https://sarabic.ae/20241118/زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-لتدمير-الناتو-بعد-موافقة-واشنطن-باستخدام-صواريخ-أتاكمز-1094898420.html

زعيم حزب فرنسي يدعو لتدمير الناتو بعد موافقة واشنطن باستخدام صواريخ "أتاكمز"

زعيم حزب فرنسي يدعو لتدمير الناتو بعد موافقة واشنطن باستخدام صواريخ "أتاكمز"

سبوتنيك عربي

دعا زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، السياسيين الغربيين إلى التخلص من الناتو إلى الأبد، بعد أن سمحت الولايات المتحدة بشن هجمات على روسيا بصواريخ... 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T09:23+0000

2024-11-18T09:23+0000

2024-11-18T09:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الناتو

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وقال فيليبو على منصة "إكس": "نحن بحاجة إلى أشخاص عقلاء للاستيلاء على السلطة بأيديهم والتخلص من الناتو مرة واحدة وإلى الأبد".وأضاف: "كنا نتوقع ذلك: جنونهم لا حدود له!".كما استذكر كلام المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه إذا سمح لأوكرانيا بشن هجمات صاروخية بعيدة المدى على روسيا، فإن ذلك سيعتبر دخولا فعليا لدول الناتو في صراع مسلح مع روسيا، وسيكون الرد من الجانب الروسي حتميا ومدمرا.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، بأن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية البعيدة المدى لضرب مقاطعة كورسك، ما أثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع، واستخدام هذه الأسلحة في مناطق أخرى، وبحسب التقارير فإنه من المقرر تنفيذ الضربات في الأيام المقبلة.واعتبر رئيس لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأحد، أن الإذن الأمريكي المحتمل بشن ضربات صاروخية من طراز "أتاكمز" على الأراضي الروسية سوف يستلزم حتما ردا قاسيًا.تصويت... برأيك ما سبب توقيت قرار بايدن بالسماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى؟إعلام: بايدن يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا لأول مرة

https://sarabic.ae/20241118/ضابط-استخبارات-أمريكي-السماح-لكييف-باستخدام-صواريخ-أتاكمز-بمثابة-انتحار----1094896585.html

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