https://sarabic.ae/20241112/وسائل-إعلام-تكشف-عما-سيقوم-به-ترامب-في-اليوم-الأول-من-ولايته-الرئاسية-الجديدة--1094733101.html

وسائل إعلام تكشف عما سيقوم به ترامب في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الجديدة

وسائل إعلام تكشف عما سيقوم به ترامب في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الجديدة

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عما سيقوم به، دونالد ترامب، في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الجديدة. 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T16:04+0000

2024-11-12T16:04+0000

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نقلت إحدى الصحف الغربية، عن ثلاثة مصادر مطلعة على الوضع الأمريكي أن دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، سيتخذ في يومه الأول في البيت الأبيض عددا من الإجراءات تهدف إلى تعزيز قوانين الهجرة، وتقليص برامج الرئيس جو بايدن، الرئيسية لقبول المهاجرين.وجاء في منشور الصحيفة: "سيُمنح ضباط الهجرة الفيدراليون مزيدًا من الحرية لاعتقال الأشخاص الذين ليس لديهم سجلات جنائية، ونشر القوات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، واستئناف بناء الجدار الحدودي". وبحسب الصحيفة الغربية، يعتزم ترامب إرسال قوات الحرس الوطني إلى الحدود، وإعلان حالة الطوارئ فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية من أجل الحصول على الأموال اللازمة لبناء الجدار.ووفقا للصحيفة، يمكن إعطاء الأولوية لموقع في ولاية أريزونا، حيث يعارض الحاكم الديمقراطي للولاية الإجراءات المناهضة للهجرة.وفاز دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة، في 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام 4 سنوات.إعلام: ترامب بصدد اختيار أعضاء الحكومة وفقا لمعيار "الولاء"ترامب ينفي تقارير عن عزمه دعوة بومبيو وهيلي للانضمام إلى إدارته الجديدة

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https://sarabic.ae/20241109/إعلام-ترامب-بدأ-في-تغيير-المسار-بشأن-أوكرانيا-1094621570.html

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