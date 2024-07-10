https://sarabic.ae/20240710/الكرملين-تزويد-أوكرانيا-بصواريخ-ستورم-شادو-خطوة-أخرى-نحو-التصعيد-1090654675.html
الكرملين: تزويد أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو" خطوة أخرى نحو التصعيد
الكرملين: تزويد أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو" خطوة أخرى نحو التصعيد
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين سيسجل البيانات المتعلقة باستخدام أوكرانيا للصواريخ، وسيتخذ الإجراءات المناسبة. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T09:32+0000
2024-07-10T09:32+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تقييمه لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بشأن حق أوكرانيا في استخدام صواريخ "ستورم شادو"، التي زودتها بها بريطانيا لضرب روسيا: "سنسجل كل هذا بعناية، وبالطبع نتخذ الإجراءات المناسبة". وأضاف: "لم يطّلع الكرملين على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بشأن صواريخ "ستورم شادو"، لكنه يعتبر ذلك خطوة أخرى غير مسؤولة نحو التصعيد".وفي وقت سابق، صرح يوري ساك، مستشار وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، أن القوات المسلحة الأوكرانية تطلق صواريخ "ستورم شادو" على روسيا، بإذن من لندن.من جهته، كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قد صرح بأن أوكرانيا "لها الحق"، من بين أمور أخرى، بمهاجمة أهداف عسكرية على الأراضي الروسية، وأضاف أن بعض حلفاء الحلف رفعوا بالفعل القيود على الضربات، ويرى الأمين العام للحلف أن "الوقت قد حان لرفع القيود الأخرى".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة كييف تنفيذ هجوم إرهابي على حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف"مصدر عسكري: القوات الروسية تنفذ سلسلة من الهجمات على مواقع استراتيجية تابعة للقوات الأوكرانية
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العالم, روسيا, بريطانيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, بريطانيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
الكرملين: تزويد أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو" خطوة أخرى نحو التصعيد
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين سيسجل البيانات المتعلقة باستخدام أوكرانيا للصواريخ، وسيتخذ الإجراءات المناسبة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تقييمه لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بشأن حق أوكرانيا في استخدام صواريخ "ستورم شادو"، التي زودتها بها بريطانيا لضرب روسيا: "سنسجل كل هذا بعناية، وبالطبع نتخذ الإجراءات المناسبة".
وأضاف: "لم يطّلع الكرملين على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بشأن صواريخ "ستورم شادو"، لكنه يعتبر ذلك خطوة أخرى غير مسؤولة نحو التصعيد".
وفي وقت سابق، صرح يوري ساك، مستشار وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، أن القوات المسلحة الأوكرانية تطلق صواريخ "ستورم شادو" على روسيا، بإذن من لندن.
من جهته، كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قد صرح بأن أوكرانيا "لها الحق"، من بين أمور أخرى، بمهاجمة أهداف عسكرية على الأراضي الروسية،
وأضاف أن بعض حلفاء الحلف رفعوا بالفعل القيود على الضربات، ويرى الأمين العام للحلف أن "الوقت قد حان لرفع القيود الأخرى".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا،
لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.