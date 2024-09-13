https://sarabic.ae/20240913/إعلام-أوكرانيا-لم-يتبق-لديها-سوى-عدد-قليل-من-صواريخ-ستورم-شادو-1092668864.html

إعلام: أوكرانيا لم يتبق لديها سوى عدد قليل من صواريخ "ستورم شادو"

إعلام: أوكرانيا لم يتبق لديها سوى عدد قليل من صواريخ "ستورم شادو"

سبوتنيك عربي

زعمت وسائل إعلام بريطانية أن أوكرانيا تمتلك عددًا صغيرًا من صواريخ "ستورم شادو" البعيدة المدى بعد الهجمات على شبه جزيرة القرم. 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T09:21+0000

2024-09-13T09:21+0000

2024-09-13T09:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

بريطانيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت الصحيفة البريطانية: "لم يتبق لدى أوكرانيا سوى عدد قليل نسبيا من صواريخ "ستورم شادو" بعد استخدام أعداد كبيرة منها لمحاربة روسيا في شبه جزيرة القرم".في الوقت نفسه، اوضحت الصحيفة أن التعزيزات من الولايات المتحدة يجب أن تتكون من إمدادات أكبر من الأسلحة إلى أوكرانيا، وليس من قواتها الخاصة.سيعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، من المتوقع أن يتخذا قرارا بشأن إمكانية رفع الحظر الحالي على الضربات العسكرية الأوكرانية بأسلحة غربية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، إن أوكرانيا، دون مساعدة الغرب، غير قادرة على شن ضربات في عمق أراضي الروسية، ولهذا تحتاج إلى بيانات استخبارية من الأقمار الصناعية لدول الناتو ومهام الطيران. وحذر بوتين من أن المشاركة المباشرة للغرب في الصراع الأوكراني تغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.بوتين يعلق على السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي لافروف: "الناتو" ينقل بيانات فضائية إلى نظام كييف وخبراؤه ينسقون الضربات على أراضي روسيا

https://sarabic.ae/20240913/خبير-أمريكي-الغرب-يلعب-بالنار-للسماح-لكييف-بضرب-عمق-روسيا-1092668296.html

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