https://sarabic.ae/20241109/ترامب-وماسك-وزيلينسكي-مكالمة-ثلاثية-تكشف-تفاصيل-مثيرة-1094622259.html

ترامب وماسك وزيلينسكي... مكالمة ثلاثية تكشف تفاصيل مثيرة

ترامب وماسك وزيلينسكي... مكالمة ثلاثية تكشف تفاصيل مثيرة

سبوتنيك عربي

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت بين فلاديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لتهنئته على فوزه بانتخابات الرئاسة، حيث تصادف وجود... 09.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-09T07:58+0000

2024-11-09T07:58+0000

2024-11-09T07:58+0000

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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثة، أن تواجد ماسك أثناء المكالمة جاء من دون تخطيط وبشكل عفوي، إذ صودف دخوله إلى الغرفة، بينما كان ترامب يتحدث مع زيلينسكي.وخلال المحادثة، تطرق زيلينسكي على ما يبدو إلى أهمية الأقمار الصناعية لخدمة الإنترنت وخاصة أثناء الأزمات.ليبادر حينها ترامب إلى القول إن ماسك في الغرفة معه، ويضعه فورا على الخط.حينها تبادل ماسك التحية مع زيلينسكي، الذي أكد له أنه استخدم "ستارلينك" لإجراء هذه المكالمة، حسب ما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية.وأفادت المصادر بأن الاتصال كان "إيجابيا ووديا"، واستخدم ترامب مكبر الصوت خلاله وشكر زيلينسكي ماسك على مساعدته في توفير الاتصالات عبر خدمة "ستارلينك" لأوكرانيا.ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الاتصال استغرق حوالي 7 دقائق، ولم تتم خلاله مناقشة أي قضايا سياسية.وكان ترامب قد أكد أكثر من مرة نيته إنهاء الأزمة الأوكرانية عند دخوله البيت الأبيض.يشار إلى أن ماسك يملك شركة "سبيس إكس"، التي تقدم خدمات الاتصالات عبر شبكة أقمار "ستارلينك" الصناعية، لكن بعض تصريحاته كانت تغضب كييف أحياناً، لا سيما حين ألمح إلى إمكانية تنازل الأوكرانيين عن بعض الأراضي لروسيا.وقدم ماسك ملايين الدولارات لدعم حملة ترامب الرئاسية وظهر علنا عدة مرات معه، فيما أكد الرئيس المنتخب أن "أغنى رجل في العالم، سيكون له دور مهم في إدارته".

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https://sarabic.ae/20241109/إعلام-ترامب-بدأ-في-تغيير-المسار-بشأن-أوكرانيا-1094621570.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيلون ماسك, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار