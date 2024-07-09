المتخصصون الروس يتوصلون لعناصر نظام التحكم الصاروخي "ستورم شادو"

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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
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29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240709/المتخصصون-الروس-يتوصلون-لعناصر-نظام-التحكم-الصاروخي-ستورم-شادو-1090608419.html
المتخصصون الروس يتوصلون لعناصر نظام التحكم الصاروخي "ستورم شادو"
المتخصصون الروس يتوصلون لعناصر نظام التحكم الصاروخي "ستورم شادو"
سبوتنيك عربي
أفاد مهندس وخبير أسلحة روسي، اليوم الثلاثاء، بتوصل المتخصصون الروس إلى نظام التحكم الصاروخي "ستورم شادو" بريطاني الصنع. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T04:23+0000
2024-07-09T04:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
الجيش البريطاني
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موسكو - سبوتنيك. وأكد الخبير في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "الدراسة الشاملة لصواريخ "ستورم شادو" التي تم إسقاطها لا تزال مستمرة، وأنه في المرحلة الحالية تم تفكيك معدات التحكم، بما في ذلك وحدات المحرك المؤازر والدفة وغيرها".وأضاف أنه يتم حاليًا إجراء دراسة تفصيلية لمخططات الصمامات وتصميم الرؤوس الحربية لصواريخ ستورم شادو.وختم الخبير أن "هذه الأعمال ضرورية لتحييد [الصواريخ]، ومن أجل القيام بنقل هذه الوحدات القتالية وتدميرها خارج المناطق المأهولة بالسكان".
https://sarabic.ae/20240708/متخصصون-روس-يدرسون-مبدأ-تشغيل-صواريخ-أتاكمز-وستورم-شادو-1090488654.html
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روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, الجيش البريطاني
روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, الجيش البريطاني

المتخصصون الروس يتوصلون لعناصر نظام التحكم الصاروخي "ستورم شادو"

04:23 GMT 09.07.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "ستورم شادو"
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ ستورم شادو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
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أفاد مهندس وخبير أسلحة روسي، اليوم الثلاثاء، بتوصل المتخصصون الروس إلى نظام التحكم الصاروخي "ستورم شادو" بريطاني الصنع.
موسكو - سبوتنيك. وأكد الخبير في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "الدراسة الشاملة لصواريخ "ستورم شادو" التي تم إسقاطها لا تزال مستمرة، وأنه في المرحلة الحالية تم تفكيك معدات التحكم، بما في ذلك وحدات المحرك المؤازر والدفة وغيرها".

ووفقا له، ستسمح البيانات التي تم التوصل إليها للدفاعات الجوية بالتصدي لهذه الصواريخ بشكل أفضل، فضلا عن تحييدها (إبطال عملها).

وأضاف أنه يتم حاليًا إجراء دراسة تفصيلية لمخططات الصمامات وتصميم الرؤوس الحربية لصواريخ ستورم شادو.
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ ستورم شادو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
متخصصون روس يدرسون مبدأ تشغيل صواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو"
أمس, 10:12 GMT
وختم الخبير أن "هذه الأعمال ضرورية لتحييد [الصواريخ]، ومن أجل القيام بنقل هذه الوحدات القتالية وتدميرها خارج المناطق المأهولة بالسكان".
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