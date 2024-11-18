الخصائص التقنية لصواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو" و"سكالب"
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ "ستورم شادو/ سكالب" التي تستخدمها مقاتلات "رافال" الفرنسية
© Sputnik . Alaa - Almotairy
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علّق الكرملين، اليوم الاثنين، على قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي، واصفًا إياه بمحاولة من أجل مواصلة صب الزيت على النار، ومواصلة إثارة المزيد من تصعيد التوتر في صراع أوكرانيا.
واعتبر رئيس لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، أن الإذن الأمريكي المحتمل بشن ضربات صاروخية من طراز "أتاكمز" على الأراضي الروسية سوف يستلزم حتما ردا قاسيًا.
وقامت وكالة "سبوتنيك" بإعداد تقرير كشفت فيه عن أهم الخصائص التقنية والفنية لصواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو" و"سكالب"، المحتمل استخدامها لضرب العمق الروسي.
صواريخ "أتاكمز"
أتاكمز هو نظام صواريخ تكتيكي للجيش، وهو نظام صاروخي موجه (أرض-أرض) بعيد المدى، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.
بدأ تطوير النظام في إطار برنامج نظام الصواريخ التكتيكية المشتركة (JTACMS) في عام 1980، والذي كان يهدف إلى تطوير نظام صاروخي تكتيكي للقوات البرية، بالإضافة إلى صاروخ باليستي يُطلق من الجو للقوات الجوية الأمريكية.
وفي عام 1984، انسحبت القوات الجوية من البرنامج وركزت على صواريخ "كروز"، وأعادت تسمية البرنامج "أتاكمز". وتم إجراء أول اختبار إطلاق للصاروخ، في عام 1988. وتم استخدام نظام "أتاكمز" لأول مرة، في عام 1991 خلال عملية عاصفة الصحراء في العراق.
© Sputnikصواريخ "أتاكمز"
صواريخ "أتاكمز"
© Sputnik
ويتم إطلاق صواريخ "أتاكمز" من منصات "هيمارس" و "إم إل أر إس- إم 270". ويتم تعبئة كل صاروخ "أتاكمز" في قاذفة "إم إل أر إس".
وتختلف التعديلات في المدى من 160 إلى 300 كيلومتر، ونوع الرأس الحربي شديدة الانفجار أو عنقودية بأنواع مختلفة من الذخائر الصغيرة.
وتم إنتاج التعديل الأول والأكثر عددًا، (M39)، للجيش الأمريكي في الفترة، من 1991-1997. وكان لهذا التعديل نظام توجيه ذاتي ورأس حربي عنقودي يحتوي على 950 ذخيرة صغيرة من نوع (M74). ونطاق الرماية 25-165 كيلومترا. وتم تصنيع إجمالي 1650 صاروخًا واستخدم 411 منها خلال العمليات القتالية في العراق.
يقوم نظام التوجيه الذاتي بتصحيح اتجاه الصاروخ باستخدام الملاحة عبر الأقمار الصناعية، مما يؤدي إلى تقليل الانحراف الدائري المحتمل إلى 25 مترًا. وتم إنتاج 610 صاروخا، 74 منها استخدمت في العراق.
وفي المجمل، تم تصنيع 176 صاروخا في الفترة 2001-2004، منها 58 استخدمت خلال العمليات القتالية في العراق وأفغانستان.
أوقفت الولايات المتحدة برنامج "أتاكمز" في عام 2007، بسبب تكلفته المرتفعة. وبعد هذه الفترة، تم تنفيذ الإنتاج للعملاء الأجانب.
"أتاكمز" هو سلاح دقيق، يحتوي الصاروخ على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) ونظام توجيه ذاتي (INS) مدمج فيه. ويمكن للصاروخ المناورة أثناء الطيران والتهرب من أنظمة الدفاع الجوي.
يمكن استخدام نظام "أتاكمز" برأس حربي شديد الانفجار لتدمير مراكز القيادة شديدة التحصين، والمخابئ، ومحطات الرادار، والمقار، والهياكل الهندسية مثل الجسور.
تشكل الصواريخ ذات "التعبئة" العنقودية تهديدًا لمستودعات الذخيرة، ومرافق تخزين الوقود، ومواقف السيارات، والمركبات المدرعة الخفيفة، والطائرات والمروحيات في المطارات.
