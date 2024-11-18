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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241118/صحيفة-فرنسية-تحذف-معلومات-حول-تفويض-فرنسا-وبريطانيا-بضرب-العمق-الروسي-1094899656.html
صحيفة فرنسية تحذف معلومات حول تفويض فرنسا وبريطانيا بضرب العمق الروسي
صحيفة فرنسية تحذف معلومات حول تفويض فرنسا وبريطانيا بضرب العمق الروسي
سبوتنيك عربي
حذفت صحيفة فرنسية معلومات من موقعها الإلكتروني تضمنت أخبارا حول سماح فرنسا وبريطانيا لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T10:04+0000
2024-11-18T10:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في النسخة الأصلية من المقال الذي نشرته صحيفة " لوفيغارو"، نص مفاده: "فرنسا وبريطانيا أعطتا الإذن لأوكرانيا باستهداف العمق الروسي باستخدام صواريخ "سكالب/ستورم شادو".ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، فإن بايدن أذن لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية البعيدة المدى.ووفقا للصحيفة، فإن بايدن اتخذ مثل هذه الخطوة بعد تقارير حول "وصول أفراد عسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى مقاطعة كورسك"، ومن المفترض أن تقوم وحدة القوات المسلحة الأوكرانية بضرب القوات الروسية والمقاتلين الكوريين المزعومين الموجودين في المنطقة.من جانبها، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن واشنطن مررت معلومات حول هذا القرار إلى كييف قبل نحو ثلاثة أيام.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد أن دول حلف شمال الأطلسي لا تناقش فقط إمكانية استخدام الأسلحة البعيدة المدى من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بل أيضًا التورط المباشر في الصراع في أوكرانيا.وأشار بوتين إلى أن نظام كييف يقوم بالفعل بضرب الأراضي الروسية بطائرات دون طيار ووسائل أخرى.وأوضح الرئيس الروسي أنه عندما يتعلق الأمر باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى غربية الصنع، فإن ذلك يتطلب مشاركة مباشرة من العسكريين الغربيين، الذين يمكنهم إدخال التعليمات إلى أنظمة الصواريخ، مؤكدا أن تدخل الناتو في العمليات العسكرية ضد روسيا سيغير جوهر الصراع بشكل جذري، ليصبح الغرب، ممثلًا في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، في حالة حرب مباشرة مع روسيا.الكرملين: الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها تتخذ خطوات لمواصلة إثارة الصراعبوريل: أؤيد رفع القيود على توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية
https://sarabic.ae/20241117/إعلام-فرنسا-وبريطانيا-تسمحان-لكييف-بشن-ضربات-في-العمق-الروسي-باستخدام-أسلحتهما-1094885964.html
https://sarabic.ae/20241117/الدوما-الروسي-سماح-بايدن-لنظام-كييف-باستخدام-صواريخ-أتاكمز-على-الأراضي-الروسية-يستلزم-ردا-قاسيا-1094885785.html
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صحيفة فرنسية تحذف معلومات حول تفويض فرنسا وبريطانيا بضرب العمق الروسي

10:04 GMT 18.11.2024
© AP Photo / HOطائرة تورنيدو GR4 تحمل صواريخ ستورم شادو ستورم صواريخ بريمستون
طائرة تورنيدو GR4 تحمل صواريخ ستورم شادو ستورم صواريخ بريمستون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / HO
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حذفت صحيفة فرنسية معلومات من موقعها الإلكتروني تضمنت أخبارا حول سماح فرنسا وبريطانيا لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.
وجاء في النسخة الأصلية من المقال الذي نشرته صحيفة " لوفيغارو"، نص مفاده: "فرنسا وبريطانيا أعطتا الإذن لأوكرانيا باستهداف العمق الروسي باستخدام صواريخ "سكالب/ستورم شادو".

ولكن بعد التحديث، تم تعديل المقال ليشير فقط إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، هو من أعطى الإذن باستخدام الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى، وفقا لتقارير من صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "فرانس برس".

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، فإن بايدن أذن لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية البعيدة المدى.
ووفقا للصحيفة، فإن بايدن اتخذ مثل هذه الخطوة بعد تقارير حول "وصول أفراد عسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى مقاطعة كورسك"، ومن المفترض أن تقوم وحدة القوات المسلحة الأوكرانية بضرب القوات الروسية والمقاتلين الكوريين المزعومين الموجودين في المنطقة.
صواريخ ستورم شادو/ سكالب التي تستخدمها مقاتلات رافال الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: فرنسا وبريطانيا تسمحان لكييف بشن ضربات في العمق الروسي باستخدام أسلحتهما
أمس, 20:24 GMT
من جانبها، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن واشنطن مررت معلومات حول هذا القرار إلى كييف قبل نحو ثلاثة أيام.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد أن دول حلف شمال الأطلسي لا تناقش فقط إمكانية استخدام الأسلحة البعيدة المدى من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بل أيضًا التورط المباشر في الصراع في أوكرانيا.
مبنى الدوما (مجلس النواب الروسي) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدوما الروسي: سماح بايدن لنظام كييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" على الأراضي الروسية يستلزم ردا قاسيا
أمس, 19:59 GMT
وأشار بوتين إلى أن نظام كييف يقوم بالفعل بضرب الأراضي الروسية بطائرات دون طيار ووسائل أخرى.

وأوضح الرئيس الروسي أنه عندما يتعلق الأمر باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى غربية الصنع، فإن ذلك يتطلب مشاركة مباشرة من العسكريين الغربيين، الذين يمكنهم إدخال التعليمات إلى أنظمة الصواريخ، مؤكدا أن تدخل الناتو في العمليات العسكرية ضد روسيا سيغير جوهر الصراع بشكل جذري، ليصبح الغرب، ممثلًا في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، في حالة حرب مباشرة مع روسيا.
الكرملين: الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها تتخذ خطوات لمواصلة إثارة الصراع
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