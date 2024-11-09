https://sarabic.ae/20241109/إعلام-ترامب-بصدد-اختيار-أعضاء-الحكومة-وفقا-لمعيار-الولاء-1094635227.html
إعلام: ترامب بصدد اختيار أعضاء الحكومة وفقا لمعيار "الولاء"
إعلام: ترامب بصدد اختيار أعضاء الحكومة وفقا لمعيار "الولاء"
سبوتنيك عربي
غيّر الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، نهجه في اختيار المسؤولين لإدارته المستقبلية، وعلى عكس الولاية الأولى له، فهو يفضل المرشحين الذين... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T17:06+0000
2024-11-09T17:06+0000
2024-11-09T17:06+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت تقارير بوابة إخبارية غربية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر فريق ترامب الانتقالي، أن "الرئيس المنتخب ترامب يتخذ نهجا مختلفا تماما، في التوظيف لإدارته الثانية، فهو يعطي الأولوية للأشخاص ذوي الخبرة والملتزمين بحركة إم أيه جي أيه".وأضاف محاورو الموقع، أن "ترامب ينوي إصلاح هذا الأمر".وتم إعلان فوز ترامب من قبل جميع وسائل الإعلام الرائدة المشاركة في فرز الأصوات.ويجب أن يصوت المجمع الانتخابي من الولايات على المرشحين وفقا لإرادة الناخبين في 17 ديسمبر/كانون الأول، وفي 6 يناير/كانون الثاني سيوافق الكونجرس الجديد على نتائج التصويت. ومن المقرر أن يتم الافتتاح في 20 يناير.إعلام: ترامب بدأ في تغيير المسار بشأن أوكرانيا
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: ترامب بصدد اختيار أعضاء الحكومة وفقا لمعيار "الولاء"
غيّر الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، نهجه في اختيار المسؤولين لإدارته المستقبلية، وعلى عكس الولاية الأولى له، فهو يفضل المرشحين الذين يتمتعون بالخبرة اللازمة، والموالين لحركة "إم أيه جي أيه" وهي اختصار لعبارة "ميك أمريكا غريت أغين" أو (فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا).
وأفادت تقارير بوابة إخبارية غربية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر فريق ترامب الانتقالي، أن "الرئيس المنتخب ترامب يتخذ نهجا مختلفا تماما، في التوظيف لإدارته الثانية، فهو يعطي الأولوية للأشخاص ذوي الخبرة والملتزمين بحركة إم أيه جي أيه".
وخلال السنوات الأربع الأولى من ولايته الرئاسية الأولى، تم شغل المناصب العليا في إدارة ترامب، إما من قبل مسؤولين كانوا خبراء في مجالاتهم، أو من قبل "المؤمنين الحقيقيين" بالحركة، وكانت النتيجة، كما هو محدد، "إدارة مختلة وفوضوية" لم تحقق الكثير.
وأضاف محاورو الموقع، أن "ترامب ينوي إصلاح هذا الأمر".
وفاز دونالد ترامب، بالانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.
وتم إعلان فوز ترامب من قبل جميع وسائل الإعلام الرائدة المشاركة في فرز الأصوات.
وتحدثت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس إلى أنصارها وقالت إنها ستعترف بالهزيمة، كما تحدث الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مع ترامب وهنأه.
ويجب أن يصوت المجمع الانتخابي من الولايات على المرشحين وفقا لإرادة الناخبين في 17 ديسمبر/كانون الأول، وفي 6 يناير/كانون الثاني سيوافق الكونجرس الجديد على نتائج التصويت. ومن المقرر أن يتم الافتتاح في 20 يناير.