وفي الوقت نفسه، تطير صواريخ "أتاكمز" إلى الهدف على طول مسار باليستي وليس لديها القدرة على المناورة أثناء الطيران والتدخل في أنظمة الدفاع الصاروخي للعدو.
وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، اعتبارًا من منتصف عام 2023، كان لدى الجيش الأمريكي 1486 صاروخًا من طراز "أتاكمز" متبقية في ترساناته، 1122 منها تحتوي على رؤوس حربية شديدة الانفجار، و364 تحتوي على رؤوس حربية عنقودية.
صواريخ "أتاكمز" موجودة في الخدمة مع الولايات المتحدة، وتركيا، واليونان، وبولندا، والبحرين، ورومانيا، والإمارات العربية المتحدة.
الخصائص التقنية لصواريخ "أتاكمز":
1.أقصى مدى يصل إلى 300 كيلومتر.
2.يبلغ طول الصاروخ أربعة أمتار، ووزنه من 1.3 إلى 1.6 طن حسب التعديل. سرعة طيران الصاروخ 1500 م/ثا.
3.كتلة الجزء شديد الانفجار 227 كلغم وجزء "الكاسيت" 560 كلغم.
4.يمكن للصواريخ ذات الرؤوس الحربية العنقودية أن تحمل ما يصل إلى 950 ذخيرة صغيرة.
5.تصل أقصى مساحة متأثرة بصاروخ واحد إلى 33 ألف متر مربع. ويبلغ نصف قطر تدمير كل ذخيرة صغيرة 15 مترًا.
ستورم شادو - "سكالب"
صاروخ جو-أرض بعيد المدى، مصمم لتدمير أنواع مختلفة من الأهداف بدقة عالية عند الطيران على ارتفاعات منخفضة للغاية.
الصاروخ من إنتاج مشترك لشركة ماترا (فرنسا)، وشركة الطيران البريطانية (المملكة المتحدة). وتم إنتاجه بشكل متسلسل من قبل جمعية الدفاع الأوروبية (MBDA Missile Systems).
ومنذ عام 2004، كانت في الخدمة مع سلاح الجو الملكي لبريطانيا، والقوات الجوية الفرنسية (تحت تسمية سكالب إي جي، صاروخ مجنح طويل المدى متعدد الأغراض برأس حربي تقليدي وصاروخ موجه).
© Sputnikصاروخ "ستورم شادو" التكتيكي
صاروخ "ستورم شادو" التكتيكي
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تم تصميم صواريخ "ستورم شادو" لتدمير الأجسام الثابتة أو الثابتة ذات الأهمية الخاصة، مثل القواعد الجوية ومنشآت الرادار، ومراكز الاتصالات، ومرافق الموانئ.
الصاروخ قادر على ضرب الأهداف في أي ظروف جوية، ليلا أو نهارا، وإن الطيران المنخفض لـ"ستورم شادو" يجعل منه صاروخًا خفيًا.
في عام 1986، بدأت اختبارات الصاروخ، وفقًا لمتطلبات سلاح الجو الفرنسي لنظام صاروخي، يتراوح مداه بين 250 و400 كيلومتر، قادر على ضرب أهداف محمية، وتم اقتراح نسخة منها بمدى يصل إلى 250 كيلومترًا، إلى المملكة المتحدة من أجل التطوير المشترك في إطار برنامج "ستورم شادو".
وبدأ تطوير صاروخ كروز التكتيكي متعدد المهام "ستورم شادو" في عام 1995. وتم إجراء أول اختبار إطلاق ناجح لها، في عام 2000، تم وضعها في الخدمة، في عام 2002، وحصلت على أول استخدام قتالي لها، في عام 2003 خلال حرب العراق.
تم بناء الصاروخ في جسم مركب ذو شكل مميز متعدد الأوجه، مما يقلل من رؤية معدات الرادار. ويوجد جناح مرتفع ومنخفض الاجتياح، مطوي في موضع النقل. يحتوي الذيل على مجموعة من المثبتات والدفة.
يستخدم الصاروخ محرك نفاث صغير الحجم (Microturbo TRI 60-30). وبمساعدته يتم تحقيق سرعات تصل إلى 1000 كيلومتر في الساعة.
ومع ارتفاع طيران لا يزيد عن 30-50 مترًا، يصل مدى الصاروخ في نسخته الأصلية إلى 560 كيلومترًا. ويقتصر نطاق خيار التصدير على 250 كيلومترًا للامتثال للاتفاقيات الدولية.
