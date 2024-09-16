https://sarabic.ae/20240916/خبراء-روس-يفككون-أسرار-الرأس-الحربي-لصاروخ-ستورم-شادو-1092777221.html

خبراء روس يفككون أسرار الرأس الحربي لصاروخ "ستورم شادو"

خبراء روس يفككون أسرار الرأس الحربي لصاروخ "ستورم شادو"

سبوتنيك عربي

أفاد خبراء عسكريون روس بأنهم بدأوا دراسة معمقة لأنظمة ومبادئ تشغيل الرأس الحربي للشحنة الرئيسية لصاروخ "ستورم شادو/ سكالب". 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T12:44+0000

2024-09-16T12:44+0000

2024-09-16T12:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

بريطانيا

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ويُظهر الفيديو لقطات فريدة للجزء السفلي من الرأس الحربي لصاروخ "ستورم شادو/ سكالب".وذكر الخبراء لوكالة "سبوتنيك": "هذا هو الجزء السفلي من الرأس الحربي لصاروخ "ستورم شادو/سكالب"، هذا هو بالضبط الجزء السفلي، ليس في الشحنة الوسيطة بل في الشحنة القتالية الرئيسية للصاروخ، حيث يوجد المصهر، الشحنة الوسيطة تشعل الرأس الحربي للصاروخ".وفي وقت سابق، كشف مهندس متخصص في الأسلحة العسكرية، عن توصل المتخصصين الروس إلى تحديد ميزات التشغيل لوحدات التحكم، حيث ستكون هناك إمكانية لإدخال تعديلات على هذه الصواريخ، وذلك بعد دراسة تقنيات صاروخ "ستورم شادو".ويدرس المتخصصون نظام التوجيه وتصحيح الطيران التابع للصاروخ التكتيكي التشغيلي الأمريكي "أتاكمز"، بالإضافة إلى مجموعة من التقنيات الأخرى التي يحتويها هذا الصاروخ، بما فيها "غيروسكوبات الليزر" ووحدة نظام تحديد المواقع العالمي "جب بي إس".

https://sarabic.ae/20240913/إعلام-أوكرانيا-لم-يتبق-لديها-سوى-عدد-قليل-من-صواريخ-ستورم-شادو-1092668864.html

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