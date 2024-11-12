وسائل إعلام تكشف عما سيقوم به ترامب في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الجديدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع مدير مكتب إذاعة سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ ديمتري تاراسوف
13:07 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع السكرتير الاعلامي لمكتب سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ أنيس صافية
13:16 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو أحرق كل مراكب العودة في حرب تختلف عن كل سابقاتها
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
شبح الإصابات يخيّم على ريال مدريد وخسائر مانشستر سيتي تتوالى
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: النازية تعيد صيغتها من جديد ولا بد من قرار أممي يضع حدا لها على المستويين الرسمي والشعبي
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
القمة العربية الإسلامية تطالب بوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241112/وسائل-إعلام-تكشف-عما-سيقوم-به-ترامب-في-اليوم-الأول-من-ولايته-الرئاسية-الجديدة--1094733101.html
وسائل إعلام تكشف عما سيقوم به ترامب في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الجديدة
وسائل إعلام تكشف عما سيقوم به ترامب في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الجديدة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عما سيقوم به، دونالد ترامب، في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الجديدة. 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T16:04+0000
2024-11-12T16:04+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
سياسة
سياسة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091692427_0:0:1101:620_1920x0_80_0_0_4239bb282a5d47b4834df8275ee268e9.jpg
نقلت إحدى الصحف الغربية، عن ثلاثة مصادر مطلعة على الوضع الأمريكي أن دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، سيتخذ في يومه الأول في البيت الأبيض عددا من الإجراءات تهدف إلى تعزيز قوانين الهجرة، وتقليص برامج الرئيس جو بايدن، الرئيسية لقبول المهاجرين.وجاء في منشور الصحيفة: "سيُمنح ضباط الهجرة الفيدراليون مزيدًا من الحرية لاعتقال الأشخاص الذين ليس لديهم سجلات جنائية، ونشر القوات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، واستئناف بناء الجدار الحدودي". وبحسب الصحيفة الغربية، يعتزم ترامب إرسال قوات الحرس الوطني إلى الحدود، وإعلان حالة الطوارئ فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية من أجل الحصول على الأموال اللازمة لبناء الجدار.ووفقا للصحيفة، يمكن إعطاء الأولوية لموقع في ولاية أريزونا، حيث يعارض الحاكم الديمقراطي للولاية الإجراءات المناهضة للهجرة.وفاز دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة، في 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام 4 سنوات.إعلام: ترامب بصدد اختيار أعضاء الحكومة وفقا لمعيار "الولاء"ترامب ينفي تقارير عن عزمه دعوة بومبيو وهيلي للانضمام إلى إدارته الجديدة
https://sarabic.ae/20241112/الحكومة-الإيرانية-على-ترامب-تجنب-أي-مسار-خاطئ-قد-ينتهك-حقوقنا-1094711074.html
https://sarabic.ae/20241109/إعلام-ترامب-بدأ-في-تغيير-المسار-بشأن-أوكرانيا-1094621570.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091692427_26:0:1005:734_1920x0_80_0_0_f486cf1b21758128471ecc63e54839bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, سياسة, سياسة
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, سياسة, سياسة

وسائل إعلام تكشف عما سيقوم به ترامب في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الجديدة

16:04 GMT 12.11.2024
© AP Photo / Rick Bowmerالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Rick Bowmer
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عما سيقوم به، دونالد ترامب، في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الجديدة.
نقلت إحدى الصحف الغربية، عن ثلاثة مصادر مطلعة على الوضع الأمريكي أن دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، سيتخذ في يومه الأول في البيت الأبيض عددا من الإجراءات تهدف إلى تعزيز قوانين الهجرة، وتقليص برامج الرئيس جو بايدن، الرئيسية لقبول المهاجرين.
وجاء في منشور الصحيفة: "سيُمنح ضباط الهجرة الفيدراليون مزيدًا من الحرية لاعتقال الأشخاص الذين ليس لديهم سجلات جنائية، ونشر القوات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، واستئناف بناء الجدار الحدودي".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
الحكومة الإيرانية: على ترامب تجنب أي مسار خاطئ قد ينتهك حقوقنا
08:47 GMT

ومن المتوقع أيضًا أن ينهي ترامب البرامج الإنسانية المعمول بها في عهد بايدن، والتي سمحت لمئات الآلاف من المهاجرين بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني في السنوات الأخيرة.

وبحسب الصحيفة الغربية، يعتزم ترامب إرسال قوات الحرس الوطني إلى الحدود، وإعلان حالة الطوارئ فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية من أجل الحصول على الأموال اللازمة لبناء الجدار.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
إعلام: ترامب بدأ في تغيير المسار بشأن أوكرانيا
9 نوفمبر, 06:38 GMT
ووفقا للصحيفة، يمكن إعطاء الأولوية لموقع في ولاية أريزونا، حيث يعارض الحاكم الديمقراطي للولاية الإجراءات المناهضة للهجرة.
وفاز دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة، في 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام 4 سنوات.
إعلام: ترامب بصدد اختيار أعضاء الحكومة وفقا لمعيار "الولاء"
ترامب ينفي تقارير عن عزمه دعوة بومبيو وهيلي للانضمام إلى إدارته الجديدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия израильского авиаудара в Тире, Ливан - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل14:19 GMTРабота артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала