https://sarabic.ae/20240709/المتخصصون-الروس-يتوصلون-لعناصر-نظام-التحكم-الصاروخي-ستورم-شادو-1090608419.html
المتخصصون الروس يتوصلون لعناصر نظام التحكم الصاروخي "ستورم شادو"
المتخصصون الروس يتوصلون لعناصر نظام التحكم الصاروخي "ستورم شادو"
سبوتنيك عربي
أفاد مهندس وخبير أسلحة روسي، اليوم الثلاثاء، بتوصل المتخصصون الروس إلى نظام التحكم الصاروخي "ستورم شادو" بريطاني الصنع. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T04:23+0000
2024-07-09T04:23+0000
2024-07-09T04:23+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأكد الخبير في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "الدراسة الشاملة لصواريخ "ستورم شادو" التي تم إسقاطها لا تزال مستمرة، وأنه في المرحلة الحالية تم تفكيك معدات التحكم، بما في ذلك وحدات المحرك المؤازر والدفة وغيرها".وأضاف أنه يتم حاليًا إجراء دراسة تفصيلية لمخططات الصمامات وتصميم الرؤوس الحربية لصواريخ ستورم شادو.وختم الخبير أن "هذه الأعمال ضرورية لتحييد [الصواريخ]، ومن أجل القيام بنقل هذه الوحدات القتالية وتدميرها خارج المناطق المأهولة بالسكان".
https://sarabic.ae/20240708/متخصصون-روس-يدرسون-مبدأ-تشغيل-صواريخ-أتاكمز-وستورم-شادو-1090488654.html
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روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, الجيش البريطاني
روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, الجيش البريطاني
المتخصصون الروس يتوصلون لعناصر نظام التحكم الصاروخي "ستورم شادو"
أفاد مهندس وخبير أسلحة روسي، اليوم الثلاثاء، بتوصل المتخصصون الروس إلى نظام التحكم الصاروخي "ستورم شادو" بريطاني الصنع.
موسكو - سبوتنيك. وأكد الخبير في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "الدراسة الشاملة لصواريخ "ستورم شادو" التي تم إسقاطها لا تزال مستمرة، وأنه في المرحلة الحالية تم تفكيك معدات التحكم، بما في ذلك وحدات المحرك المؤازر والدفة وغيرها".
ووفقا له، ستسمح البيانات التي تم التوصل إليها للدفاعات الجوية بالتصدي لهذه الصواريخ بشكل أفضل، فضلا عن تحييدها (إبطال عملها).
وأضاف أنه يتم حاليًا إجراء دراسة تفصيلية لمخططات الصمامات وتصميم الرؤوس الحربية لصواريخ ستورم شادو.
وختم الخبير أن "هذه الأعمال ضرورية لتحييد [الصواريخ]، ومن أجل القيام بنقل هذه الوحدات القتالية وتدميرها خارج المناطق المأهولة بالسكان".