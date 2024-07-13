https://sarabic.ae/20240713/الخبراء-الروس-يتوصلون-لعناصر-نظام-التحكم-الخاص-بصاروخ-ستورم-شادو-البريطاني-1090745954.html
الخبراء الروس يتوصلون لعناصر نظام التحكم الخاص بصاروخ "ستورم شادو" البريطاني
الخبراء الروس يتوصلون لعناصر نظام التحكم الخاص بصاروخ "ستورم شادو" البريطاني
سبوتنيك عربي
كشف مهندس متخصص في الأسلحة العسكرية، اليوم السبت، عن توصل المتخصصين الروس إلى تحديد ميزات التشغيل لوحدات التحكم، حيث ستكون هناك إمكانية لإدخال تعديلات على هذه... 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T05:17+0000
2024-07-13T05:17+0000
2024-07-13T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الخبير في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجزء الأساسي والمركزي للصاروخ (جذر الجناح) بما في ذلك الأجنحة ووحدات نظام التحكم والتحليق، ونظام الحوامل المعلقة والمشغل المركزي (وغيرها) سيتم تفكيكها من هذه الوحدة، للتحكم الموضوعي بالتغييرات في تصميم الصاروخ لاحقا".وبحسب الخبير، فإن الهدف الرئيسي من الدراسة هو تحديد التعديلات والميزات المحتملة لوحدات التحكم.يشار إلى أن وقوع هذا الصاروخ في أيدي الخبراء الروس سيعني فك أسراره وجعله سلاحا بلا فائدة.الجدير بالذكر، أن المختصين الروس يعملون أيضا على دراسة صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع، بعد أن استحوذت القوات الروسية على أحدها بحالة جيدة.ويدرس المختصون نظام التوجيه وتصحيح الطيران التابع للصاروخ التكتيكي التشغيلي الأمريكي "أتاكمز"، بالإضافة إلى مجموعة من التقنيات الأخرى التي يحتويها هذا الصاروخ، بما فيها غيروسكوبات الليزر ووحدة نظام تحديد المواقع العالمي(GPS).وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، أن صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، التي تم إرسالها إلى أوكرانيا، لم تظهر فعالية وتأثيرا كبيرا، وذلك بسبب الإجراءات الدفاعية الجوية المتخذة من قبل الجيش الروسي.ما هو صاروخ "أتاكمز" الأمريكي الذي كشفت روسيا أسراره؟روسيا تستولي على نظام التوجيه داخل صواريخ "أتاكمز" الأمريكية وتعمل على دراسته... فيديو
https://sarabic.ae/20240709/المتخصصون-الروس-يتوصلون-لعناصر-نظام-التحكم-الصاروخي-ستورم-شادو-1090608419.html
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روسيا
الخبراء الروس يتوصلون لعناصر نظام التحكم الخاص بصاروخ "ستورم شادو" البريطاني
05:17 GMT 13.07.2024 (تم التحديث: 06:04 GMT 13.07.2024)
كشف مهندس متخصص في الأسلحة العسكرية، اليوم السبت، عن توصل المتخصصين الروس إلى تحديد ميزات التشغيل لوحدات التحكم، حيث ستكون هناك إمكانية لإدخال تعديلات على هذه الصواريخ، وذلك بعد دراسة تقنيات صاروخ "ستورم شادو" الذي تم الاستحواذ عليه أثناء العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وقال الخبير في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجزء الأساسي والمركزي للصاروخ (جذر الجناح) بما في ذلك الأجنحة ووحدات نظام التحكم والتحليق، ونظام الحوامل المعلقة والمشغل المركزي (وغيرها) سيتم تفكيكها من هذه الوحدة، للتحكم الموضوعي بالتغييرات في تصميم الصاروخ لاحقا".
وبحسب الخبير، فإن الهدف الرئيسي من الدراسة هو تحديد التعديلات والميزات المحتملة لوحدات التحكم.
يشار إلى أن وقوع هذا الصاروخ في أيدي الخبراء الروس سيعني فك أسراره وجعله سلاحا بلا فائدة.
الجدير بالذكر، أن المختصين الروس يعملون أيضا على دراسة صواريخ "أتاكمز"
أمريكية الصنع، بعد أن استحوذت القوات الروسية على أحدها بحالة جيدة.
ويدرس المختصون نظام التوجيه وتصحيح الطيران التابع للصاروخ التكتيكي التشغيلي الأمريكي "أتاكمز"، بالإضافة إلى مجموعة من التقنيات الأخرى التي يحتويها هذا الصاروخ، بما فيها غيروسكوبات الليزر ووحدة نظام تحديد المواقع العالمي(GPS).
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، أن صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، التي تم إرسالها إلى أوكرانيا، لم تظهر فعالية وتأثيرا كبيرا، وذلك بسبب الإجراءات الدفاعية الجوية المتخذة من قبل الجيش الروسي.