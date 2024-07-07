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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240707/الجيش-الروسي-يستولي-على-رأس-حربي-لصاروخ-ستورم-شادو-البريطاني-ويقوم-بدراسته-1090557300.html
الجيش الروسي يستولي على رأس حربي لصاروخ "ستورم شادو" البريطاني ويقوم بدراسته
الجيش الروسي يستولي على رأس حربي لصاروخ "ستورم شادو" البريطاني ويقوم بدراسته
سبوتنيك عربي
كشف مهندس وخبير في الأسلحة العسكرية أن روسيا استولت على معدات وتقنيات تعود لصاروخ "ستورم شادو" البريطاني وتم نقلها إلى المتخصصين للقيام بدراستها بعناية ودقة... 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T05:14+0000
2024-07-07T05:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المهندس والخبير العسكري الروسي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن متخصصين روس تسلموا أجزاء من صاروخ "ستورم شادو"، بما فيها الرأس الحربي والصاعق، حيث سيتم من خلاله تحديد عمق الاختراق ومدى التشغيل فوق سطح الأرض.وأوضح الخبير أن الجزء التراكمي من صاروخ "ستورم شادو" عبارة عن جسم أسطواني يبلغ طوله نحو نصف متر وبالقطر نفسه تقريبًا، ويتألف الصاروخ كذلك من الرأس الحربي الذي يقع في مقدمة الصاروخ، حيث تعد الغاية من ذلك هو الاختراق للهدف وبعدها التفجير.ووفقا له، فإن دراسة الصاروخ من قبل متخصصين روس ستمكن من اتخاذ إجراءات مضادة للحماية من هذه الأسلحة، بما في ذلك إنشاء ملاجئ ذات الخصائص اللازمة.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة هندية أن استيلاء الجيش الروسي على صاروخ كروز البريطاني "ستورم شادو" هو "انتصار بوتين الكبير".وبحسب تقرير الصحيفة، فإن "قلق المملكة المتحدة بشأن هذه القضية يتفاقم بسبب حقيقة أن القوات الروسية استولت على الصاروخ سليما جزئيا. لذا، تظهر الصور أن الرأس الحربي وذيل جسم الصاروخ وعدد من المكونات الأخرى لـ"ستورم شادو" سليمة تماما".وتشير صحيفة "هندوستان تايمز" إلى أن "الغرب يعتقد أن الصاروخ الذي تم الاستيلاء عليه يمكن أن يكون ذا قيمة استخبارية كبيرة لروسيا. على الرغم من أن المملكة المتحدة ربما نظرت في خطر وقوع الصاروخ بأيدي المتخصصين الروس، إلا أن تصميم الرأس الحربي "ستورم شادو" والمواد التي صنع منها قد يكون موضع اهتمام للروس".وذكرت الصحيفة أن "هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها أسلحة غربية في أيدي المقاتلين الروس. في الأسابيع الأخيرة، استولت روسيا أيضًا على دبابات ليوبارد الألمانية ودبابات برادلي الأمريكية ودمرت".الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخين "ستورم شادو" و21 مسيرة أوكرانيةالعملية العسكرية الروسية الخاصةوصرح دميتري روغوزين، رئيس المركز التقني العسكري في "تسارسكي فولكي" لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن الجيش الروسي استولى على صاروخ "ستورم شادو" بالكامل تقريبًا من خط التماس. ووفقا له، تم تسليم الصاروخ إلى متخصصين لدراسة تصميمه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.أقرا أيضا: بقايا صاروخ "ستورم شادو" الذي قصف به نظام كييف جسر القرم تظهر عليه الدولة المصنعة... فيديوأقرا أيضا: الجيش الروسي يبطل فعالية "ستورم شادو" بعد تفكيكه ودراسة تصميمه
https://sarabic.ae/20240529/إعلام-كييف-تضرب-روسيا-بصواريخ--ستورم-شادو-بموافقة-لندن-1089304907.html
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الجيش الروسي يستولي على رأس حربي لصاروخ "ستورم شادو" البريطاني ويقوم بدراسته

05:14 GMT 07.07.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "ستورم شادو"
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ ستورم شادو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© Sputnik
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كشف مهندس وخبير في الأسلحة العسكرية أن روسيا استولت على معدات وتقنيات تعود لصاروخ "ستورم شادو" البريطاني وتم نقلها إلى المتخصصين للقيام بدراستها بعناية ودقة بهدف معرفة نقاط قوتها وضعفها.
