زعيم حزب فرنسي يدعو لتدمير الناتو بعد موافقة واشنطن باستخدام صواريخ "أتاكمز"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان 15 قرية في جنوب لبنان بإخلائها فوراً، ووزير الدفاع الإيراني يجري عدد من اللقاءات والمشاروات في دمشق
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241118/زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-لتدمير-الناتو-بعد-موافقة-واشنطن-باستخدام-صواريخ-أتاكمز-1094898420.html
زعيم حزب فرنسي يدعو لتدمير الناتو بعد موافقة واشنطن باستخدام صواريخ "أتاكمز"
زعيم حزب فرنسي يدعو لتدمير الناتو بعد موافقة واشنطن باستخدام صواريخ "أتاكمز"
سبوتنيك عربي
دعا زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، السياسيين الغربيين إلى التخلص من الناتو إلى الأبد، بعد أن سمحت الولايات المتحدة بشن هجمات على روسيا بصواريخ... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T09:23+0000
2024-11-18T09:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086683602_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6abc069d0e66c79f14e714935408874.jpg
وقال فيليبو على منصة "إكس": "نحن بحاجة إلى أشخاص عقلاء للاستيلاء على السلطة بأيديهم والتخلص من الناتو مرة واحدة وإلى الأبد".وأضاف: "كنا نتوقع ذلك: جنونهم لا حدود له!".كما استذكر كلام المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه إذا سمح لأوكرانيا بشن هجمات صاروخية بعيدة المدى على روسيا، فإن ذلك سيعتبر دخولا فعليا لدول الناتو في صراع مسلح مع روسيا، وسيكون الرد من الجانب الروسي حتميا ومدمرا.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، بأن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية البعيدة المدى لضرب مقاطعة كورسك، ما أثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع، واستخدام هذه الأسلحة في مناطق أخرى، وبحسب التقارير فإنه من المقرر تنفيذ الضربات في الأيام المقبلة.واعتبر رئيس لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأحد، أن الإذن الأمريكي المحتمل بشن ضربات صاروخية من طراز "أتاكمز" على الأراضي الروسية سوف يستلزم حتما ردا قاسيًا.تصويت... برأيك ما سبب توقيت قرار بايدن بالسماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى؟إعلام: بايدن يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا لأول مرة
https://sarabic.ae/20241118/ضابط-استخبارات-أمريكي-السماح-لكييف-باستخدام-صواريخ-أتاكمز-بمثابة-انتحار----1094896585.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086683602_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6854a55e0336735d0b5f23e9e071c3e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الناتو
روسيا, العالم, الناتو

زعيم حزب فرنسي يدعو لتدمير الناتو بعد موافقة واشنطن باستخدام صواريخ "أتاكمز"

09:23 GMT 18.11.2024
© AP Photo / Armando Babaniهبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة "يوروفايتر تايفون" الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـ"الناتو" في ألبانيا غربي البلقان.
هبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة يوروفايتر تايفون الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـالناتو في ألبانيا غربي البلقان. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Armando Babani
تابعنا عبر
دعا زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، السياسيين الغربيين إلى التخلص من الناتو إلى الأبد، بعد أن سمحت الولايات المتحدة بشن هجمات على روسيا بصواريخ "أتاكمز".
وقال فيليبو على منصة "إكس": "نحن بحاجة إلى أشخاص عقلاء للاستيلاء على السلطة بأيديهم والتخلص من الناتو مرة واحدة وإلى الأبد".

ووفقا له، من خلال السماح لأوكرانيا بشن هجمات بصواريخ "أتاكمز" على الأراضي الروسية، تحاول "الدولة العميقة"، جنبًا إلى جنب مع الرئيس الأمريكي الدمية جو بايدن، إثارة بداية حرب عالمية ثالثة قبل وصول دونالد ترامب إلى السلطة.

وأضاف: "كنا نتوقع ذلك: جنونهم لا حدود له!".

وقال في منشور آخر: "دعونا نوقف هذا الجنون! السلام والانسحاب من الناتو!".

كما استذكر كلام المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه إذا سمح لأوكرانيا بشن هجمات صاروخية بعيدة المدى على روسيا، فإن ذلك سيعتبر دخولا فعليا لدول الناتو في صراع مسلح مع روسيا، وسيكون الرد من الجانب الروسي حتميا ومدمرا.
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
ضابط استخبارات أمريكي: السماح لكييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" بمثابة انتحار
08:45 GMT
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، بأن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية البعيدة المدى لضرب مقاطعة كورسك، ما أثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع، واستخدام هذه الأسلحة في مناطق أخرى، وبحسب التقارير فإنه من المقرر تنفيذ الضربات في الأيام المقبلة.

وزعمت صحيفة فرنسية أن فرنسا وبريطانيا سمحتا أيضًا لأوكرانيا بشن ضربات على الأراضي الروسية باستخدام أسلحتهما البعيدة المدى.

واعتبر رئيس لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأحد، أن الإذن الأمريكي المحتمل بشن ضربات صاروخية من طراز "أتاكمز" على الأراضي الروسية سوف يستلزم حتما ردا قاسيًا.
تصويت... برأيك ما سبب توقيت قرار بايدن بالسماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى؟
إعلام: بايدن يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا لأول مرة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:26 GMTПоследствия авиаударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала