https://sarabic.ae/20241121/السفير-الروسي-لدى-لندن-بريطانيا-حاليا-متورطة-بشكل-مباشر-في-الصراع-الأوكراني-1095061690.html
السفير الروسي لدى لندن: بريطانيا حاليا متورطة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني
السفير الروسي لدى لندن: بريطانيا حاليا متورطة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين، اليوم الخميس، أن بريطانيا تشارك الآن بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T16:09+0000
2024-11-21T16:09+0000
2024-11-21T16:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/07/1053681638_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_fcae09a499ead0e730ef70ff2a7a83e9.jpg
وقال كيلين ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن بريطانيا تشارك الآن بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، وتعليقا على استخدام كييف صواريخ "ستورم شادو" البريطانية الصنع لاستهداف روسيا: "بالطبع بريطانيا متورطة الآن بشكل مباشر في هذه الحرب، لأن عمليات الإطلاق هذه لا يمكن أن تحدث من دون أفراد الناتو، والأفراد البريطانيين في الناتو".وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، تواصل صب "الزيت على نار" الصراع في أوكرانيا، وهناك تصعيد جديد يحدث.وقال بيسكوف للصحفيين عندما سُئل عن الاستخدام المزعوم لصواريخ "ستورم شادو" ضد أهداف في روسيا: "هناك تصعيد جديد يحدث، وهذا موقف غير مسؤول للغاية تتخذه الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها. إنهم يواصلون صب الزيت على نار الصراع الأوكراني، ويمنعون بكل الطرق الممكنة، على الأقل، بعض الديناميكيات نحو إيقافه".الخصائص التقنية لصواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو" و"سكالب" إعلام: فرنسا وبريطانيا تسمحان لكييف بشن ضربات في العمق الروسي باستخدام أسلحتهما
https://sarabic.ae/20241121/الكرملين-إدارة-بايدن-تصب-الزيت-على-نار-الصراع-الأوكراني---1095031604.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/07/1053681638_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_9a1373be85193edc7b7715f79839e3df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, بريطانيا
السفير الروسي لدى لندن: بريطانيا حاليا متورطة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني
16:09 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 16:46 GMT 21.11.2024)
أكد السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين، اليوم الخميس، أن بريطانيا تشارك الآن بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا.
وقال كيلين ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن بريطانيا تشارك الآن بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، وتعليقا على استخدام كييف صواريخ "ستورم شادو" البريطانية الصنع لاستهداف روسيا: "بالطبع بريطانيا متورطة الآن بشكل مباشر في هذه الحرب، لأن عمليات الإطلاق هذه لا يمكن أن تحدث من دون أفراد الناتو، والأفراد البريطانيين في الناتو".
وذكرت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، نقلاً عن مسؤول غربي، أن أوكرانيا استخدمت صواريخ "ستورم شادو" البريطانية الطويلة المدى لأول مرة لضرب عمق الأراضي الروسية.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، تواصل صب "الزيت على نار" الصراع في أوكرانيا، وهناك تصعيد جديد يحدث.
وقال بيسكوف للصحفيين عندما سُئل عن الاستخدام المزعوم لصواريخ "ستورم شادو" ضد أهداف في روسيا: "هناك تصعيد جديد يحدث، وهذا موقف غير مسؤول للغاية تتخذه الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها. إنهم يواصلون صب الزيت على نار الصراع الأوكراني، ويمنعون بكل الطرق الممكنة، على الأقل، بعض الديناميكيات نحو إيقافه".