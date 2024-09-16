خبراء روس يفككون أسرار الرأس الحربي لصاروخ "ستورم شادو"
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالخبراء الروس يعرضون لأول مرة الهيكل الداخلي لصواريخ كروز "ستورم شادو"، وقام مراسلو "سبوتنيك" بتصوير عملية تفكيك القذيفة
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أفاد خبراء عسكريون روس بأنهم بدأوا دراسة معمقة لأنظمة ومبادئ تشغيل الرأس الحربي للشحنة الرئيسية لصاروخ "ستورم شادو/ سكالب".
ويُظهر الفيديو لقطات فريدة للجزء السفلي من الرأس الحربي لصاروخ "ستورم شادو/ سكالب".
وذكر الخبراء لوكالة "سبوتنيك": "هذا هو الجزء السفلي من الرأس الحربي لصاروخ "ستورم شادو/سكالب"، هذا هو بالضبط الجزء السفلي، ليس في الشحنة الوسيطة بل في الشحنة القتالية الرئيسية للصاروخ، حيث يوجد المصهر، الشحنة الوسيطة تشعل الرأس الحربي للصاروخ".
📹خبراء عسكريون روس يتحدثون لـ"سبوتنيك"، بأنهم بدأوا دراسة معمقة لأنظمة ومبادئ تشغيل الرأس الحربي للشحنة الرئيسية لصاروخ "ستورم شادو / سكلاب" pic.twitter.com/vBKeztcy0f— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 16, 2024
وتابع: "أولا تنطلق الشحنة الوسيطة، وتحدث القذيفة ثقبا، وتدخل الشحنة الرئيسية، حيث يتم تدمير الهيكل المستهدف".
وفي وقت سابق، كشف مهندس متخصص في الأسلحة العسكرية، عن توصل المتخصصين الروس إلى تحديد ميزات التشغيل لوحدات التحكم، حيث ستكون هناك إمكانية لإدخال تعديلات على هذه الصواريخ، وذلك بعد دراسة تقنيات صاروخ "ستورم شادو".
الجدير بالذكر، أن المتخصصين الروس يعملون أيضا على دراسة صواريخ "أتاكمز" الأمريكية الصنع، بعد أن استحوذت القوات الروسية على أحدها بحالة جيدة.
ويدرس المتخصصون نظام التوجيه وتصحيح الطيران التابع للصاروخ التكتيكي التشغيلي الأمريكي "أتاكمز"، بالإضافة إلى مجموعة من التقنيات الأخرى التي يحتويها هذا الصاروخ، بما فيها "غيروسكوبات الليزر" ووحدة نظام تحديد المواقع العالمي "جب بي إس".