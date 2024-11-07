https://sarabic.ae/20241107/ثروة-إيلون-ماسك-ترتفع-بعد-فوز-ترامب-بالرئاسة-الأمريكية-1094587670.html
ثروة إيلون ماسك ترتفع بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية
ثروة إيلون ماسك ترتفع بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية
سبوتنيك عربي
زادت ثروة أغنى رجل في العالم إيلون ماسك، بمقدار 26.5 مليار دولار، يوم الأربعاء، بعد ظهورالنتائج الأولية بفوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T19:42+0000
2024-11-07T19:42+0000
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وارتفعت شركة تسلا، التي يقودها ماسك، بمقدار 63.5 ألف دولار، كما كان جيف بيزوس من "أمازون" ولاري إليسون من شركة "أوراكل" من بين أكبر الرابحين.ويعود ذلك إلى ارتفاع الأسهم الأمريكية، مما يؤكد الرهانات على أن ترامب، عند عودته إلى البيت الأبيض، سينفذ أجندة لخفض الضرائب.وإضافة إلى ماسك، كان كبار الرابحين الآخرين هم مليارديرات العملات المشفرة.وارتفع صافي ثروة بريان أرمسترونغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "Coinbase Global Inc" للعملات المشفرة ، بنسبة 30% إلى 11 مليار دولار.وأضاف تشانغبينغ تشاو، مؤسس "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، 12.1 مليار دولار بعد الانتخابات، ما عزز صافي ثروته إلى 52.7 مليار دولار.فاز دونالد ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة منذ انتخابات 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.وزعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. كما قال مرارا وتكرارا إنه إذا أعيد انتخابه، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيلون ماسك, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, إيلون ماسك, دونالد ترامب
ثروة إيلون ماسك ترتفع بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية
زادت ثروة أغنى رجل في العالم إيلون ماسك، بمقدار 26.5 مليار دولار، يوم الأربعاء، بعد ظهورالنتائج الأولية بفوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية.
وارتفعت شركة تسلا، التي يقودها ماسك
، بمقدار 63.5 ألف دولار، كما كان جيف بيزوس من "أمازون" ولاري إليسون من شركة "أوراكل" من بين أكبر الرابحين.
ويعود ذلك إلى ارتفاع الأسهم الأمريكية، مما يؤكد الرهانات على أن ترامب
، عند عودته إلى البيت الأبيض، سينفذ أجندة لخفض الضرائب.
وإضافة إلى ماسك، كان كبار الرابحين الآخرين هم مليارديرات العملات المشفرة.
وارتفع صافي ثروة بريان أرمسترونغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "Coinbase Global Inc" للعملات المشفرة ، بنسبة 30% إلى 11 مليار دولار.
وأضاف تشانغبينغ تشاو، مؤسس "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، 12.1 مليار دولار بعد الانتخابات، ما عزز صافي ثروته إلى 52.7 مليار دولار.
فاز دونالد ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة منذ انتخابات 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.
وزعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. كما قال مرارا وتكرارا إنه إذا أعيد انتخابه، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.