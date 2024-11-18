https://sarabic.ae/20241118/الخصائص-التقنية-لصواريخ-أتاكمز-وستورم-شادو-وسكالب---1094913905.html

الخصائص التقنية لصواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو" و"سكالب"

الخصائص التقنية لصواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو" و"سكالب"

سبوتنيك عربي

علّق الكرملين، اليوم الاثنين، على قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي، واصفًا إياه بمحاولة من أجل... 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T14:36+0000

2024-11-18T14:36+0000

2024-11-18T14:36+0000

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

بريطانيا

أخبار فرنسا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/07/1053681638_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_fcae09a499ead0e730ef70ff2a7a83e9.jpg

واعتبر رئيس لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، أن الإذن الأمريكي المحتمل بشن ضربات صاروخية من طراز "أتاكمز" على الأراضي الروسية سوف يستلزم حتما ردا قاسيًا.وقامت وكالة "سبوتنيك" بإعداد تقرير كشفت فيه عن أهم الخصائص التقنية والفنية لصواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو" و"سكالب"، المحتمل استخدامها لضرب العمق الروسي.صواريخ "أتاكمز" أتاكمز هو نظام صواريخ تكتيكي للجيش، وهو نظام صاروخي موجه (أرض-أرض) بعيد المدى، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.بدأ تطوير النظام في إطار برنامج نظام الصواريخ التكتيكية المشتركة (JTACMS) في عام 1980، والذي كان يهدف إلى تطوير نظام صاروخي تكتيكي للقوات البرية، بالإضافة إلى صاروخ باليستي يُطلق من الجو للقوات الجوية الأمريكية.ويتم إطلاق صواريخ "أتاكمز" من منصات "هيمارس" و "إم إل أر إس- إم 270". ويتم تعبئة كل صاروخ "أتاكمز" في قاذفة "إم إل أر إس".وتختلف التعديلات في المدى من 160 إلى 300 كيلومتر، ونوع الرأس الحربي شديدة الانفجار أو عنقودية بأنواع مختلفة من الذخائر الصغيرة.وتم إنتاج التعديل الأول والأكثر عددًا، (M39)، للجيش الأمريكي في الفترة، من 1991-1997. وكان لهذا التعديل نظام توجيه ذاتي ورأس حربي عنقودي يحتوي على 950 ذخيرة صغيرة من نوع (M74). ونطاق الرماية 25-165 كيلومترا. وتم تصنيع إجمالي 1650 صاروخًا واستخدم 411 منها خلال العمليات القتالية في العراق.يقوم نظام التوجيه الذاتي بتصحيح اتجاه الصاروخ باستخدام الملاحة عبر الأقمار الصناعية، مما يؤدي إلى تقليل الانحراف الدائري المحتمل إلى 25 مترًا. وتم إنتاج 610 صاروخا، 74 منها استخدمت في العراق.وفي المجمل، تم تصنيع 176 صاروخا في الفترة 2001-2004، منها 58 استخدمت خلال العمليات القتالية في العراق وأفغانستان.أوقفت الولايات المتحدة برنامج "أتاكمز" في عام 2007، بسبب تكلفته المرتفعة. وبعد هذه الفترة، تم تنفيذ الإنتاج للعملاء الأجانب.يمكن استخدام نظام "أتاكمز" برأس حربي شديد الانفجار لتدمير مراكز القيادة شديدة التحصين، والمخابئ، ومحطات الرادار، والمقار، والهياكل الهندسية مثل الجسور.تشكل الصواريخ ذات "التعبئة" العنقودية تهديدًا لمستودعات الذخيرة، ومرافق تخزين الوقود، ومواقف السيارات، والمركبات المدرعة الخفيفة، والطائرات والمروحيات في المطارات.وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، اعتبارًا من منتصف عام 2023، كان لدى الجيش الأمريكي 1486 صاروخًا من طراز "أتاكمز" متبقية في ترساناته، 1122 منها تحتوي على رؤوس حربية شديدة الانفجار، و364 تحتوي على رؤوس حربية عنقودية.صواريخ "أتاكمز" موجودة في الخدمة مع الولايات المتحدة، وتركيا، واليونان، وبولندا، والبحرين، ورومانيا، والإمارات العربية المتحدة.الخصائص التقنية لصواريخ "أتاكمز":ستورم شادو - "سكالب"صاروخ جو-أرض بعيد المدى، مصمم لتدمير أنواع مختلفة من الأهداف بدقة عالية عند الطيران على ارتفاعات منخفضة للغاية.الصاروخ من إنتاج مشترك لشركة ماترا (فرنسا)، وشركة الطيران البريطانية (المملكة المتحدة). وتم إنتاجه بشكل متسلسل من قبل جمعية الدفاع الأوروبية (MBDA Missile Systems).تم تصميم صواريخ "ستورم شادو" لتدمير الأجسام الثابتة أو الثابتة ذات الأهمية الخاصة، مثل القواعد الجوية ومنشآت الرادار، ومراكز الاتصالات، ومرافق الموانئ.في عام 1986، بدأت اختبارات الصاروخ، وفقًا لمتطلبات سلاح الجو الفرنسي لنظام صاروخي، يتراوح مداه بين 250 و400 كيلومتر، قادر على ضرب أهداف محمية، وتم اقتراح نسخة منها بمدى يصل إلى 250 كيلومترًا، إلى المملكة المتحدة من أجل التطوير المشترك في إطار برنامج "ستورم شادو".وبدأ تطوير صاروخ كروز التكتيكي متعدد المهام "ستورم شادو" في عام 1995. وتم إجراء أول اختبار إطلاق ناجح لها، في عام 2000، تم وضعها في الخدمة، في عام 2002، وحصلت على أول استخدام قتالي لها، في عام 2003 خلال حرب العراق.تم بناء الصاروخ في جسم مركب ذو شكل مميز متعدد الأوجه، مما يقلل من رؤية معدات الرادار. ويوجد جناح مرتفع ومنخفض الاجتياح، مطوي في موضع النقل. يحتوي الذيل على مجموعة من المثبتات والدفة.ومع ارتفاع طيران لا يزيد عن 30-50 مترًا، يصل مدى الصاروخ في نسخته الأصلية إلى 560 كيلومترًا. ويقتصر نطاق خيار التصدير على 250 كيلومترًا للامتثال للاتفاقيات الدولية.وتم تجهيز صواريخ "ستورم شادو" بنظام توجيه مشترك. يتضمن النظام أجهزة ملاحة عبر الأقمار الصناعية والقصور الذاتي، بالإضافة إلى أدوات (TERCOM) التي تقارن المظهر الراداري للسطح الأساسي بخريطة الطريق. خلال المرحلة الأخيرة من الرحلة، يتم استخدام رأس موجه بالأشعة تحت الحمراء.تم تطوير الصاروخ في البداية ليكون شبحيا، وبالتالي، بفضل تصميمه الخاص، فهو قادر على البقاء لفترة طويلة خارج منطقة الكشف لأنظمة الدفاع الجوي. ويتحقق ذلك أيضًا بفضل الطيران على ارتفاع 30-40 مترًا فوق مستوى سطح الأرض، والقدرة على الانحناء حول التضاريس وتغيير اتجاه الطيران.ويمكن للصاروخ أن يستخدم رؤوسًا حربية متعددة، اعتمادًا على نوع الهدف الذي يتم ضربه. في حالة إصابة أهداف أرضية، تقوم الوحدة القتالية الفرعية (الرأس الحربي BROACH) "باختراق" المساحة الموجودة أمام الصاروخ لتدمير الدروع والخرسانة والأرض، وبعد ذلك يطير الرأس الحربي الرئيسي داخل الجسم، المصمم لضرب الأهداف الأرضية، مما يسبب أكبر قدر من الضرر.وفي التحديثات الأخيرة، أصبح من الممكن التواصل مع الناقل بعد الإطلاق، على سبيل المثال، لإعادة الاستهداف أو توضيح تحديد الهدف.الخصائص التقنية لصواريخ "ستورم شادو":ويتم تشغيل صاروخ "ستورم شادو/ سكالب" بطائرات "يوروفايتر تايفون"، "إف-35"، "غريبن"، "هارير GR9"، "ميراج 2000"، "رافال"، "تورنادو GR4"، "تورنادو IDS".الخصائص التقنية لصواريخ "سكالب":واعتبارًا من ديسمبر/ كانون الأول 2022، يتوفر صاروخ "ستورم شادو" في ثلاثة إصدارات مختلفة: "ستورم شادو/ سكالب"، وهي النسخة الأساسية من الصاروخ الذي يستخدمه الجيشان البريطاني والفرنسي، و"سكالب نافال"، وهو نسخة بحرية معدلة من صاروخ كروز تكتيكي مصمم لضرب أهداف من الناقلات السطحية وتحت الماء. ويبلغ المدى الأقصى لضرب الأهداف 1000 كيلومتر، في حين أن الصاروخ قادر على الوصول إلى سرعة تفوق سرعة الصوت تقريبًا، و"بلاك شاهين" وهو نسخة تصديرية من صاروخ كروز، ذو مدى أقصر ولكنه مخصص للاستخدام على المقاتلات الخفيفة.بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا، فإن صاروخ "ستورم شادو" وتعديلاته موجود في الخدمة مع القوات الجوية اليونانية، ومصر، والهند، وإيطاليا، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.متخصصون روس يدرسون مبدأ تشغيل صواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو"الجيش الروسي يستولي على رأس حربي لصاروخ "ستورم شادو" البريطاني ويقوم بدراسته

