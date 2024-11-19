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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا على هامش قمة "مجموعة العشرين"
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241119/الدفاع-الروسية-شظايا-صاروخ-أتاكمز-سقطت-على-موقع-فني-عسكري-ولا-يوجد-ضحايا-1094956241.html
الدفاع الروسية: شظايا صاروخ "أتاكمز" تسقط على موقع فني عسكري ولا يوجد ضحايا
الدفاع الروسية: شظايا صاروخ "أتاكمز" تسقط على موقع فني عسكري ولا يوجد ضحايا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت منشأة في مقاطعة بريانسك الروسية، بـ6 صواريخ "أتاكمز" ليلاً. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T12:03+0000
2024-11-19T12:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع: "ضرب العدو الليلة في الساعة 3:25 صباحاً، منشأة على أراضي مقاطعة بريانسك بـ6 صواريخ بالستية. ووفقًا للبيانات المؤكدة، تم استخدام صواريخ تكتيكية عملياتية - تكتيكية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع".وتابعت: "وسقطت شظايا الصاروخ على الأراضي التقنية لمنشأة عسكرية في مقاطعة بريانسك، ما تسبب في نشوب حريق، وتم إخماده على الفور".وأكدت الدفاع الروسية أن ههجوم القوات الأوكرانية على مقاطعة بريانسك بصواريخ "أتاكمز" لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية.وفي وقت سابق من اليوم، زعمت وسائل إعلام أوكرانية أن قوات نظام كييف استخدمت صواريخ "أتاكمز" لأول مرة لضرب عمق روسيا.ووفقا للمصادر، من المرجح أن "يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن "قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي".تقرير: حليف ترامب يصل إلى الشرق الأوسط أملا في إنعاش التطبيع بين السعودية وإسرائيلضابط استخبارات أمريكي: السماح لكييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" بمثابة انتحارملياردير أمريكي: بايدن نكث بوعده لترامب عبر قرار "أتاكمز"موسكو: استخدام كييف للصواريخ بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية سيغير جوهر الصراع بشكل جذري
https://sarabic.ae/20241118/زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-لتدمير-الناتو-بعد-موافقة-واشنطن-باستخدام-صواريخ-أتاكمز-1094898420.html
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روسيا

الدفاع الروسية: شظايا صاروخ "أتاكمز" تسقط على موقع فني عسكري ولا يوجد ضحايا

12:03 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 12:23 GMT 19.11.2024)
© Sputnik . Grigoriy Sisoev / الانتقال إلى بنك الصور منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-400" في ضواحي موسكو، روسيا
 منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس-400 في ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت منشأة في مقاطعة بريانسك الروسية، بـ6 صواريخ "أتاكمز" ليلاً.
وقالت وزارة الدفاع: "ضرب العدو الليلة في الساعة 3:25 صباحاً، منشأة على أراضي مقاطعة بريانسك بـ6 صواريخ بالستية. ووفقًا للبيانات المؤكدة، تم استخدام صواريخ تكتيكية عملياتية - تكتيكية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع".

وأضافت: "أسقطت طواقم "إس-400" و"بانتسير" للدفاع الجوي، 5 صواريخ من طراز "أتاكمز"، وتتضرر صاروخ واحد".

وتابعت: "وسقطت شظايا الصاروخ على الأراضي التقنية لمنشأة عسكرية في مقاطعة بريانسك، ما تسبب في نشوب حريق، وتم إخماده على الفور".
وأكدت الدفاع الروسية أن ههجوم القوات الأوكرانية على مقاطعة بريانسك بصواريخ "أتاكمز" لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية.
هبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة يوروفايتر تايفون الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـالناتو في ألبانيا غربي البلقان. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زعيم حزب فرنسي يدعو لتدمير الناتو بعد موافقة واشنطن باستخدام صواريخ "أتاكمز"
أمس, 09:23 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، زعمت وسائل إعلام أوكرانية أن قوات نظام كييف استخدمت صواريخ "أتاكمز" لأول مرة لضرب عمق روسيا.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أول أمس الأحد، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لم تذكر أسماءهم، أن "بايدن سمح لأول مرة باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب روسيا".
ووفقا للمصادر، من المرجح أن "يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن "قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي".
تقرير: حليف ترامب يصل إلى الشرق الأوسط أملا في إنعاش التطبيع بين السعودية وإسرائيل
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موسكو: استخدام كييف للصواريخ بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية سيغير جوهر الصراع بشكل جذري
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