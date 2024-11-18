https://sarabic.ae/20241118/زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-لتدمير-الناتو-بعد-موافقة-واشنطن-باستخدام-صواريخ-أتاكمز-1094898420.html
زعيم حزب فرنسي يدعو لتدمير الناتو بعد موافقة واشنطن باستخدام صواريخ "أتاكمز"
زعيم حزب فرنسي يدعو لتدمير الناتو بعد موافقة واشنطن باستخدام صواريخ "أتاكمز"
سبوتنيك عربي
دعا زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، السياسيين الغربيين إلى التخلص من الناتو إلى الأبد، بعد أن سمحت الولايات المتحدة بشن هجمات على روسيا بصواريخ... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T09:23+0000
2024-11-18T09:23+0000
2024-11-18T09:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال فيليبو على منصة "إكس": "نحن بحاجة إلى أشخاص عقلاء للاستيلاء على السلطة بأيديهم والتخلص من الناتو مرة واحدة وإلى الأبد".وأضاف: "كنا نتوقع ذلك: جنونهم لا حدود له!".كما استذكر كلام المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه إذا سمح لأوكرانيا بشن هجمات صاروخية بعيدة المدى على روسيا، فإن ذلك سيعتبر دخولا فعليا لدول الناتو في صراع مسلح مع روسيا، وسيكون الرد من الجانب الروسي حتميا ومدمرا.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، بأن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية البعيدة المدى لضرب مقاطعة كورسك، ما أثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع، واستخدام هذه الأسلحة في مناطق أخرى، وبحسب التقارير فإنه من المقرر تنفيذ الضربات في الأيام المقبلة.واعتبر رئيس لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأحد، أن الإذن الأمريكي المحتمل بشن ضربات صاروخية من طراز "أتاكمز" على الأراضي الروسية سوف يستلزم حتما ردا قاسيًا.تصويت... برأيك ما سبب توقيت قرار بايدن بالسماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى؟إعلام: بايدن يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا لأول مرة
https://sarabic.ae/20241118/ضابط-استخبارات-أمريكي-السماح-لكييف-باستخدام-صواريخ-أتاكمز-بمثابة-انتحار----1094896585.html
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روسيا, العالم, الناتو
زعيم حزب فرنسي يدعو لتدمير الناتو بعد موافقة واشنطن باستخدام صواريخ "أتاكمز"
دعا زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، السياسيين الغربيين إلى التخلص من الناتو إلى الأبد، بعد أن سمحت الولايات المتحدة بشن هجمات على روسيا بصواريخ "أتاكمز".
وقال فيليبو على منصة "إكس": "نحن بحاجة إلى أشخاص عقلاء للاستيلاء على السلطة بأيديهم والتخلص من الناتو مرة واحدة وإلى الأبد".
ووفقا له، من خلال السماح لأوكرانيا بشن هجمات بصواريخ "أتاكمز" على الأراضي الروسية، تحاول "الدولة العميقة"، جنبًا إلى جنب مع الرئيس الأمريكي الدمية جو بايدن، إثارة بداية حرب عالمية ثالثة قبل وصول دونالد ترامب إلى السلطة.
وأضاف: "كنا نتوقع ذلك: جنونهم لا حدود له!".
وقال في منشور آخر: "دعونا نوقف هذا الجنون! السلام والانسحاب من الناتو!".
كما استذكر كلام المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه إذا سمح لأوكرانيا بشن هجمات صاروخية بعيدة المدى على روسيا، فإن ذلك سيعتبر دخولا فعليا لدول الناتو في صراع مسلح مع روسيا، وسيكون الرد من الجانب الروسي حتميا ومدمرا.
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، بأن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية البعيدة المدى لضرب مقاطعة كورسك، ما أثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع، واستخدام هذه الأسلحة في مناطق أخرى، وبحسب التقارير فإنه من المقرر تنفيذ الضربات في الأيام المقبلة.
وزعمت صحيفة فرنسية أن فرنسا وبريطانيا سمحتا أيضًا لأوكرانيا بشن ضربات على الأراضي الروسية باستخدام أسلحتهما البعيدة المدى.
واعتبر رئيس لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأحد، أن الإذن الأمريكي المحتمل بشن ضربات صاروخية من طراز "أتاكمز" على الأراضي الروسية سوف يستلزم حتما ردا قاسيًا.