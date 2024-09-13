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ضربات روسية تدمر القوى البشرية لألوية أوكرانية عدة في كورسك وتكبها خسائر فادحة
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خبير أمريكي: الغرب "يلعب بالنار" للسماح لكييف بضرب عمق روسيا
خبير أمريكي: الغرب "يلعب بالنار" للسماح لكييف بضرب عمق روسيا
سبوتنيك عربي
أكد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن الدول الغربية تخوض مخاطر كبيرة للغاية في محاولتها السماح لأوكرانيا بضرب عمق الأراضي الروسية. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T08:59+0000
2024-09-13T08:59+0000
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وعلّق ديفيس على تصريح الرئيس فلاديمير بوتين بأن الناتو يناقش إمكانية المشاركة المباشرة في الصراع مع موسكو: "نحن نلعب بالنار حرفيًا من خلال اتخاذ مثل هذه الخطوات (للسماح لكييف بضرب عمق روسيا)".وفي وقت سابق، قال بوتين إن دول حلف شمال الأطلسي لا تناقش الآن إمكانية استخدام كييف للصواريخ الغربية بعيدة المدى فحسب، بل إنها في الواقع تفكر في ما إذا كانت ستتورط بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.وأضاف أن المشاركة المباشرة لدول الناتو في الأعمال العدائية تغير جوهرها؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناءً على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.لافروف: "الناتو" ينقل بيانات فضائية إلى نظام كييف وخبراؤه ينسقون الضربات على أراضي روسيا
https://sarabic.ae/20240912/بوتين-يعلق-على-السماح-لكييف-باستخدام-الأسلحة-الغربية-لضرب-العمق-الروسي--1092653409.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير أمريكي: الغرب "يلعب بالنار" للسماح لكييف بضرب عمق روسيا

08:59 GMT 13.09.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس
 منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أكد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن الدول الغربية تخوض مخاطر كبيرة للغاية في محاولتها السماح لأوكرانيا بضرب عمق الأراضي الروسية.
وعلّق ديفيس على تصريح الرئيس فلاديمير بوتين بأن الناتو يناقش إمكانية المشاركة المباشرة في الصراع مع موسكو: "نحن نلعب بالنار حرفيًا من خلال اتخاذ مثل هذه الخطوات (للسماح لكييف بضرب عمق روسيا)".

وأشار إلى أن قادة الدول الغربية لا يفهمون أنهم بقراراتهم يجعلون العالم أقرب إلى مرحلة جديدة من الأعمال العدائية، الأمر الذي قد يؤدي إلى مخاطر تصعيد أكبر.

وفي وقت سابق، قال بوتين إن دول حلف شمال الأطلسي لا تناقش الآن إمكانية استخدام كييف للصواريخ الغربية بعيدة المدى فحسب، بل إنها في الواقع تفكر في ما إذا كانت ستتورط بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنأ سكان موسكو بمناسبة يوم المدينة بالذكرى 877 لموسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يعلق على السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي
أمس, 16:45 GMT
وأضاف أن المشاركة المباشرة لدول الناتو في الأعمال العدائية تغير جوهرها؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناءً على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.

وقبل ذلك، زعمت صحيفة "غارديان"، نقلاً عن مصادر في القيادة البريطانية، أن قرار السماح لكييف بإطلاق صواريخ "ستورم شادو" على أهداف في عمق الأراضي الروسية قد تم اتخاذه بالفعل، لكن لن يتم الإعلان عنه رسميًا في الأيام المقبلة.

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
لافروف: "الناتو" ينقل بيانات فضائية إلى نظام كييف وخبراؤه ينسقون الضربات على أراضي روسيا
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