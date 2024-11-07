https://sarabic.ae/20241107/ثروة-إيلون-ماسك-ترتفع-بعد-فوز-ترامب-بالرئاسة-الأمريكية-1094587670.html

ثروة إيلون ماسك ترتفع بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية

ثروة إيلون ماسك ترتفع بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية

سبوتنيك عربي

زادت ثروة أغنى رجل في العالم إيلون ماسك، بمقدار 26.5 مليار دولار، يوم الأربعاء، بعد ظهورالنتائج الأولية بفوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية. 07.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-07T19:42+0000

2024-11-07T19:42+0000

2024-11-07T19:42+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إيلون ماسك

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/06/1093473860_0:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_463409255601f5e88c580b831207e993.jpg

وارتفعت شركة تسلا، التي يقودها ماسك، بمقدار 63.5 ألف دولار، كما كان جيف بيزوس من "أمازون" ولاري إليسون من شركة "أوراكل" من بين أكبر الرابحين.ويعود ذلك إلى ارتفاع الأسهم الأمريكية، مما يؤكد الرهانات على أن ترامب، عند عودته إلى البيت الأبيض، سينفذ أجندة لخفض الضرائب.وإضافة إلى ماسك، كان كبار الرابحين الآخرين هم مليارديرات العملات المشفرة.وارتفع صافي ثروة بريان أرمسترونغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "Coinbase Global Inc" للعملات المشفرة ، بنسبة 30% إلى 11 مليار دولار.وأضاف تشانغبينغ تشاو، مؤسس "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، 12.1 مليار دولار بعد الانتخابات، ما عزز صافي ثروته إلى 52.7 مليار دولار.فاز دونالد ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة منذ انتخابات 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.وزعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. كما قال مرارا وتكرارا إنه إذا أعيد انتخابه، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

https://sarabic.ae/20241105/ماسك-أموال-كلينتون-لفقت-قصة-تواطؤ-ترامب-مع-روسيا-1094512321.html

https://sarabic.ae/20241029/إيلون-ماسك-يكشف-عن-مفاجأة-بشأن-الروبوتات-الشبيهة-بالإنسان-بعد-16-عاما-1094289315.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إيلون ماسك, دونالد ترامب