وقال المهندس والخبير العسكري الروسي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن متخصصين روس تسلموا أجزاء من صاروخ "ستورم شادو"، بما فيها الرأس الحربي والصاعق، حيث سيتم من خلاله تحديد عمق الاختراق ومدى التشغيل فوق سطح الأرض.
وأوضح الخبير أن الجزء التراكمي من صاروخ "ستورم شادو" عبارة عن جسم أسطواني يبلغ طوله نحو نصف متر وبالقطر نفسه تقريبًا، ويتألف الصاروخ كذلك من الرأس الحربي الذي يقع في مقدمة الصاروخ، حيث تعد الغاية من ذلك هو الاختراق للهدف وبعدها التفجير.
وأضاف المتخصص بالقول: "إننا ندرك عمق الاختراق ومدى الاستجابة من الصاروخ نفسه وكذلك يتم دراسة أجهزة استشعار الهدف المستخدمة فيه".
ووفقا له، فإن دراسة الصاروخ من قبل متخصصين روس ستمكن من اتخاذ إجراءات مضادة للحماية من هذه الأسلحة، بما في ذلك إنشاء ملاجئ ذات الخصائص اللازمة.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة هندية أن استيلاء الجيش الروسي على صاروخ كروز البريطاني "ستورم شادو" هو "انتصار بوتين الكبير".
أحد أفراد الجيش يمر أمام صاروخ ستورم شادو في معرض فارنبورو الجوي، جنوب غربي لندن 17 يوليو/تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
إعلام: كييف تضرب روسيا بصواريخ "ستورم شادو" بموافقة لندن
29 مايو, 09:52 GMT
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن "قلق المملكة المتحدة بشأن هذه القضية يتفاقم بسبب حقيقة أن القوات الروسية استولت على الصاروخ سليما جزئيا. لذا، تظهر الصور أن الرأس الحربي وذيل جسم الصاروخ وعدد من المكونات الأخرى لـ"ستورم شادو" سليمة تماما".
وتشير صحيفة "هندوستان تايمز" إلى أن "الغرب يعتقد أن الصاروخ الذي تم الاستيلاء عليه يمكن أن يكون ذا قيمة استخبارية كبيرة لروسيا. على الرغم من أن المملكة المتحدة ربما نظرت في خطر وقوع الصاروخ بأيدي المتخصصين الروس، إلا أن تصميم الرأس الحربي "ستورم شادو" والمواد التي صنع منها قد يكون موضع اهتمام للروس".
وذكرت الصحيفة أن "هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها أسلحة غربية في أيدي المقاتلين الروس. في الأسابيع الأخيرة، استولت روسيا أيضًا على دبابات ليوبارد الألمانية ودبابات برادلي الأمريكية ودمرت".
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخين "ستورم شادو" و21 مسيرة أوكرانيةالعملية العسكرية الروسية الخاصة
وصرح دميتري روغوزين، رئيس المركز التقني العسكري في "تسارسكي فولكي" لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن الجيش الروسي استولى على صاروخ "ستورم شادو" بالكامل تقريبًا من خط التماس. ووفقا له، تم تسليم الصاروخ إلى متخصصين لدراسة تصميمه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
أقرا أيضا: بقايا صاروخ "ستورم شادو" الذي قصف به نظام كييف جسر القرم تظهر عليه الدولة المصنعة... فيديو
أقرا أيضا: الجيش الروسي يبطل فعالية "ستورم شادو" بعد تفكيكه ودراسة تصميمه
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