https://sarabic.ae/20241119/ملياردير-أمريكي-بايدن-نكث-بوعده-لترامب-عبر-قرار-أتاكمز-1094934956.html

ملياردير أمريكي: بايدن نكث بوعده لترامب عبر قرار "أتاكمز"

ملياردير أمريكي: بايدن نكث بوعده لترامب عبر قرار "أتاكمز"

سبوتنيك عربي

أكد الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس، أن "الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، نكث بوعده بمساعدة رئيس الدولة المقبل دونالد ترامب، في نقل السلطة، من خلال السماح لكييف... 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T06:44+0000

2024-11-19T06:44+0000

2024-11-19T06:44+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

روسيا

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وعلّق رجل الأعمال الأمريكي على تصريح عضو الكونغرس مايكل والتز، الذي سيعينه ترامب، مستشارًا للأمن القومي، إذ قال والتز على قناة "فوكس نيوز"، إنه لم يتلق أي تعليمات أولية من إدارة بايدن، فيما يتعلق بتوجيه ضربات إلى عمق روسيا.وكتب ساكس عبر منصة "إكس": "قبل يومين فقط، التقى الرئيس بايدن، بالرئيس ترامب... ووعد بالمساعدة الكاملة في نقل السلطة، ومع ذلك، قام بايدن بتصعيد الصراع مع روسيا، حتى دون أن يقدم أي إحاطة (لفريق ترامب). لقد تم نكث الوعد بالمساعدة، باعتباره كذبة".وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية لقطات للقاء، الذي جمع ترامب ببايدن، للمرة الأولى منذ الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث تم اللقاء في أجواء ودّية تصافح خلالها الرئيسان، كما هنأ بايدن ترامب على فوزه بالرئاسة، قائلاً له إنه يتطلع إلى "انتقال سلمي للسلطة".ووفقا للمصادر، من المرجح أن "يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن "قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي".تقرير: حليف ترامب يصل إلى الشرق الأوسط أملا في إنعاش التطبيع بين السعودية وإسرائيلضابط استخبارات أمريكي: السماح لكييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" بمثابة انتحار

https://sarabic.ae/20241118/زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-لتدمير-الناتو-بعد-موافقة-واشنطن-باستخدام-صواريخ-أتاكمز-1094898420.html

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