السفير الروسي لدى لندن: بريطانيا حاليا متورطة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
11:36 GMT
24 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بايدن يريد عرقلة ترامب عن أي اتفاق بشأن أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
حراك سياسي في ليبيا مع أول انتخابات بلدية في البلاد ومحاولات للمصالحة الوطنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241121/السفير-الروسي-لدى-لندن-بريطانيا-حاليا-متورطة-بشكل-مباشر-في-الصراع-الأوكراني-1095061690.html
السفير الروسي لدى لندن: بريطانيا حاليا متورطة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني
السفير الروسي لدى لندن: بريطانيا حاليا متورطة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين، اليوم الخميس، أن بريطانيا تشارك الآن بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T16:09+0000
2024-11-21T16:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بريطانيا
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وقال كيلين ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن بريطانيا تشارك الآن بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، وتعليقا على استخدام كييف صواريخ "ستورم شادو" البريطانية الصنع لاستهداف روسيا: "بالطبع بريطانيا متورطة الآن بشكل مباشر في هذه الحرب، لأن عمليات الإطلاق هذه لا يمكن أن تحدث من دون أفراد الناتو، والأفراد البريطانيين في الناتو".وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، تواصل صب "الزيت على نار" الصراع في أوكرانيا، وهناك تصعيد جديد يحدث.وقال بيسكوف للصحفيين عندما سُئل عن الاستخدام المزعوم لصواريخ "ستورم شادو" ضد أهداف في روسيا: "هناك تصعيد جديد يحدث، وهذا موقف غير مسؤول للغاية تتخذه الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها. إنهم يواصلون صب الزيت على نار الصراع الأوكراني، ويمنعون بكل الطرق الممكنة، على الأقل، بعض الديناميكيات نحو إيقافه".الخصائص التقنية لصواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو" و"سكالب" إعلام: فرنسا وبريطانيا تسمحان لكييف بشن ضربات في العمق الروسي باستخدام أسلحتهما
https://sarabic.ae/20241121/الكرملين-إدارة-بايدن-تصب-الزيت-على-نار-الصراع-الأوكراني---1095031604.html
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روسيا, بريطانيا
روسيا, بريطانيا

السفير الروسي لدى لندن: بريطانيا حاليا متورطة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني

16:09 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 16:46 GMT 21.11.2024)
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ "ستورم شادو/ سكالب" التي تستخدمها مقاتلات "رافال" الفرنسية
صواريخ ستورم شادو/ سكالب التي تستخدمها مقاتلات رافال الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Sputnik . Alaa - Almotairy
تابعنا عبر
أكد السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين، اليوم الخميس، أن بريطانيا تشارك الآن بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا.
وقال كيلين ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن بريطانيا تشارك الآن بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، وتعليقا على استخدام كييف صواريخ "ستورم شادو" البريطانية الصنع لاستهداف روسيا: "بالطبع بريطانيا متورطة الآن بشكل مباشر في هذه الحرب، لأن عمليات الإطلاق هذه لا يمكن أن تحدث من دون أفراد الناتو، والأفراد البريطانيين في الناتو".

وذكرت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، نقلاً عن مسؤول غربي، أن أوكرانيا استخدمت صواريخ "ستورم شادو" البريطانية الطويلة المدى لأول مرة لضرب عمق الأراضي الروسية.

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
الكرملين: إدارة بايدن "تصب الزيت على نار" الصراع الأوكراني
09:46 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، تواصل صب "الزيت على نار" الصراع في أوكرانيا، وهناك تصعيد جديد يحدث.
وقال بيسكوف للصحفيين عندما سُئل عن الاستخدام المزعوم لصواريخ "ستورم شادو" ضد أهداف في روسيا: "هناك تصعيد جديد يحدث، وهذا موقف غير مسؤول للغاية تتخذه الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها. إنهم يواصلون صب الزيت على نار الصراع الأوكراني، ويمنعون بكل الطرق الممكنة، على الأقل، بعض الديناميكيات نحو إيقافه".
الخصائص التقنية لصواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو" و"سكالب"
إعلام: فرنسا وبريطانيا تسمحان لكييف بشن ضربات في العمق الروسي باستخدام أسلحتهما
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