأخيرة، من 80% من الكلام و20% من الأفعال، ونتيجة لذلك "ليس للخطابات عواقب"، وحتى في المسائل الجيوسياسية أو الحرب فإن العديد من السياسيين الأوروبيين "يطلقون الخطب الكلامية بسهولة، معتقدين أن ذلك لن يكون له عواقب وخيمة، كل ذلك مجرد صراع سياسي داخلي تواصلي".وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أن النزاع في أوكرانيا سبقه مباشرة سؤال روسيا لدول الناتو حول ضمانات عدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف، والذي ”رد عليه الغرب كالعادة على سؤال اتصالي بسيط، وأجاب بلهجة وقحة“ بأن الانضمام إلى الناتو مسألة طوعية لكل دولة.وقال أوربان في تصريحات صحفية: "في الليلة الماضية خاطب الرئيس الروسي المواطنين على شاشة التلفزيون وقال بوضوح أنهم يعتبرون أنفسهم مخولين بإعلان تلك الدول التي تعطي مثل هذه الأسلحة البعيدة المدى لأوكرانيا كأهداف عسكرية. هذه ليست حيلة تواصل. عندما تقول دولة مثل روسيا... شيئًا ما حول هذا الموضوع، فهذا بالضبط ما يجب أن يُنظر إليه".ووفقاً له، في الشهرين المقبلين قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، يتعين على أوروبا أن تتصرف ليس من منطلق عادة الخطابات، بل استناداً إلى المنطق السليم، وتقييم كل كلمة، وإلا "فستكون هناك مشكلة".خبير بريطاني: أوكرانيا في أضعف موقف لها منذ بداية الصراعالسفير الروسي لدى لندن: بريطانيا حاليا متورطة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني
https://sarabic.ae/20241121/مشاهد-للحظة-سقوط-صاروخ-أوريشنيك-الباليستي-الذي-أعلن-عنه-بوتين-1095070172.html
https://sarabic.ae/20241121/بوتين-من-المستحيل-استخدام-أسلحة-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-دون-متخصصين-من-البلدان-التي-صنعت-فيها-1095064500.html
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روسيا

المجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"

09:27 GMT 22.11.2024 (تم التحديث: 09:29 GMT 22.11.2024)
© AP Photo / Omar Havanaرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، من تجاهل تهديدات روسيا بعد اخبتارها للصاورخ الباليتسي "أوريشنيك"، مؤكدًا أن على الدول الغربية أن تأخذ التحذيرات على محمل الجد.
وقال أوربان: "إن التغيير في العقيدة النووية لروسيا الاتحادية وخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول اختبار الصاروخ الباليستي "أوريشنيك" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت ليسا خدعا ويجب على الغرب أن يأخذ التحذير على محمل الجد".

على الغرب أن يأخذ التحذير على محمل الجد، وليس بالطريقة نفسها التي يأخذ بها الضمانات حول عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي
فيكتور أوربان
رئيس وزراء المجر
إطلاق صاروخ باليستي سينيفا من الغواصة النووية الاستراتيجية بريانسك في مياه بحر بارنتس، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
مشاهد للحظة سقوط صاروخ باليستي روسي على هدف أوكراني... فيديو
أمس, 19:38 GMT
ووفقا له، فإن "وزن ومعنى الكلمة المنطوقة" في الغرب وروسيا مختلفان: في الغرب، تتكون السياسة، خاصة في السنوات الأخيرة، من 80% من الكلام و20% من الأفعال، ونتيجة لذلك "ليس للخطابات عواقب"، وحتى في المسائل الجيوسياسية أو الحرب فإن العديد من السياسيين الأوروبيين "يطلقون الخطب الكلامية بسهولة، معتقدين أن ذلك لن يكون له عواقب وخيمة، كل ذلك مجرد صراع سياسي داخلي تواصلي".

وتابع أوربان: "في روسيا، إذا قال الرئيس شيئا ما، فهذا ليس ثرثرة، بل له وزن وعواقب... عندما تغير روسيا قواعد استخدام الأسلحة النووية، التي تسمى العقيدة، فهي ليست تقنية اتصال، وليست خدعة، لقد تم تغييرها.. "وهذا سيكون له عواقب".

وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أن النزاع في أوكرانيا سبقه مباشرة سؤال روسيا لدول الناتو حول ضمانات عدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف، والذي ”رد عليه الغرب كالعادة على سؤال اتصالي بسيط، وأجاب بلهجة وقحة“ بأن الانضمام إلى الناتو مسألة طوعية لكل دولة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
بوتين: من المستحيل استخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا دون متخصصين من البلدان التي صنعتها
أمس, 17:14 GMT
وقال أوربان في تصريحات صحفية: "في الليلة الماضية خاطب الرئيس الروسي المواطنين على شاشة التلفزيون وقال بوضوح أنهم يعتبرون أنفسهم مخولين بإعلان تلك الدول التي تعطي مثل هذه الأسلحة البعيدة المدى لأوكرانيا كأهداف عسكرية. هذه ليست حيلة تواصل. عندما تقول دولة مثل روسيا... شيئًا ما حول هذا الموضوع، فهذا بالضبط ما يجب أن يُنظر إليه".
ووفقاً له، في الشهرين المقبلين قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، يتعين على أوروبا أن تتصرف ليس من منطلق عادة الخطابات، بل استناداً إلى المنطق السليم، وتقييم كل كلمة، وإلا "فستكون هناك مشكلة".
خبير بريطاني: أوكرانيا في أضعف موقف لها منذ بداية الصراع

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