وتم تجهيز صواريخ "ستورم شادو" بنظام توجيه مشترك. يتضمن النظام أجهزة ملاحة عبر الأقمار الصناعية والقصور الذاتي، بالإضافة إلى أدوات (TERCOM) التي تقارن المظهر الراداري للسطح الأساسي بخريطة الطريق. خلال المرحلة الأخيرة من الرحلة، يتم استخدام رأس موجه بالأشعة تحت الحمراء.
تم تطوير الصاروخ في البداية ليكون شبحيا، وبالتالي، بفضل تصميمه الخاص، فهو قادر على البقاء لفترة طويلة خارج منطقة الكشف لأنظمة الدفاع الجوي. ويتحقق ذلك أيضًا بفضل الطيران على ارتفاع 30-40 مترًا فوق مستوى سطح الأرض، والقدرة على الانحناء حول التضاريس وتغيير اتجاه الطيران.
ويمكن للصاروخ أن يستخدم رؤوسًا حربية متعددة، اعتمادًا على نوع الهدف الذي يتم ضربه. في حالة إصابة أهداف أرضية، تقوم الوحدة القتالية الفرعية (الرأس الحربي BROACH) "باختراق" المساحة الموجودة أمام الصاروخ لتدمير الدروع والخرسانة والأرض، وبعد ذلك يطير الرأس الحربي الرئيسي داخل الجسم، المصمم لضرب الأهداف الأرضية، مما يسبب أكبر قدر من الضرر.
وأثناء الرحلة، يقوم نظام التحكم الصاروخي بمقارنة معلمات الهدف مع المعرفات المضمنة فيه، وإذا تطابقت المعلمات، فإنه ينفذ المهمة. إذا كان الهدف النهائي يختلف عن الهدف المحدد في وحدة التحكم، يتم تشغيل آلية التدمير الذاتي للصاروخ.
وفي التحديثات الأخيرة، أصبح من الممكن التواصل مع الناقل بعد الإطلاق، على سبيل المثال، لإعادة الاستهداف أو توضيح تحديد الهدف.
الخصائص التقنية لصواريخ "ستورم شادو":
1.مدى الطيران: أكثر من 250 كيلومترا.
2.ارتفاع الطيران: 30-40 مترا.
3.السرعة: 1000 كيلومتر في الساعة.
4.الوزن : 1300 كيلو غرام .
5.الطول: 5.1 متر.
6.طول جناحيها: 2.84 متر.
7.الرأس الحربي: 450 كيلوغراماً من نوع (BROACH).
8.المحرك: محرك نفاث توربيني (Microturbo TRI 60-30) بقوة دفع 4.5-5.7 كيلو نيوتن.
ويتم تشغيل صاروخ "ستورم شادو/ سكالب" بطائرات "يوروفايتر تايفون"، "إف-35"، "غريبن"، "هارير GR9"، "ميراج 2000"، "رافال"، "تورنادو GR4"، "تورنادو IDS".
الخصائص التقنية لصواريخ "سكالب":
1.مدى الطيران: 250 كيلومترا
2.سرعة طيران الصاروخ: 1050 كيلومترا في الساعة
3.ويبلغ وزن إطلاق الصاروخ (بدون معززات الوقود الصلب) 1230 كلغم.
4.طول العلبة: 5100 ملم
5.عرض العلبة: 630 ملم
6.ارتفاع العلبة: 480 ملم
واعتبارًا من ديسمبر/ كانون الأول 2022، يتوفر صاروخ "ستورم شادو" في ثلاثة إصدارات مختلفة: "ستورم شادو/ سكالب"، وهي النسخة الأساسية من الصاروخ الذي يستخدمه الجيشان البريطاني والفرنسي، و"سكالب نافال"، وهو نسخة بحرية معدلة من صاروخ كروز تكتيكي مصمم لضرب أهداف من الناقلات السطحية وتحت الماء. ويبلغ المدى الأقصى لضرب الأهداف 1000 كيلومتر، في حين أن الصاروخ قادر على الوصول إلى سرعة تفوق سرعة الصوت تقريبًا، و"بلاك شاهين" وهو نسخة تصديرية من صاروخ كروز، ذو مدى أقصر ولكنه مخصص للاستخدام على المقاتلات الخفيفة.
بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا، فإن صاروخ "ستورم شادو" وتعديلاته موجود في الخدمة مع القوات الجوية اليونانية، ومصر، والهند، وإيطاليا، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.