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بوتين يبحث مع رئيس الوزراء العراقي قضايا الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق
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الكرملين: إدارة بايدن "تصب الزيت على نار" الصراع الأوكراني
الكرملين: إدارة بايدن "تصب الزيت على نار" الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، تواصل صب "الزيت على نار" الصراع في أوكرانيا، وهناك... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T09:46+0000
2024-11-21T09:46+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين عندما سُئل عن الاستخدام المزعوم لصواريخ "ستورم شادو" ضد أهداف في روسيا: "هناك تصعيد جديد يحدث، وهذا موقف غير مسؤول للغاية تتخذه الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها. إنهم يواصلون صب الزيت على نار الصراع الأوكراني، ويمنعون بكل الطرق الممكنة، على الأقل، بعض الديناميكيات نحو إيقافه".وأضاف: "وفي ذات الوقت، يستخدمون أوكرانيا كأداة بأيديهم في حربهم مع روسيا الاتحادية".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثلين للإدارة الأمريكية، لم تسمهم، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية.وفي وقت لاحق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه في ليلة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شّنت القوات المسلحة الأوكرانية ضربة بـ6 صواريخ باليستية من طراز "أتاكمز" على مقاطعة بريانسك الروسية.وبحسب الوزارة، فإنه نتيجة المعركة المضادة للصواريخ، أسقطت الأطقم القتالية لنظام الدفاع الجوي "إس-400"، ونظام الدفاع الجوي "بانتسير" 5 صواريخ وألحقت أضرارًا بواحد. وسقطت شظايا الصاروخ على المنطقة الفنية لمنشأة عسكرية في مقاطعة بريانسك، ما أدى إلى نشوب حريق تم إخماده على الفور، ولا يوجد ضحايا أو دمار في المنطقة.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعليقا على استخدام صواريخ "أتاكمز" في الضربة على أراضي مقاطعة بريانسك، إن هذه إشارة إلى أن الغرب يريد التصعيد.وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن السماح بضرب عمق الأراضي الروسية، إذا تم قبوله، يعني جولة جديدة من التوتر.الخصائص التقنية لصواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو" و"سكالب" إعلام: فرنسا وبريطانيا تسمحان لكييف بشن ضربات في العمق الروسي باستخدام أسلحتهما
https://sarabic.ae/20240911/إعلام-بريطانيا-ستسمح-لكييف-باستخدام-صواريخ-ستورم-شادو-لضرب-روسيا-1092623833.html
https://sarabic.ae/20241119/الدفاع-الروسية-شظايا-صاروخ-أتاكمز-سقطت-على-موقع-فني-عسكري-ولا-يوجد-ضحايا-1094956241.html
https://sarabic.ae/20240916/خبراء-روس-يفككون-أسرار-الرأس-الحربي-لصاروخ-ستورم-شادو-1092777221.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: إدارة بايدن "تصب الزيت على نار" الصراع الأوكراني

09:46 GMT 21.11.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، تواصل صب "الزيت على نار" الصراع في أوكرانيا، وهناك تصعيد جديد يحدث.
وقال بيسكوف للصحفيين عندما سُئل عن الاستخدام المزعوم لصواريخ "ستورم شادو" ضد أهداف في روسيا: "هناك تصعيد جديد يحدث، وهذا موقف غير مسؤول للغاية تتخذه الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها. إنهم يواصلون صب الزيت على نار الصراع الأوكراني، ويمنعون بكل الطرق الممكنة، على الأقل، بعض الديناميكيات نحو إيقافه".
وأضاف: "وفي ذات الوقت، يستخدمون أوكرانيا كأداة بأيديهم في حربهم مع روسيا الاتحادية".

وذكرت صحيفة الـ"تايمز" البريطانية، يوم أمس الأربعاء، نقلا عن مصادر في الحكومة البريطانية، أنه "من المتوقع أن تسمح الولايات المتحدة لأوكرانيا باستخدام صواريخ "ستورم شادو" البريطانية طويلة المدى لتوجيه ضربات في عمق الأراضي الروسية، حيث لم يعد لدى واشنطن أي اعتراضات على هذه المسألة".

صاروخ ستورم شادو البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
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إعلام: بريطانيا ستسمح لكييف باستخدام صواريخ "ستورم شادو" لضرب روسيا
11 سبتمبر, 19:58 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثلين للإدارة الأمريكية، لم تسمهم، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، شنّت لأول مرة هجومًا بصواريخ "أتاكمز" البالستية على الأراضي الروسية.

منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس-400 في ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: شظايا صاروخ "أتاكمز" تسقط على موقع فني عسكري ولا يوجد ضحايا
19 نوفمبر, 12:03 GMT
وفي وقت لاحق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه في ليلة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شّنت القوات المسلحة الأوكرانية ضربة بـ6 صواريخ باليستية من طراز "أتاكمز" على مقاطعة بريانسك الروسية.
وبحسب الوزارة، فإنه نتيجة المعركة المضادة للصواريخ، أسقطت الأطقم القتالية لنظام الدفاع الجوي "إس-400"، ونظام الدفاع الجوي "بانتسير" 5 صواريخ وألحقت أضرارًا بواحد. وسقطت شظايا الصاروخ على المنطقة الفنية لمنشأة عسكرية في مقاطعة بريانسك، ما أدى إلى نشوب حريق تم إخماده على الفور، ولا يوجد ضحايا أو دمار في المنطقة.
الخبراء الروس يعرضون لأول مرة الهيكل الداخلي لصواريخ كروز ستورم شادو، وقام مراسلو سبوتنيك بتصوير عملية تفكيك القذيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
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خبراء روس يفككون أسرار الرأس الحربي لصاروخ "ستورم شادو"
16 سبتمبر, 12:44 GMT
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعليقا على استخدام صواريخ "أتاكمز" في الضربة على أراضي مقاطعة بريانسك، إن هذه إشارة إلى أن الغرب يريد التصعيد.
وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن السماح بضرب عمق الأراضي الروسية، إذا تم قبوله، يعني جولة جديدة من التوتر.
الخصائص التقنية لصواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو" و"سكالب"
إعلام: فرنسا وبريطانيا تسمحان لكييف بشن ضربات في العمق الروسي باستخدام أسلحتهما
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