https://sarabic.ae/20241118/ضابط-استخبارات-أمريكي-السماح-لكييف-باستخدام-صواريخ-أتاكمز-بمثابة-انتحار----1094896585.html

https://sarabic.ae/20241117/الدوما-الروسي-سماح-بايدن-لنظام-كييف-باستخدام-صواريخ-أتاكمز-على-الأراضي-الروسية-يستلزم-ردا-قاسيا-1094885785.html

https://sarabic.ae/20240812/الولايات-المتحدة-تناقش-سرا-مع-أوكرانيا-استخدام-صواريخ-أتاكمز-لضرب-روسيا-1091664886.html

https://sarabic.ae/20240916/خبراء-روس-يفككون-أسرار-الرأس-الحربي-لصاروخ-ستورم-شادو-1092777221.html

https://sarabic.ae/20240911/إعلام-بريطانيا-ستسمح-لكييف-باستخدام-صواريخ-ستورم-شادو-لضرب-روسيا-1092623833.html

https://sarabic.ae/20240713/الخبراء-الروس-يتوصلون-لعناصر-نظام-التحكم-الخاص-بصاروخ-ستورم-شادو-البريطاني-1090745954.html

https://sarabic.ae/20240805/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-4-صواريخ-سكالب-فرنسية-و6-صواريخ-أتاكمز-أمريكية---1091433492.html

https://sarabic.ae/20240710/الكرملين-تزويد-أوكرانيا-بصواريخ-ستورم-شادو-خطوة-أخرى-نحو-التصعيد-1090654675.html

بريطانيا

أخبار فرنسا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم