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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240916/خبراء-روس-يفككون-أسرار-الرأس-الحربي-لصاروخ-ستورم-شادو-1092777221.html
خبراء روس يفككون أسرار الرأس الحربي لصاروخ "ستورم شادو"
خبراء روس يفككون أسرار الرأس الحربي لصاروخ "ستورم شادو"
سبوتنيك عربي
أفاد خبراء عسكريون روس بأنهم بدأوا دراسة معمقة لأنظمة ومبادئ تشغيل الرأس الحربي للشحنة الرئيسية لصاروخ "ستورم شادو/ سكالب". 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T12:44+0000
2024-09-16T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بريطانيا
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ويُظهر الفيديو لقطات فريدة للجزء السفلي من الرأس الحربي لصاروخ "ستورم شادو/ سكالب".وذكر الخبراء لوكالة "سبوتنيك": "هذا هو الجزء السفلي من الرأس الحربي لصاروخ "ستورم شادو/سكالب"، هذا هو بالضبط الجزء السفلي، ليس في الشحنة الوسيطة بل في الشحنة القتالية الرئيسية للصاروخ، حيث يوجد المصهر، الشحنة الوسيطة تشعل الرأس الحربي للصاروخ".وفي وقت سابق، كشف مهندس متخصص في الأسلحة العسكرية، عن توصل المتخصصين الروس إلى تحديد ميزات التشغيل لوحدات التحكم، حيث ستكون هناك إمكانية لإدخال تعديلات على هذه الصواريخ، وذلك بعد دراسة تقنيات صاروخ "ستورم شادو".ويدرس المتخصصون نظام التوجيه وتصحيح الطيران التابع للصاروخ التكتيكي التشغيلي الأمريكي "أتاكمز"، بالإضافة إلى مجموعة من التقنيات الأخرى التي يحتويها هذا الصاروخ، بما فيها "غيروسكوبات الليزر" ووحدة نظام تحديد المواقع العالمي "جب بي إس".
https://sarabic.ae/20240913/إعلام-أوكرانيا-لم-يتبق-لديها-سوى-عدد-قليل-من-صواريخ-ستورم-شادو-1092668864.html
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روسيا, بريطانيا
روسيا, بريطانيا

خبراء روس يفككون أسرار الرأس الحربي لصاروخ "ستورم شادو"

12:44 GMT 16.09.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالخبراء الروس يعرضون لأول مرة الهيكل الداخلي لصواريخ كروز "ستورم شادو"، وقام مراسلو "سبوتنيك" بتصوير عملية تفكيك القذيفة
الخبراء الروس يعرضون لأول مرة الهيكل الداخلي لصواريخ كروز ستورم شادو، وقام مراسلو سبوتنيك بتصوير عملية تفكيك القذيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
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تابعنا عبر
أفاد خبراء عسكريون روس بأنهم بدأوا دراسة معمقة لأنظمة ومبادئ تشغيل الرأس الحربي للشحنة الرئيسية لصاروخ "ستورم شادو/ سكالب".
ويُظهر الفيديو لقطات فريدة للجزء السفلي من الرأس الحربي لصاروخ "ستورم شادو/ سكالب".
وذكر الخبراء لوكالة "سبوتنيك": "هذا هو الجزء السفلي من الرأس الحربي لصاروخ "ستورم شادو/سكالب"، هذا هو بالضبط الجزء السفلي، ليس في الشحنة الوسيطة بل في الشحنة القتالية الرئيسية للصاروخ، حيث يوجد المصهر، الشحنة الوسيطة تشعل الرأس الحربي للصاروخ".

وتابع: "أولا تنطلق الشحنة الوسيطة، وتحدث القذيفة ثقبا، وتدخل الشحنة الرئيسية، حيث يتم تدمير الهيكل المستهدف".

وفي وقت سابق، كشف مهندس متخصص في الأسلحة العسكرية، عن توصل المتخصصين الروس إلى تحديد ميزات التشغيل لوحدات التحكم، حيث ستكون هناك إمكانية لإدخال تعديلات على هذه الصواريخ، وذلك بعد دراسة تقنيات صاروخ "ستورم شادو".
صاروخ ستورم شادو البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: أوكرانيا لم يتبق لديها سوى عدد قليل من صواريخ "ستورم شادو"
13 سبتمبر, 09:21 GMT

الجدير بالذكر، أن المتخصصين الروس يعملون أيضا على دراسة صواريخ "أتاكمز" الأمريكية الصنع، بعد أن استحوذت القوات الروسية على أحدها بحالة جيدة.

ويدرس المتخصصون نظام التوجيه وتصحيح الطيران التابع للصاروخ التكتيكي التشغيلي الأمريكي "أتاكمز"، بالإضافة إلى مجموعة من التقنيات الأخرى التي يحتويها هذا الصاروخ، بما فيها "غيروسكوبات الليزر" ووحدة نظام تحديد المواقع العالمي "جب بي إس".
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:35 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله": هجوم "أنصار الله" على إسرائيل كشف ضعفها06:11 GMT
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