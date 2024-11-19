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ملياردير أمريكي: بايدن نكث بوعده لترامب عبر قرار "أتاكمز"
ملياردير أمريكي: بايدن نكث بوعده لترامب عبر قرار "أتاكمز"
سبوتنيك عربي
أكد الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس، أن "الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، نكث بوعده بمساعدة رئيس الدولة المقبل دونالد ترامب، في نقل السلطة، من خلال السماح لكييف... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T06:44+0000
2024-11-19T06:44+0000
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وعلّق رجل الأعمال الأمريكي على تصريح عضو الكونغرس مايكل والتز، الذي سيعينه ترامب، مستشارًا للأمن القومي، إذ قال والتز على قناة "فوكس نيوز"، إنه لم يتلق أي تعليمات أولية من إدارة بايدن، فيما يتعلق بتوجيه ضربات إلى عمق روسيا.وكتب ساكس عبر منصة "إكس": "قبل يومين فقط، التقى الرئيس بايدن، بالرئيس ترامب... ووعد بالمساعدة الكاملة في نقل السلطة، ومع ذلك، قام بايدن بتصعيد الصراع مع روسيا، حتى دون أن يقدم أي إحاطة (لفريق ترامب). لقد تم نكث الوعد بالمساعدة، باعتباره كذبة".وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية لقطات للقاء، الذي جمع ترامب ببايدن، للمرة الأولى منذ الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث تم اللقاء في أجواء ودّية تصافح خلالها الرئيسان، كما هنأ بايدن ترامب على فوزه بالرئاسة، قائلاً له إنه يتطلع إلى "انتقال سلمي للسلطة".ووفقا للمصادر، من المرجح أن "يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن "قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي".تقرير: حليف ترامب يصل إلى الشرق الأوسط أملا في إنعاش التطبيع بين السعودية وإسرائيلضابط استخبارات أمريكي: السماح لكييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" بمثابة انتحار
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا

ملياردير أمريكي: بايدن نكث بوعده لترامب عبر قرار "أتاكمز"

06:44 GMT 19.11.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، الأربعاء 13 نوفمبر 2024، في واشنطن.
الرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، الأربعاء 13 نوفمبر 2024، في واشنطن. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أكد الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس، أن "الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، نكث بوعده بمساعدة رئيس الدولة المقبل دونالد ترامب، في نقل السلطة، من خلال السماح لكييف بشن هجمات بصواريخ "أتاكمز" في عمق الأراضي الروسية".
وعلّق رجل الأعمال الأمريكي على تصريح عضو الكونغرس مايكل والتز، الذي سيعينه ترامب، مستشارًا للأمن القومي، إذ قال والتز على قناة "فوكس نيوز"، إنه لم يتلق أي تعليمات أولية من إدارة بايدن، فيما يتعلق بتوجيه ضربات إلى عمق روسيا.

ووصف والتز، قرار البيت الأبيض بأنه "خطوة أخرى في تصعيد الصراع مع روسيا"، وقال إن "الإدارة الجديدة ستفكر بشكل استراتيجي في تنظيم عملية السلام بأوكرانيا".

وكتب ساكس عبر منصة "إكس": "قبل يومين فقط، التقى الرئيس بايدن، بالرئيس ترامب... ووعد بالمساعدة الكاملة في نقل السلطة، ومع ذلك، قام بايدن بتصعيد الصراع مع روسيا، حتى دون أن يقدم أي إحاطة (لفريق ترامب). لقد تم نكث الوعد بالمساعدة، باعتباره كذبة".

والتقى بايدن وترامب في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، وجرى خلال المحادثات "بحث الانتقال السلمي للسلطة في البلاد، فضلا عن السياسة الخارجية". وبحسب مستشار البيت الأبيض جيك سوليفان، أكد بايدن في محادثة مع ترامب، على "أهمية دعم أوكرانيا لأمن الولايات المتحدة".

هبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة يوروفايتر تايفون الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـالناتو في ألبانيا غربي البلقان. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زعيم حزب فرنسي يدعو لتدمير الناتو بعد موافقة واشنطن باستخدام صواريخ "أتاكمز"
أمس, 09:23 GMT
وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية لقطات للقاء، الذي جمع ترامب ببايدن، للمرة الأولى منذ الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث تم اللقاء في أجواء ودّية تصافح خلالها الرئيسان، كما هنأ بايدن ترامب على فوزه بالرئاسة، قائلاً له إنه يتطلع إلى "انتقال سلمي للسلطة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أول أمس الأحد، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لم تذكر أسماءهم، أن "بايدن سمح لأول مرة باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب روسيا".

ووفقا للمصادر، من المرجح أن "يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن "قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي".
تقرير: حليف ترامب يصل إلى الشرق الأوسط أملا في إنعاش التطبيع بين السعودية وإسرائيل
ضابط استخبارات أمريكي: السماح لكييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" بمثابة انتحار
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